Хроника 1 октября: кровавый референдум в Каталонии, гибель украинцев в Конго

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В воскресенье, 1 октября, в Каталонии состоялся референдум о независимости, который не признает испанское правительство: на ряде участков накануне произошли столкновения между полицией и гражданами, сотни человек пострадали, сообщается о гибели трех человек. К тому же вчера в Конго подтвердили смерть украинцев при крушении самолета. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Референдум в Каталонии: стрельба, кровь, жертвы

В Каталонии 1 октября прошло голосование на референдуме о независимости, который не признает испанское правительство. За отделение Каталонии высказались 90% проголосовавших на референдуме в воскресенье, заявил официальный представитель женералитета Каталонии Жорди Турул. На ряде участков накануне произошли столкновения между полицией и гражданами. Сотни человек пострадали. Как сообщила полиция Каталонии, она расследует гибель трех человек в здании в Сан-Марти (Барселона).

С 1 октября водители за городом должны днем включать фары

В Украине водители с 1 октября по 1 мая должны включать дневные ходовые огни, а в случае их отсутствия в конструкции транспортного средства ближний свет фар, вне населенных пунктов. Правоохранители отметили, что именно в указанный период, в связи с сокращением светового дня и погодными условиями возникает необходимость в повышении видимости автомобиля для пешеходов и других участников движения.

Ситуация в зоне АТО: 14 обстрелов, погиб военный

Украинские силовики обвинили ополченцев в 14 нарушениях режима тишины в Донбассе за сутки, один военный погиб. Согласно заявлению силовиков, нарушения были зафиксированы неподалеку от Зайцево, в районе Авдеевки. На мариупольском направлении, утверждают ВСУ, огонь велся возле Гнутово, а на луганском — неподалеку от Крымского.

Расследование дел о взрывах в Балаклее и Сватово завершено

Выводы следствия по взрывам на складах с боеприпасами в Сватово и Балаклее передаются в суд, заявил в воскресенье генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. При этом он обвинил в происшествиях Россию, назвав это диверсией. Согласно утверждениям Луценко, в Балаклее 23 марта радиолокационные службы Украины зафиксировали беспилотник, который двигался на низких высотах со стороны России и "совершил пуск ракеты в сторону открытой площадки 67 арсенала".

ГПУ сообщила о конфискации $1,7 млрд со счетов "семьи" Януковича

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявляет, что в последнее время, когда вступил в силу закон о спецконфискации средств, украденных коррупционными путями, со счетов экс-президента беглого Виктора Януковича и его "семьи" конфисковали 1,7 млрд долларов — 1,5 млрд долларов ранее и 200 млн долларов на днях, сообщил генпрокурор. Генпрокурор уверен, что Януковичу не удастся вернуть эти деньги через европейские суды.

Читайте также: Смотреть счета и плакать. Что ждет украинцев в октябре

В Конго подтвердили смерть украинцев при крушении самолета

На борту военного самолета, который упал в Демократической республике Конго (ДРК) в субботу находилось трое украинских летчиков, которые работали по контракту. Об этом сообщил пресс-секретарь украинского миротворческого контингента в ДР Конго Виктор Ануфриев. Военный самолет потерпел крушение в одном из районов Киншасы, погибли 10 человек, находившихся на борту.

В Марселе мужчина с ножом набросился на прохожих, есть жертвы

По меньшей мере, один человек погиб в результате нападения неизвестного на вокзале во французском городе Марсель, злоумышленник ликвидирован, сообщает телеканал BFM TV со ссылкой на собственную информацию. Мужчина, напавший в воскресенье на прохожих на вокзале Сен-Шарль, ликвидирован, подтвердила национальная полиция Франции. Отмечается, что нападавший выкрикивал "Аллах Акбар".

Каждый год 1 октября мировое сообщество отмечает Всемирный день вегетарианства. Помимо этого начиная с 1975 года, в этот же день отмечают Международный день музыки, который был учрежден по инициативе Международного музыкального совета при ЮНЕСКО. Одним из инициаторов учреждения Международного дня музыки является композитор Дмитрий Шостакович. К тому же 1 октября — Международный день пожилых людей.