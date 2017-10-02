Чьи в лесу шишки... ягоды, грибы? Лесные дары с привкусом крови

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Стычки между конкурентами происходят самые серьезные и уже выходят за рамки одного села. От жадности местные жители не пускают на территорию прилегающих к ним лесов чужаков. При том, что по Конституции земля же народная, а все, что выращено на ней, принадлежит то же народу, а следовательно каждому украинцу. Но, проблема в том, что с той поры, когда лесные ягоды и грибы стали неплохо продаваться и на них возник спрос со стороны барыг, селяне встали на защиту своих участков леса от заезжих. И стычки не редко заканчиваются массовым побоищем.

Чужие здесь не ходят

Вблизи села Слобода Межгорского района Закарпатской области местные побили приезжих грибников — конкурентов приехавших в их местность из Виноградова, о чем рассказал один из участников конфликта.

По словам Степана, он с 12 друзьями поехали в район села Слобода за грибами. Разделились на две группы — семь человек пошли вверх в горы, шесть шли по низине, но к обеду выяснилось, что группа товарищей заблудилась. А потом с ними оборвалась связь. Друзья забили тревогу. Виноградовцы обратились за помощью к местным жителям и тут началось.

"Мы услышали звук взорвавшейся петарды, а через несколько минут еще одной. Только потом мы поняли, что так местные подают сигналы для "сбора общины", ведь мобильной связи, как такового, в селе нет… О том, что "запахло жареным" мы поняли увидев воз поперек дороги, которым нам отрезали путь с одной стороны, а "Гольфом" с другой. А потом со всех сторон начали идти на нас люди: старые, малые, женщины, трезвые и пьяные, с дубинами, трубами, цепями и арматурой. Один мужчина сзади этой "группы односельчан", по моему мнению, был даже с оружием. В общем, мирных односельчан собралось около полусотни.

Первый вопрос от толпы к нам прозвучало следующее: "Кому грибочков захотелось"? А дальше посыпались удары. Кулаками, ногами, палками и всем "арсеналом" что был у них при себе. Никто не смотрел куда бьет. Даже лежачих не жалели. Я получил ушибы по всему телу, даже в пах…", — рассказал Степан местным журналистам Севлюш Інфо.

Как рассказывает мужчина, больше всего пострадал его друг Евгений. Он сидел в машине на заднем сиденье. Местные сначала разбили окно со стороны водителя, оборвали обшивку на задней двери пассажира, вырвали сиденья, чтобы добраться до него и там его побить. Били его человек 15-ть. Евгений сейчас в реанимации с тяжелыми травмами, а его отец в травматологии с сотрясением мозга. Все грибы, что они собрали, разъяренные селяне выбросили из машин.

"После побоища нам дали 5 минут "чтобы нас здесь не было", и мы, конечно, сразу выехали из села в шоковом состоянии, поехали домой", — сообщает Степан.

Друзей утром нашли спасатели, а все побитые обратились в полицию и надеются, что власти примут меры.

"Во время драки один из нападавших кричал: "Не вы первые, не вы и последние". Говорят, что пострадали не одни грибники или просто туристы, но почему-то никто не заявлял в полицию. Наверное, радовались, что остались живы. А такие действия отнюдь не способствуют развитию туризма в Закарпатской области, а наоборот отпугивают потенциальных туристов", — считает Степан.

Бои местного значения

Местные жители уже давно поняли, что приезжие мешают их "тихому бизнесу" и готовы на все, чтобы охранять свою территорию. Ведь по сути, лесные дары приносят им в сезон свежую копейку.

В прошлом году, когда был невиданный урожай черники, на Полесье постоянно возникали конфликты между местными и приезжими. Скажем, жители Житомирской области выгоняли из «своих» лесов жителей соседней Ровенской, решивших посягнуть на их урожай. Поджигали машины, протыкали колеса, стреляли.

В 2013 году на Житомирщине вообще перекупщики распугали конкурентов — оптовиков и вынудили сборщиков ягоды продавать им чернику за бесценок. То же самое сегодня происходит и с грибами, которых в этом году невиданный урожай.

В Черниговской области в Сновском районе один криминальный авторитет из областного центра с помощниками подозревается в разбойном нападении. По данным местных жителей, причина в разборках между перекупщиками грибов. Микроавтобус, который бандиты "отжали" у одного местного жителя был набит грибами. В салоне их было больше десятка бочек. По всей видимости, между сторонами конфликта могли возникнуть разногласия по цене сбыта грибов, поэтому хотели похитить автомобиль, чтобы запугать мужчину.

По сути, есть за что драться. На рынке столицы килограмм Белых грибов продают от 100 до 250 гривен за килограмм. Остальные чуть дешевле. Даже один грибник, набравший килограмм 10 может за них выручить минимум тысячу.

"Местные жители иногда действительно переходят грани дозволенного. Они уверены, что территория сугубо принадлежит им и только они имеют право собирать ягоды и грибы, а всех приезжих считают захватчиками покусившимися на их кровное. И расценивают этот так, словно кто-то чужой зашел в их двор. Это сложный вопрос. Потому что никто не имеет право выгонять человека, если территория не находится в частной собственности. Если применяют силу, тту конечно должна вешаться полицию. Открыть уголовное производство. Но и она не может гарантировать, что ничего подобного не повториться впредь", — объясняет экс-сотрудники МВД Андрей Кондрашов.

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Впрочем, даже избиение грибников будет расцениваться как хулиганство или же нанесение телесных повреждений, ну еще может добавиться порча имущества. И нападавшие могут отделаться условным сроком.