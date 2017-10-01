Смотреть счета и плакать. Что ждет украинцев в октябре

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Новый тарифный сюрприз

Каждый месяц приносит украинцам все новые сюрпризы: то растут тарифы на коммуналку, то скачут цены в магазинах.

По прогнозам, с октября в Украине могут вырасти тарифы на газ для населения почти на 19%. Повышение цен на голубое топливо предусмотрено специальным постановлением Кабмина №187 от марта 2017 года.

Согласно постановлению, тариф на газ необходимо пересчитывать раз в полгода по формуле, которая учитывает стоимость газа на немецком хабе NCG в гривнах, плюс транспортировку, наценку "Нафтогаза" и налоги. В постановлении сказано, если рассчитанный тариф, как минимум на 10%, отличается от действующего, то газ должны продавать по новой цене.

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Действующий тариф составляет 6,9 грн за куб м. и отличается от расчетного на 18,49%.Таким образом, если постановление не будет отменено, то уже с 1 октября украинцы будут вынуждены покупать газ по цене более 8 грн за куб. А повышение тарифов на газ может повлечь за собой повышение стоимости отопления и горячей воды.

В то же время, согласно этому же постановлению, расчет стоимости газа на новый отопительный сезон, на основе импортного паритета следовало провести до 1 июля 2017 года, а до 1 октября Кабмин должен был утвердить новый тариф. Однако официальных заявлений по этому поводу пока не было.

Впрочем, до сих пор правительство это постановление не отменило. Кроме того, Кабмин должен придерживаться условий меморандума с МВФ, согласно которым правительство пообещало регулировать тарифы на газ с учетом цен на импортное голубое топливо.

Получается, по документам стоимость газа для населения должна вырасти в октябре, что повлекло бы за собой скачок тарифов на остальные коммунальные услуги. Однако Владимир Гройсман пообещал, что цены на газ останутся без изменений.

Что касается цен на жилищно-коммунальные услуги, то премьер заявлял, что оснований для того, чтобы эти цены менялись, нет.

"Но эти цены устанавливают в каждом городе в зависимости от состояния жилищно-коммунального хозяйства", — объяснил Гройсман.

Газ для промышленности

Что касается промышленных потребителей, то "Нафтогаз" с 1 октября решил увеличить цену на газ на 3,1% (на 243,6 грн) — до 8164,8 грн за 1 тыс. куб. м (с НДС).

В компании отметили, что указанная цена актуальна для потребителей, закупающих газ по предоплате в объеме более 50 тыс. куб. м в месяц, при условии отсутствия долгов.

Для других покупателей цена в следующем месяце возрастет также на 3,1% (на 267,6 грн) — до 9016,8 грн за 1 тыс. куб. м (с НДС).

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Ранее с 1 августа "Нафтогаз" уже поднимал цену на газ для промпотребителей — но менее, чем на 3%.

Рост цен

Кроме того, осенью эксперты прогнозируют стремительный рост цен на хлеб и мясомолочную продукцию.

По словам президента Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Ивана Томича, молоко и мясо до 20 декабря вырастут минимум на 10%, а максимум на 20%. Среди причин подорожания — африканская чума свиней, а также налоговая и ценовая политика в целом.

Томич прогнозирует, что уже в октябре следует ожидать повышения цен на овощи борщевого набора — картофель, лук, морковь, свеклу и капусту — в 1,6-1,8 раза, или на 160-180% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отмечается, что всему виной уменьшение объемов выращивания соответствующих культур. Так, по данным Ассоциации фермеров и частных землевладельцев, производство картофеля упало на 30%, лука — на 35%, свеклы — на 25% и капусты на 45%.

Повышение пенсий

Но есть и хорошие новости: власти обещают пенсионерам прибавки к пенсиям, а украинцам — больше выходных.

Минимальная гарантированная пенсия увеличится на 11% и составит 1452 грн. То есть с 1 октября прожиточный минимум для пенсионеров, которые имеют полный страховой стаж, составит 1 452 грн, а не 1 312 грн, как сейчас.

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Так называемые "осовремененные" пенсии с 1 октября получат 5,6 миллиона украинцев. Для каждого сумму прибавки рассчитают индивидуально. На 1000 гривен больше получат пенсионеры, зарплата которых была как минимум в два раза выше по стране и которые при этом вышли на пенсию до 2007 года и имеют больше 35 лет стажа. От 500 до 1000 гривен — те, кто имел зарплату как минимум в 1,5 раза выше средней, и при этом имеют больше 35 лет стажа. Если зарплата, например, была в два раза выше средней по стране, сейчас пенсионер (со стажем 35 лет) получает 1800 гривен, а после "осовременивания" будет получать 2634 гривни.

Еще 3 млн украинцев получат в октябре прибавку к пенсии в 61 гривну. Так, в рамках индексации социальных стандартов часть пенсий поднимут на 5,2% от минималки.

Однако условия выхода на пенсию ухудшатся. Для выхода на пенсию в 60 лет с января 2018 года необходимо иметь минимум 25 лет трудового стажа (сейчас минимальный стаж 15 лет). Минимальный страховой стаж ежегодно будет увеличиваться на 1 год, пока не составит 35 лет к 2028 году.

Ж/д перевозки подорожают

С 1 октября в Украине подорожают и ж/д перевозки — сразу на 22,5%. Соответствующий приказ был опубликован на сайте Минтранса.

В целом, до конца этого года себестоимость украинских грузовых перевозок вырастет на 10-15% и выльется в рост транспортных тарифов, подсчитали эксперты.

Каникулы и новые триместры

В этом году Минобразования изменило украинским школьникам время учебного года и длительность каникул. Теперь школьники будут учиться по триместрам, что значит равномерное распределение времени между каникулами и посещениями занятий.

В триместровой системе обучения будет 6 учебных периодов, и столько же периодов каникул. Длительность каждого триместра составляет 5-6 недель, потом неделя каникул. Исключение составляют двухнедельные новогодние и трехмесячные летние каникулы.

Таким образом, осенние каникулы для школьников в первом триместре будут со 2 по 8 октября. А вторые осенние каникулы — с 17 по 23 ноября 2017 года включительно.

Отключат главные фонтаны Киева

1 октября в Киеве закончится сезон работы фонтанов на Майдане Независимости и Русановке. В следующий раз они порадуют киевлян и гостей города уже в 2018 году.

Дополнительные выходные

На День защитника Украины снова будут затяжные выходные. На этот раз три — с 14 по 16 октября. Ведь государственный праздник приходится на субботу, поэтому выходной автоматически переносится на понедельник.

По материалам из открытых источников интернет