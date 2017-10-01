"Выживальщики": жизнь в ожидании конца света

AP Photo/Ahn Young-joon

РИА Новости Украина

Слово "выживальщики" появилось в нашем словаре сравнительно недавно, — когда по телевизору начали показывать документальные фильмы западного производства, посвященные теме выживания людей в ситуациях, угрожающих их жизни. Сегодня этим новоиспеченным словом называют движение людей, которые учатся выживанию любой ценой в различных экстремальных ситуациях. И не только учатся, но и готовятся к таким ситуациям, закупая необходимые продукты питания, вещи, оборудование, оружие, а также сооружают укрытия, оснащая их всем нужным для долгосрочного пребывания в них, пишет Дарина Чайковская.

"Выживальщики" — русский эквивалент английского слова survivalist (от survival — выживание), поэтому последователей этого движения иногда еще называют "сурвивалистами". Это движение зародилось в США во времена холодной войны, когда люди опасались последствий возможной ядерной войны между западом и востоком. А что же сегодня заставляет людей серьезно призадуматься о своем выживании в недалеком будущем?

Наиболее общим ответом на этот вопрос, пожалуй, является их убеждение в том, что в случае какого-то чрезвычайного происшествия кроме них самих никто другой им и их семьям не поможет. Список же возможных чрезвычайных происшествий на сегодняшний день сформировался довольно-таки внушительный.

Начало XXI века с его ужасающими терактами, ураганами, землетрясениями, цунами, лесными пожарами, техногенными катастрофами и прочими происшествиями, — привело к тому, что подготовка к так называемому концу света в глазах все большего числа людей уже перестает быть чем-то из ряда вон выходящим, и сопоставима с другими насущными потребностями людей.

Ажиотаж вокруг возможного наступления конца света уже породил целый бизнес по сооружению подземных бункеров для долгосрочного укрытия в них людей. Многие не могут позволить себе такую роскошь, и поэтому самостоятельно сооружают убежища из более доступных по цене металлических контейнеров, обычно используемых для перевозки товаров и грузов.

Интересно то, что наиболее сознательные выживальщики живут в США — в стране с наиболее развитой экономикой в мире. Некоторые миллиардеры из Кремниевой долины и Уолл-стрита уверены, что Апокалипсис неизбежен.

Американский журнал "Нью-Йоркер" опубликовал следующее наблюдение: богатые люди более, чем бедные, уверены в том, что будет конец цивилизации и некоторые из них (процент не называется) активно начали подготовку к этому событию. Подлинные отцы нации по идее должны бы задуматься о спасении своего народа. Но не таковы "выживальщики". Они не собираются никого спасать. Интересно, что же они, в таком случае, делают?

Например, один сурвивалист сделал операцию на глазах, потому что, когда начнется хаос, то будет уже не до линз и не до очков, а без них слабовидящему человеку не выжить. Значит — надо восстановить зрение.

Другой насторожился, когда американская нация разделилась в борьбе между Д.Трампом и Х.Клинтон. Он сразу приобрел себе несколько гектаров леса на далеком острове в Тихом океане, завез туда генераторы, солнечные батареи, боеприпасы и продукты длительного хранения.

Третий всегда держит наготове вертолет и имеет бункер с системой очистки воздуха. А некоторые закупили оружие, мотоциклы и золотые монеты. Оружие — это понятно, потому что, когда возникнет хаос, то неизбежно начнется война всех против каждого. Мотоциклы — чтобы не застрять в пробках, которые возникнут при выездах из городов, и беспрепятственно мчаться в направлении своего бункера, оставляя менее предприимчивых сограждан спасаться, кто как может.

То есть, люди живут по стандартам, почерпнутым в фильмах-катастрофах и некритично ими впитанных.

Примечательно, что в большинстве своем это люди с высоким и более чем просто высоким уровнем достатка. Это говорит о том, что рост материального благосостояния людей вовсе не вызывает в них чувство безмятежной и безопасной жизни. Это — люди, лишенные иллюзий. То есть, бедняки живут иллюзией, что если б они стали бы богатыми, то, как неизбежное следствие, стали бы и счастливыми. Эта идея фикс занозой сидит в мозгу у большинства людей с низким достатком.

А вот богатые люди могут убедиться, что сколько бы не увеличивалось их состояние — счастья это не прибавляет. И все большее число глав семей в США приходят к пониманию, что их материальный статус не гарантирует им безопасности в завтрашнем дне.

Итак, все большее число людей на планете начинают серьезно думать о наступлении конца света в недалеком будущем, и это — факт. В то же самое время большинство пока что еще не разделяют подобных страхов, полагая, что все они вызваны искусственно из-за влияния киноиндустрии и СМИ. В связи с этим было бы неплохо иметь такой источник правдивой информации, который помог бы нам адекватно оценить ситуацию.

К счастью, человечество обладает таким источником, и он совсем рядом — это Библия. Вся проблема заключается в том, что многие просто игнорируют эту книгу, полагаясь на свое личное чутье ситуации или же черпая ответы из других источников, правдивость которых очень сомнительна.

Так что же, согласно Библии, следует ожидать человечеству в скором времени? Насколько сегодня оправданы страхи выживальщиков? Исследование текста Апокалипсиса позволяет понять, что сегодня мы живем в преддверии наступления этого страшного события. Точное время начала этого катаклизма, именуемого в Библии как «День Господень», известно только Богу (Мф.24:36), а это означает, что все может начаться в любой момент, равно как и то, что могут пройти еще десятилетия, а возможно и сотни лет.

Мы не будем здесь заострять наше внимание на механизме возникновения и протекания этого катаклизма. Можем лишь только предположить, что вызван он будет неким воздействием из космоса по воле Божьей. Что это может быть? Вариантов, на самом деле, не так уж и мало, учитывая всю враждебность космического пространства. Наиболее важным для нас является свидетельство, что люди "скрылись в ущельях гор".

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Здесь возникает иной, более важный вопрос: правильно ли поступают сегодня люди, сооружающие для себя укрытия, чтобы пережить предсказанные в Апокалипсисе катаклизмы? С точки зрения Библии они поступают сверхнаивно, потому что Господь будет спасать не тех, кто вырыл себе бункер, или кто научился стрелять из лука, а будет спасать избранных Своих, как делал Он это при других знаковых событиях истории — как вывел евреев из Египта, как ввел Ноя с его семейством в ковчег, как избавил Лота от огненного дождя. А для чужих у него счет будет иным. Линзы, мотоциклы, лук, стрелы — это детский лепет.Это означает, что вместо рытья "кротовых нор" человеку нужно сосредоточиться на спасении своей души, и тогда в его жизни станут реальностью слова апостола Павла об избавлении от грядущего Божьего гнева.