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    Аналитика и комментарии

    Где деньги – там фронт: соцсети шокировал расстрел депутата в Черкассах

    Тема:

    Убийство депутата в Черкассах (124)

    (обновлено: )24111
    В Черкассах из автомата Калашникова расстреляли депутата горсовета, председателя областного объединения "УКРОП" Михаила Бинусова. Как отреагировали на это событие украинцы и что пишут они по этому поводу в соцсетях?
    На месте убийства депутата Черкасского горсовета Михаила Бинусова
    provce.ck.ua

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Украину потрясла очередная кровавая трагедия. В четверг, 28 сентября, в Черкассах расстреляли депутата городского совета Михаила Бинусова. По предварительной информации, преступники совершили более 20 выстрелов из автомата Калашникова. Об этом сообщили в политсиле "УКРОП", чью городскую ячейку возглавлял погибший.

    В свою очередь по версии мэра Черкасс Анатолия Бондаренко, Бинусова расстреляли после прямого эфира, где он разоблачал коррупционные схемы, к тому же ранее сам Бинусов рассказывал градоначальнику о готовящемся на него покушении. Стоит напомнить, что в сентябре этого года Бинусов был назначен исполняющим обязанности начальника департамента ЖКХ Черкасского горсовета.

    В сетях ужасающее событие в Черкассах обсуждают многие украинцы: "Михаил был светлым человеком, имел много планов в политике, государственной службе! Хотел бороться с коррупцией во всех ее проявлениях!";

    "Он недавно возглавил департамент ЖКХ. Что при предыдущем мэре, что при нынешнем постоянная грызловка в раде была и есть. Все никак кормушки не поделят". 

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
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