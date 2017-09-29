Где деньги – там фронт: соцсети шокировал расстрел депутата в Черкассах

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Тимур Громов, РИА Новости Украина

Украину потрясла очередная кровавая трагедия. В четверг, 28 сентября, в Черкассах расстреляли депутата городского совета Михаила Бинусова. По предварительной информации, преступники совершили более 20 выстрелов из автомата Калашникова. Об этом сообщили в политсиле "УКРОП", чью городскую ячейку возглавлял погибший.

В свою очередь по версии мэра Черкасс Анатолия Бондаренко, Бинусова расстреляли после прямого эфира, где он разоблачал коррупционные схемы, к тому же ранее сам Бинусов рассказывал градоначальнику о готовящемся на него покушении. Стоит напомнить, что в сентябре этого года Бинусов был назначен исполняющим обязанности начальника департамента ЖКХ Черкасского горсовета.

В сетях ужасающее событие в Черкассах обсуждают многие украинцы: "Михаил был светлым человеком, имел много планов в политике, государственной службе! Хотел бороться с коррупцией во всех ее проявлениях!";

"Он недавно возглавил департамент ЖКХ. Что при предыдущем мэре, что при нынешнем постоянная грызловка в раде была и есть. Все никак кормушки не поделят".

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook