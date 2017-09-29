Якубин: кто ответит за Калиновку и "звоночек" для Гройсмана

РИА Новости Украина – Радиостанция Голос Столицы

Пожарная сигнализация на военных складах вблизи города Калиновка Винницкой области не работала. А половина технических средств охраны отсутствовала. Об этом заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос.

Премьер Владимир Гройсман сообщил о том, что в районе Калиновки саперы завершили очистку территории от взрывоопасных предметов в населенных пунктах вблизи арсенала, и люди могут возвращаться.

Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов связывает появление ложной информации о поставках оружия в Южный Судан с желанием некоторых сторон остановить начало военно-технического сотрудничества Украины с США и другими стратегическими партнерами.

Генпрокуратура совместно с Национальной полицией провела обыски у заместителя министра социальной политики и других должностных лиц Минсоцполитики в рамках уголовного производства по статье о злоупотреблении властью или служебным положением. Об этом сообщила пресс-служба ГПУ.

Информационные итоги 28 сентября проанализировал в эфире радиостанции Голос Столицы политолог, кандидат политических наук Алексей Якубин.

КТО ОТВЕТИТ ЗА КАЛИНОВКУ?

Локализовали пожар в Калиновке, но остается вопрос, кто виноват в этой трагедии. Президент считает, что это диверсия. Начальник Генштаба считает, что переложить вину на них не удастся. Почему версии так отличаются?

— На самом деле, мы в очередной раз убедились, что конфликт между командой президента и Арсеном Аваковым.

А при чем здесь Аваков?

— Потому что, в первую очередь, из окружения Авакова начали звучать тезисы о том, что кто виноват, что это Муженко, глава Генштаба, человек, приближенный к президенту. Более того, эти вещи говорил депутат из БПП, Винник, но достаточно близкий к НФ, к аваковскому крылу.

То есть на самом деле мы наблюдаем такую своеобразную потасовку во властной команде, когда в публичном пространстве со стороны Авакова есть попытка сделать виновным в первую очередь, мы понимаем, что речь якобы идет о Муженко, а на самом деле речь идет о президенте. Мы же прекрасно это понимаем.

А с другой стороны, зачем это делается? Это делается для того, чтобы ослабить публично позиции президента. Тем более, в условиях, когда идут переговоры между командой президента и НФ. Например, Кононенко уже заявил о том, что, возможно, в середине октября мы увидим попытку заполнить вакансии, которые есть в правительстве, и заполнить в том числе, назначить, возможно, новых членов ЦИК.

То есть в условиях, когда идут переговоры между командами НФ и БПП, мы видим, что со стороны команды Авакова есть попытка ослабить публично позиции президента.

И, кстати, в определенной степени это просто продолжение этой тактики, которая была до этого. Потому что, вспомните, как реагировал НФ, например, на въезд Михаила Саакашвили в Украину. То есть как будто они были против, но в реальности они активно использовали это информационно. Или вспомните 24 августа, когда Аваков не пришел на парад в Киеве. Он отсутствовал. А президент не пожал руку председателю Нацгвардии, который достаточно близок к Авакову.

На ваш взгляд, именно глава Генштаба должен ответить за то, что произошло?

– Это на самом деле не секрет. Муженко имеет достаточно противоречивую репутацию, ососбенно в праворадикальных кругах. Ему некоторые вспоминают Иловайск. Плюс он человек достаточно приближенный к президенту, потому мы должны понимать, что когда говорят Муженко, на самом деле имеют в виду Петра Порошенко.

То есть это удар не столько по Муженко, как по президенту. Мы видим, что представители "Народного фронта" решили провести торпедированный удар, более того, с привлечением депутата от партии БПП Винника, потому что мы знаем, что он активно комментирует эту ситуацию и требовал еще со вчерашнего дня, что Муженко должен уйти в отставку.

Кто будет нести ответственность, у всех руководителей силовых своя позиция…

– Я объясню, почему сложный вопрос. Потому что есть два типа ответственности. Есть юридическая ответственность, есть политическая ответственность.

Политическая ответственность – это когда чиновники еще до расследования берут самоотвод, потому что это было под ведомством этих чиновников, и они просто понимают, что есть определенные репутационные нюансы. Но это политическая ответственность.

Когда обсуждаем ситуацию ответственности, мне кажется, что здесь есть попытка вывести даже в какой-то мере на юридическую ответственность, а это вопросами общественного мнения не решается.

Помните, был такой советский прокурор Вышинский, у него была фраза: мнение – царица доказательств. Но, мне кажется, что у нас некоторые политики очень злоупотребляют этим, то есть они понимают, что есть общественное мнение, которое ждет того, что все-таки наконец-то представят тех, кто виноват, и они решили быстро воспользоваться ситуацией, назначив дорасследование.

Позиция Муженко вам как?

— Я думаю, что в этой ситуации самое оптимальное было бы, если бы он взял самоотвод хотя бы на момент расследования этой ситуации, тем более что если бы это был только первый случай, потому что только за этот год минимум было три, а до этого было Сватово. То есть это уже не просто случайность, ситуация с артскладами, это, очевидно, система, то есть это проблема в самой системе и безопасности.

Очевидно, что здесь должно быть политическое решение, то есть, мне кажется, все-таки здесь ситуация с самоотводом должна была бы какая-то быть. Но она была бы возможна, если бы была некая самокритика.

ОРУЖЕЙНЫЙ СКАНДАЛ – ДЫМА БЕЗ ОГНЯ НЕ БЫВАЕТ

Секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что распространение лжи о якобы незаконных поставках Украиной оружия в Южный Судан — это попытка прекратить ее военно-техническое сотрудничество с другими государствами.

— То, что Amnesty International сделала такой вердикт, я не думаю, что их целью было просто опорочить украинское государство. То есть, очевидно, что дыма без огня не бывает. А теперь мы видим, Киев осознал, что просто отрицать — такая информационная стратегия не работает.

Стоит лучше сказать "да" и, наверное, дальше переходить к следующей фазе какой-то информационной атаки на, скорее всего, Amnesty International. Например, потребовать у них доказательств или каких-то документов. Именно поэтому, я думаю, Турчинов сменил свою позицию.

Плюс я не исключаю, что он сменил свою позицию, в том числе, понимая, что этот скандал будет иметь дальнейшее развитие. И просто сейчас все отрицать, наверное, будет лучше сказать, что да, мы имеем право, и в чем нас конкретно обвиняют. То есть такая смена информационной стратегии, позиционирования по этой ситуации.

Мне кажется, если мы говорим о скандале, даже важен не сам факт продажи оружия, хотя это мы понимаем, что такое возможно, а тот факт, на фоне чего еще это происходит. Это происходит на фоне того, что мы помним 2014-2105 годы, когда у нас активно обсуждалась тема, что у нас не хватает оружия.

Украина получается в тот момент, когда мы по миру ходили и просили оружие у других стран, у западных стран, оказывается, мы торговали оружием. Вот этот факт, мне кажется, здесь намного более примечателен.

Просили мы летальное оружие.

— Мы просили разное оружие. Мы говорили, что у нас не хватает вообще патронов.

Торгуют же не госпредприятия, есть частные предприятия.

— Вспомните, я просто напомню ситуацию 2014-2015 годов, когда у нас очень активно эта тема поднималась. И поднималась тема, что давайте собирать где можно оружие, потому что не хватает оружия для бойцов, которые находятся на зоне пересечения, в зоне АТО. А тут оказывается, что параллельно с этим наше государство вроде бы торговало этим оружием.

Накануне появился комментарий от Amnesty International, они уточнили, что не знают, поставляла ли на самом деле оружие Украина в Южный Судан. Основным предметом их расследования является деятельность британской компании, которая выступила посредником между украинским предприятием "Укринмаш" и ОАЭ. Согласно заявлению пресс-секретаря Amnesty International Марии Гурьевой, они усматривают правонарушение Украины в том, что наше оружие могло подогреть гражданскую войну в Южном Судане.

— Без сомнения, что рынок вооружения в принципе он высококонкурентен. Но я, честно говоря, не думаю, что Amnesty International своей целью бы ставила выбивание Украины из конкурентных ниш на этом рынке.

Это все-таки организация следит за своей репутацией. И я думаю, то, что они в целом подняли эту проблему, наверное, говорит о том, что, возможно, даже не так была им важна ситуация с Украиной, как ситуация в самой Британии.

ЗВОНОЧЕК ДЛЯ ГРОЙСМАНА

Сегодня Генпрокуратура совместно с Нацполицией проводила обыски в Минсоцполитики. Это все происходит в преддверие голосования пенсионной реформы в Раде. На какие мысли это наталкивает?

— Я думаю, это очередное предупреждение Владимиру Гройсману о том, чтобы он был более лояльным к окружению президента, я имею в виду, в первую очередь, Игоря Кононенко. А то, что обыски проводит прокуратура, мы видим, что старая гвардия в лице Юрия Луценко, Игоря Кононенко в какой-то мере решила приструнить премьера. В том смысле, чтобы он был более сговорчив и готов не просто взаимодействовать с президентом напрямую, а все-таки он учитывал интересы и других групп влияния, которые есть в окружении президента.

Мы же теперь прекрасно понимаем, что Рева, министр соцполитики, – это человек, достаточно близкий Гройсману. У него есть группа винницких, условно говоря, достаточно близких к нему. И то, что это происходит именно в Минсоцполитики, вроде бы это направлено не против Ревы, а против одного из его замов, это такой звонок Гройсману.

Я думаю, премьер это понимает, тем более, что этот звонок связан с тем, что в последнее время, ни для кого не секрет, что Гройсман пытался наладить личный контакт с частью "Народного фронта". Его сближение с Арсением Яценюком не всем нравилось, давайте так говорить. Многие в этом видели попытку Гройсмана найти собственный выход на парламент и работать без посредников.

Я думаю, что это такое предупреждение, тем более, это уже второе, потому что первое предупреждение – это было то, что пенсионные изменения не проголосовали до октября, то есть мы видели затянувшийся процесс рассмотрения.

Не утих скандал с положением закона об образовании. Президент на встрече с работниками образования в Национальном педагогическом университете Драгоманова комментировал эту ситуацию и сказал, что выводы Совета Европы о новом законе об образовании и итоги переговоров с соседними государствами могут лечь в новую редакцию закона. То есть Украина отчасти пойдет на компромисс?

— Да. Но, мне кажется, тут такая ситуация. Хороша ложка до обеда. Что мешало Украине до того, как разгорелся полноценный пожар на нашей западной границе, обратится к европейским институциям и проанализировать этот законопроект, когда он еще не был законом? Что мешало?

На самом деле тогда это все игнорировалось, закрывались глаза и говорилось, что мы будем так делать, мы считаем, что так нужно делать. А теперь, когда этот пожар произошел, а Венгрия вообще заявила, что будет блокировать всякие инициативы Украины по евроинтеграции, резко у нас осознали, что пусть европейские институции это все проверят.

Напомним, глава МИД Петер Сийярто распорядился, чтобы венгерские дипломаты не поддерживали ни одной украинской инициативы в международных организациях, а также, что Венгрия отныне не будет поддерживать важные для Украины решения.

А эксперт-международник Владимир Кушниренко, комментируя закон об образовании, заявил, что он стал последней каплей, и ухудшение отношений со странами ЕС — целиком результат недальновидной политики украинской власти.