Резервация и культурное гетто? Соцсети обсудили "языковой закон"

Фото из открытых источников

Тимур Громов, РИА Новости Украина

В четверг, 28 сентября, в Украине вступил в силу нашумевший закон "Об образовании", предусматривающий не только 12-летнее образование для школьников.

Самой скандальной из норм нового закона стал язык обучения представителей нацменьшинств и коренных народов Украины, согласно которому обучение в старших классах будет вестись исключительно на украинском языке. Именно этот нюанс нового закона вызвал обеспокоенность правительств ряда соседних стран, в частности Венгрии, Румынии, Болгарии.

Читайте также: Юрист: власть могла бы избежать скандала с законом об образовании

В украинском сегменте соцсетей "языковые баталии" не прекращаются по сей день: "Государственный язык должны знать все с детства. Точка";

"Это закон об украденном будущем. Он сделает украинцев беднее, провинциальнее, не нужнее и дешевле. Не зря же львиная доля детей народных депутатов учатся не в Украине, или получают образование в Украине, но в частных школах, по-английски…".

"Это диверсия масштабом покрупнее подрыва пары гигантских складов с БК. Только период инициации этой многомегатонной "бомбы" слегка подлиннее…", — полагают некоторые украинцы.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook