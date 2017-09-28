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    Аналитика и комментарии

    Резервация и культурное гетто? Соцсети обсудили "языковой закон"

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    Реформа образования: необратимые последствия (130)

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    В Украине вступил в силу скандальный закон "Об образовании", вызвавший немало международных споров и получивший в СМИ громкое название "языкового закона". Как отреагировали на это событие украинцы в соцсетях?
    Учебник украинского языка
    Фото из открытых источников

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    В четверг, 28 сентября, в Украине вступил в силу нашумевший закон "Об образовании", предусматривающий не только 12-летнее образование для школьников. 

    Самой скандальной из норм нового закона стал язык обучения представителей нацменьшинств и коренных народов Украины, согласно которому обучение в старших классах будет вестись исключительно на украинском языке. Именно этот нюанс нового закона вызвал обеспокоенность правительств ряда соседних стран, в частности Венгрии, Румынии, Болгарии.

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    В украинском сегменте соцсетей "языковые баталии" не прекращаются по сей день: "Государственный язык должны знать все с детства. Точка"; 

    "Это закон об украденном будущем. Он сделает украинцев беднее, провинциальнее, не нужнее и дешевле. Не зря же львиная доля детей народных депутатов учатся не в Украине, или получают образование в Украине, но в частных школах, по-английски…". 

    "Это диверсия масштабом покрупнее подрыва пары гигантских складов с БК. Только период инициации этой многомегатонной "бомбы" слегка подлиннее…", — полагают некоторые украинцы.

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook

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