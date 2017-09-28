"Деньги Януковича": вместо восстановления справедливости - новая афера

Сергей Чигирь, РИА Новости Украина

"Раскулачивание" ради пиара

Власть обещает украинцам очередное "покращення" в виде конфискованных денег беглого президента Виктора Януковича и его окружения. 25 сентября Национальная полиция сообщила об аресте имущества экс-главы МВД Виталия Захарченко.

"Арест наложен на все обнаруженное в настоящее время движимое, недвижимое имущество подозреваемого и денежные средства, размещенные в банковских учреждениях на территории Украины", – сообщается в заявлении Нацполиции.

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В тот же день в ГПУ заявили, что первые 200 млн долларов из конфискованных государством 1,5 млн долларов "преступной банды Януковича" поступили в госбюджет, сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган, прикрепив видео, в котором Юрий Луценко на камеру проверяет, пришли ли деньги на казначейский счет государства.

Генпрокурор Юрий Луценко всячески использует процесс возврата "денег Януковича" для собственного пиара, приписывая себе все заслуги от конфискации этих средств. По мнению Юрия Витальевича, его заслуга перед страной настолько велика, что позволяет организовывать шикарную свадьбу своего сына, где сотрудники государственной службы охраны вынуждены выполнять функции прислуги.

На гневный комментарий в FB своего подписчика относительно скандальной свадьбы, Луценко ответил следующее: "Мой сын, отвоевав под ДАП, не имеет права на свадьбу? Или я не имею права пригласить на праздник своих друзей? Вернув стране 50 млрд грн, я имею право на личное 5-часовое счастье".

Теперь Луценко и другие политики будут использовать полумифические деньги Януковича в качестве оправдания своим поступкам, а также в качестве морковки для электората.

А были ли деньги?

Наобещав украинцам молочные реки и кисельные берега, власти не позаботились о том, чтобы объяснить происхождение этих средств. Чиновники стараются особо не афишировать, что большая часть конфискованных денег — это ценные бумаги в виде валютных облигаций внутреннего государственного займа, которые находились на счетах государственных банков "Ощадбанка" и "Укрэксимбанка". То есть, "живых" денег, а тем более валюты на счетах банков не обнаружено.

Есть лишь государственные ценные бумаги, которые купили ряд компаний и хранили на счетах государственных банков. Следствие считает, что кипрские компании связаны с Януковичем, но доказать это не могут.

Как заявил Луценко, 500 компаний выводили деньги из страны с помощью ряда офшорных компаний и возвращали в Украину для покупки облигации госзайма с доходностью 8% годовых в валюте.

"Я до сих пор удивляюсь, почему колумбийская мафия не использовала такую красивую возможность отмывания средств: берешь краденые средства, покупаешь украинские ценные бумаги, имеешь 8% годовых в валюте, а потом и еще чистые деньги на выходе", — сказал Луценко.

Однако генпрокурор так и не не пояснил, почему государственные облигации являются "деньгами Януковича"? Ведь ценные бумаги покупали множество компаний, причастность их к экс-президенту еще надо доказать. В мае 7 кипрских компаний — держателей облигаций внутреннего государственного займа обжаловали в суде решение о спецконфискации 1,5 миллиарда долларов Януковича и его окружения. Теперь Украина будет судиться за эти средства, в том числе, в иностранных судах. И не совсем понятно, как государство будет отдавать деньги в том случае, если суд станет на сторону истцов.

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Также неясно, каким образом облигации конвертировали в "живые деньги", и что случилось с процентами, под которые выпускались эти ценные бумаги? Ведь Минфин исправно начислял доходность, а в ходе ареста проценты таинственно исчезли. Не исключено, что кто-то из новой "неподкупной" власти смог поживится на подобных операциях с ценными бумагами.

Еcли власти настолько темнят в вопросе конвертаций облигаций 4-5-летней давности, то где гарантии, что недавно выпущенные украинские евробонды не являются продолжением этой схемы? Ведь основными покупателями выступили мировые хедж-фонды, тогда как реальных бенефициаров мы не знаем.

"Радость Данилюка и Ко от размещения еврооблигаций на 3 млрд долларов под 7.3% годовых — мне не ясна. Те же самые деньги можно брать у МВФ под 3% или у населения под 5%. Но для этого надо не воровать, не уничтожать банки и заниматься реформами. Или же переплатить по 220 млн долл в год за еврооблигации. Кстати, не удивлюсь, если "живущие по-новому" одолжили сами себе. Как при Януковиче", — сообщил на своей странице в Facebook финансовый обозреватель Александр Дубинский.

В самом процессе возврата "награбленных денег" власть явно темнит. К примеру, постановление суда об аресте и возврате 1,5 млрд длларов было засекречено якобы в интересах следствия. К тому же, решения по такому громкому делу почему то принимали районные провинциальные суды, хотя они не должны этим заниматься. Секретное решение Краматорского районного суда (который находится в зоне АТО) о конфискации 1,5 млрд долларов выглядит попыткой скрыть реальное происхождение этих средств, прикрываясь военной тайной.

Сомнительный процесс национализации "денег Януковича" признают не только украинские, но и международные правозащитные организации.

Представительство международной антикоррупционной организации Transparency International в Украине обратилось в Окружной административный суд города Киева с иском к Генеральной прокуратуре Украины, Военной прокуратуре сил АТО и Государственному предприятию "Информационные судебные системы" для отмены незаконных решений по засекречиванию судебного приговора, по которому было конфисковано 1,5 млрд долларов Януковича.

В организации отмечают, что прошло почти шесть месяцев с тех пор, как Генпрокуратура арестовала 1,5 млрд долларов денежных средств прежнего режима, а решение суда, по которому эти средства были арестованы, до сих пор не обнародовано.

"Transparency International Украина считает это тревожным сигналом, поскольку, во-первых, общество до сих пор не знает, у кого, за какие преступления и сколько точно денежных средств было конфисковано, во-вторых, если решение содержит технические несовершенства, то оно может быть обжаловано. Секретариат Transparency International и его украинское представительство уже обращались к украинскому парламенту с просьбой добиться официального обнародования результатов судебного процесса. Однако представители прокуратуры проигнорировали заседание комитета и не явились для обоснования своей позиции народным депутатам. Вместо этого, украинское представительство ТI получило безосновательное обвинение в "срыве оборонного заказа" от председателя оборонного комитета ВР", — сообщает организация.

Деньги "злочинної влади"… поделили олигархи

Еще больше вопросов возникает относительно распределения этих средств. Вначале власти обещали потратить деньги на армию, однако потом цели и задачи изменились. Президент и премьер-министр постоянно метались из стороны в сторону, то обещая бюджетникам новые пенсии и зарплаты, то военным- производство украинских дронов. В реальности, процесс распределения средств в госбюджет был таким же непрозрачным, как и конфискация денег "преступной власти".

В апреле на счета спецфонда госбюджета поступило 29 миллиардов гривен денег "окружения Януковича". В этом же месяце Кабмин утвердил утвердил отдельное постановление о порядке использования конфискованного имущества. Данные средства потратят по следующим статьям: на армию и повышение обороноспособности — 25,86% средств, 51,81% — на "региональное развитие", 22,2% — на "финансовую поддержку сельхозпроизводителей".

Таким образом, силовики получат приблизительно столько же денег, что и аграрии. Однако, "деньги коррупционеров" дали не простым фермерам, а крупным птицеводческим олигархам — бывшему экс-заместителю главы Администрации президента Юрию Косюку, а также глава компании "Укрлендфарминг" Олегу Бахматюку, который задолжал десятки миллионов гривен вкладчикам своих банков. Власти по неведомым причинам благоволят этим олигархам, и не только не наказывают за различные финансовые и налоговые шалости, но и щедро одаривают бюджетными деньгами.

Дело в том, что согласно постановлению Кабмина, формула распределения аграрных дотаций зависит от общей суммы уплаченного получателем НДС, при этом, птицеводческое хозяйство имеет преимущество при получении помощи. Вот и выходит, что за первое полугодие большинство дотаций на сельское хозяйство получило два больших агрохолдинга Украины: Мироновский хлебопродукт Юрия Косюка (809 млн или 42%) и "Укрлендфарминг" Олега Бахматюка (142 млн грн или 14%). Скорее всего, два олигарха получат аналогичную сумму помощи и во втором полугодии.

Видимо, нынешняя власть считает справедливым давать бюджетную помощь Юрию Косюку, бывшему чиновнику, который построил под Киевом целый "Версаль", имеет в наличии роскошную яхту и самолет.

Что касается расходов на "региональное развитие", то и здесь видна коррупционная составляющая. На эти цели планируют выделить более половины конфискованных средств. Однако до сих пор непонятно, на какие именно проекты потратят деньги, и кто их будет осваивать. Непрозрачная схема расходов бюджетных средств используется чиновниками для наживы.

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Деньги на "региональное развитие", как правило, осваивают местные олигархи, ремонтируя за казенный счет дороги, мосты, школы и больницы, используя это для прохождения в Верховную Раду и местные органы власти. Ну а Порошенко до следующих выборов будет ездить по городам и селам "перерезать ленточки" и рассказывая доверчивому избирателю, как с помощью возвращенных "денег Януковича" он им построил школу или детский сад.