Усиление полномочий Нацгвардии: война власти с народом

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Верховная Рада может существенно расширить полномочия Национальной гвардии. Соответствущий законопроект № 6556 уже получил одобрение профильного комитета. Не сложно догадаться, что соавторы данного творения — соратники главы МВД.

Нацгвардию хотят подготовить не просто стоять в оцеплении, а и нападать, защищая сильных мира сего.

Вооружены и очень опасны

Цель данного проекта, как уверяют авторы, — устранение некоторых противоречий между актами законодательства Украины, а также необходимость совершенствования отдельных положений деятельности Нацгвардии для повышения ее возможностей в выполнении задач по поддержанию общественной безопасности, обеспечении охраны органов государственной власти и участия в охране должностных лиц, борьбе с терроризмом, а также привлечении к участию в международных операциях по поддержанию мира и безопасности в составе национального персонала или национального контингенту.

По сути, депутаты решили расширить полномочия бойцов и их командиров и наделить их теми же функциями, которые выполняют полицейские: проверка документов лица; опрос лица; поверхностная проверка и осмотр; остановки транспортного средства; требование оставить место и ограничения доступа к определенной территории; ограничение передвижения лица, транспортного средства или фактического владения вещью; заходить в жилье или другое владение лица; проверка соблюдения требований разрешительной системы органов внутренних дел; применение технических приборов и технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи, средств фото- и киносъемки, видеозаписи; проверка соблюдения ограничений, установленных законом в отношении лиц, находящихся под административным надзором, и других категорий лиц. А также составлять админпротоколы во время охраны общественного порядка, обеспечения общественной безопасности, носить, хранить (в том числе лично) и применять не только спецсредства и оружие, но и боевую и другую технику.

Но также предлагается ввести революционное новшество для сохранения жизни и здоровья военнослужащих и участников массовых мероприятий согласно стандартов многих родственных правоохранительных структур стран Европы и мира. В частности, планируется предоставить право ответственному должностному лицу определять минимальное безопасное расстояние между военнослужащими Нацгвардии, которые обеспечивают охрану общественного порядка во время проведения собраний, митингов, походов, демонстраций и других массовых мероприятий, создающих опасность для жизни и здоровья граждан и участниками массовых мероприятий. Главная цель этого нововведения – обезопасить от провокационных столкновений между военнослужащими и участниками массовых мероприятий. Это расстояние правоохранители могут определять на местности.

В случае сокращения гражданами указанного расстояния военнослужащие Нацгвардии имеют право применять специальные средства без предупреждения. Если же кто-то пострадает от рук нацгвардейца в результате применения физической силы, специальных средств, оружия, вооружения и боевой техники, ему тут же окажут домедицинскую помощь. А после этого нацгвардеец должен доложить о ЧП руководству, потому как и он, если перестарается и нанесет телесные повреждения, ранения или убьет оппонента, будет отвечать перед законом.

Во время несения службы по охране общественного порядка или участия в обеспечении общественной безопасности решения о применении специальных средств принимает должностное лицо, ответственное за обеспечение общественного порядка, или руководитель операции или командир (начальник) соответствующей воинской части (подразделения, группы, наряда, стражи) Нацгвардии.

А Кабмин по новому закону будет решать, какое массовое волнение надо пресечь.

Щит для власти

С одной стороны, сотрудники Нацгвардии уже не будут напоминать "пушечное мясо", в которое можно будет безнаказанно бросать "коктейли Молотова", камни, гранаты, как это было до недавнего времени. Теперь они смогут дать сдачи.

Но с другой стороны, цель этих новшеств — Нацгвардию хотят сделать щитом для власти от народа.

"Усиление полномочий нацгвардии — это война. Война между властью и народом. И объявляет ее власть. Нацгвардия становится объединительным институтом полицейской системы и системы минобороны.

То есть, это абсолютно бесконтрольная часть вооруженной силы, которая может воевать против врага, что у них плохо получается, потому что не умеют и, против своего народа, что делать легче, проще и безопаснее. Власть боится своего народа и это добром не закончится, потому что по большому счету, если они хотят себя обезопасить, не обязательно это надо делать на законодательном уровне.

Просто наша власть — не умная. Они пытаются протащить законы через ВР, но при этом показывают свою боязнь, слабость и большое желание остаться у "корыта", — рассказывает РИА Новости Украина экс-глава главного следственного управлений СБУ Василий Вовк.

По мнению генерала СБУ, демократичная власть не должна проводить через законы и законодательные акты обеспечение своей безопасности с желанием остаться и дальше у власти.

"Партия власти пытается удержаться у власти любыми средствами. Больше чем уверен, что они примут этот закон. По сути, его лоббирует Аваков, потому что Нацгвардия подчиняется напрямую главе МВД. А значит, расширяются его полномочия по поводу применения бойцов Нацгвардии.

Наша власть вообще не разбирается в государственном устройстве, уже накладываются отпечатки на отпечатки и уже ничего не идентифицируется. Но уже видно, что эта сила хочет разобраться сначала с народом, а потом между собой", — подчеркивает Василий Вовк.

Ранее в интервью СМИ глава Нацполиции Киева Андрей Крищенко заявил, что полиция готовится к горячей политической осени и даже готовит копов-переговорщиков, которые в случаях необходимости готовы общаться с участниками массовых мероприятий.

Власть готова "выслушать" и "услышать" свой народ.