Где рванет еще? Хроника катастроф от Новобогдановки до Калиновки

Sergei SUPINSKY / AFP

РИА Новости Украина

Накануне вечером близ пгт Калиновка в Винницкой области загорелся крупнейший военный склад. Пожар привел к детонации боеприпасов и серии взрывов.

Жителей Калиновки и соседних сел эвакуировали. По тревоге были подняты работники полиции Винницкой, Житомирской и Хмельницкой областей. СМИ сообщают, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град". Власти закрыли воздушное пространство в радиусе 50 километров от зоны возгорания. Генштаб ВСУ не исключает, что пожар на территории воинской части А1119 произошел в результате диверсии.

Sergei SUPINSKY / AFP Последствия пожаров в Калиновке

Это уже третий с начала года пожар на военных склада в Украине.

Мариуполь, сентябрь 2017

На минувшей неделе населенного пункта Новоянисоль под Мариуполем загорелся военный склад одной из воинских частей, произошла серия взрывов.

В оперативном командовании ВСУ "Юг" заявили, что пожар на складе боеприпасов, по предварительным данным, мог возникнуть из-за умышленного поджога травы на близлежащем поле.

По ЧП было открыто уголовное производство с предварительной квалификацией по ст. 194 "умышленное уничтожение или повреждение имущества" Уголовного кодекса Украины.

Балаклея, март 2017

В ночь на 23 марта произошел пожар на складе боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области, который привел к их детонации. Из зоны инцидента были эвакуированы 20 тысяч человек. В результате ЧП пострадали почти 4 тыс человек. В результате взрывов в Балаклее погибли два человека и еще двое получили ранения.

По данным следствия, боеприпасы на арсенале начали взрываться после диверсии, которую осуществили при помощи беспилотника неизвестные лица. В связи с этим следователь по особо важным делам СБУ запросил записи установленных в воинской части видеокамер, а после их получения обратился в суд с требованием наложить арест на сервер, где хранились данные, и видеорегистратор.

Кабмин выделил 45 млн грн на ликвидацию последствий пожара и взрывов в Балаклее.

В 2008-09 годах тема складов в Балаклее активно педалировалась после трагедии в Лозовой: военные уверяли, что это самый большой арсенал в Европе, где хранятся боеприпасы. Местные чиновники требовали денег на утилизацию лишних снарядов.

Бахмут (тогда еще Артемовск), Донецкая область. 10 октября 2003

14 лет назад на объединенных складах боеприпасов 52-й механизированной бригады 6-го армейского корпуса Южного оперативного командования Сухопутных войск ВС Украины произошел пожар, уничтоживший 10 из 17 складов, в которых хранилось около 3 тыс. тонн снарядов. Более тысячи снарядов взрывались от огня и повредили 66 многоквартирных и 120 частных жилых домов, 5 школ и 3 больницы. Пострадали два человека. Тогда виновники получили сроки.

Согласно решению суда, начальник службы ракетно-артилерийских вооружений, майор Владимир Бевз и начальник склада N14, с которого начался пожар, прапорщик Валерий Ботнарь получили по восемь лет тюрьмы с лишением воинского звания. Как установил суд, именно Бевз организовал и наладил систему хищений неучтенного при инвентаризации металла. Они совместно с еще двумя прапорщиками, начальниками складов Юрием Петраков и Андреем Комишевским, украли и продали более 10 тонн различных металлоконструкций на сумму почти 3 тыс. грн. Резкой конструкций занимался нанятый в фирму-приемника металла сварщик Андрей Гребенюк. А в день пожара на территорию части сварочное оборудование, вразрез с правилами, пропустил очередной по складам прапорщик Игорь Гетманский. Именно резка рельсов в помещении склада N14 в 40 сантиметрах от ящиков с боеприпасами и стала причиной пожара.

Новобогдановка, Запорожская область. 2004-2007 годы

Три года в Новобогдановке что-то взрывалось на складах. 6 мая 2004 года на артиллерийских складах воинской части А-2985 (двести семьдесят пятая артбаза) Минобороны, расположенной возле села Новобогдановка, произошла крупная техногенная катастрофа.

На режимном объекте вспыхнул пожар, а потом детонировали ракеты и боеприпасы, в том числе реактивные снаряды систем залпового огня "Град", "Смерч", "Ураган". Их там было много – 90 тысяч тонн. Осколки почти неделю разлетались в радиусе от 10 до 40 километров. Была создана 10-километровая зона, из которой из сел временно вывезли более 1,5 тысячи человек.

В результате происшествия погибли пять человек, четыре пострадали, 81 человек был госпитализирован. Причиной возгорания на складе следствие признало грубое нарушение военнослужащими правил пожарной безопасности.

Через год ситуация повторилась, но с гораздо меньшими последствиями. 23 июля 2005 года пожар с последующей детонацией артснарядов на территории 275-й базы хранения артиллерийских боеприпасов удалось локализовать за 3,5 часа. Взрывы снарядов, начавшиеся в 17:20, прекратились в 20:54. Ранения получили 5 человек. Причиной взрывов было самовозгорание дымовой мины под действием высокой температуры окружающей среды.

9 августа 2006 года в 14:15 на складе снова произошел взрыв, загорелось около 3 га территории склада. Были эвакуированы 1,5 тыс. местных жителей. Ранения получили четыре человека.

18 мая 2007 года, при проведении плановых работ по уничтожению боеприпасов на артскладах в Новобогдановке произошло нештатное срабатывание боеприпасов, поврежденных во время взрывов в 2004-2006 годах. Погибли два пиротехника, один получил ранения.

Лозовая, Харьковская область. 2008

27 августа загорелся военный склад боеприпасов в городе Лозовая, Харьковской области. Пожар распространился на 390 га арсенала, где хранились 95 тысяч тонн боеприпасов, среди которых тактические ракеты "Луна-М", артснаряды для танков и БМП, противотанковые УРы, ракеты переносных зенитных комплексов и боеприпасы для реактивной артиллерии. Из-за пожара боеприпасы начали взрываться.

В результате происшествия был ранен охранник одного из составов. Пострадали сооружения на территории воинской части, школа и несколько домов, расположенных поблизости. Потушить огонь удалось через три дня. По словам заместителя начальника Генштаба 2005-2009 гг. Николая Цицюрского, причиной пожара стала жара. Первый вице-премьер-министр 2007-2010 гг. Александр Турчинов с этой версией не был согласен, отметив, что причины другие.

Согласно решению суда, виновными в ЧС были признаны двое руководителей военной части – командир Алексей Поляков и его заместитель Александр Заика. Именно они, по версии следствия, вовремя не убрали свалку возле арсенала, с которой и начался пожар.

В Минобороны решили расформировать часть, а боеприпасы вывезти подальше от арсенала.

Грузевица, Хмельницкая область. 13 марта 2010

Семь лет назад на территории ГП "Укроборонсервис" произошел пожар – загорелся автомобиль, на который отгружали боеприпасы малого калибра для транспортировки в Шостку (Сумская область) с целью их утилизации.

Боеприпасы сдетонировали. Ранения получил один человек.

Кривой Рог, Днепропетровская область. 20 марта 2014

ЧП произошло на территории 17-й танковой дивизии 6-го армейского корпуса Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Загорелись склады с танками, полностью заправленными топливом и с полным боекомплектом. В результате пожара в боксах сгорели два танка Т-64.

Черкасское, Днепропетровская область. 3 октября 2015

На Новомосковском полигоне при обслуживании техники произошло возгорание пускового подогревателя двигателя танка. При тушении пожара произошла детонация боекомплекта танка, в результате которого пострадали три человека.

Сватово, Луганская область. 29 октября 2015

Последняя перед Балаклеей трагедия произошла в прифронтовом Сватово. Произошел взрыв на складе, где хранилось около 3500 тонн боеприпасов. Борьба с огнем продолжалась всю ночь и завершилась через сутки. Погибли четыре человека – трое военных и местная жительница. Было повреждено множество домов жилого сектора.

По словам министра обороны Степана Полторака, пожар произошел в результате действий противника. Выдвигались версии, что боевики "ЛНР" обстреляли склады из ракетницы, а также, что поджог произошел из-за теракта.

По предварительной версии, причиной возгорания стала сигнальная ракета, которая выстрелила и упала на ящики с боеприпасами. В Генштабе рассматривали различные причины, в том числе и версию террористического акта. СБУ квалифицировала взрывы боеприпасов под Сватово как террористический акт, повлекший за собой гибель людей.