Золотарев: стратегия власти – загнать все связанное с Россией в гетто

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Украинские власти продолжают действовать тактикой запретов. На этот раз экспертный совет, в который входят 14 человек, запретил в стране 13 российских книг, среди которых две книги Бориса Акунина "История российского государства".

Сам Акунин на своей странице в Facebook назвал решение экспертного совета о запрете книги на Украине "мракобесием".

В списке запрещенной к ввозу на Украину российской литературы также оказались мемуары великой Марии Павловны, записки княгини Дашковой, а также пособия по английскому языку и учебник по химии.

Раньше в Украине уже запретили российские телеканалы, гастроли артистов из РФ, часть российских соцсетей, среди которых "Вконтакте" и "Одноклассники", между странами нет прямого авиасообщения.

"В стране формируется нациократический режим"

По мнению политолога, руководителя аналитического Центра "Третий сектор" Андрея Золотарева, происходящее "запретительство" – это это мракобесие и идиотизм. Свое мнение эксперт выразил в комментарии РИА Новости Украина.

"Но в стратегической перспективе совершенно ясно, подобно тому, как после одобрямса посла Соединенных Штатов Америки президент подписывает закон об образовании, который ссорит Украину с Венгрией, Румынией… Это показывает, что кто прокладывает стратегический курс", – отметил политолог.

Фактически в стране, считает он, формируется нациократический режим, "в котором нет места иной идеологии, кроме идеологии украиноцентризма".

"Соответственно, все остальное методично вытесняется. Естественно, все что связано с Россией, русской культурой, русским языком – стоит стратегическая задача максимально сузить сферу применения, согнать в гетто", – заявил Золотарев.

Позитивного проекта будущего нет

В то же время в ответ на запреты власти не было серьезного общественного сопротивления, добавляет эксперт, "поскольку власть пока еще только подошла к сфере личного".

"Поскольку большинство введенных прежде запретов, как запрет на целый ряд русских писателей, русских книг, благополучно обходилось. На любую глупость украинского чиновника найдутся десятки тысяч людей, которые найдут, как эту глупость обойти", – сказал Золотарев, добавив, что "книги везутся контрабандой, печатаются контрафактно".

Но теперь, уверен политолог, закон об образовании и последние запреты уже вплотную подступают к сфере личного.

"А вот здесь, естественно, будут возникать конфликтные ситуации. Потому что пока чиновничья дурь не затрагивала личную сферу, оно как-то проходило тихо, мирно, хоть и с весьма сомнительной эффективностью. Но сейчас оно подходит к тому моменту, когда количество переходит в качество и оно начинает передавливать", – подчеркнул эксперт.

В целом, отметил Золотарев, любое общество способно переварить подобного рода запреты, если власть дает какой-то позитивный проект будущего.

"Эта власть никакого позитивного проекта будущего украинцам не предлагает. Она крайне непопулярна. Число тех, кто считает, что страну ведут неверным курсом, растет. И это рано или поздно приведет к ревизии этой политики", – подытожил политолог.