Евробонды, вперед! Эйфорическое головокружение от сомнительных успехов

Сергей Чигирь, РИА Новости Украина

Украинская власть целую неделю ликовала от размещения евроооблигаций, которые были выпущены впервые за 3 года.

"Украина вышла на рынок заимствований и привлекла 3 миллиарда долларов. Причем привлекла средства на рекордный срок, никогда до этого Украина не заимствовала такого объема на срок 15 лет. Это чрезвычайно позитивная оценка инвесторами реформ, которые проводятся в Украине. Если предыдущие бумаги, короткие бумаги, стоили 7,75%, то на сегодняшний день и цена уменьшена", — заявил президент Украины Петр Порошенко.

Первоначальный ориентир доходности составлял около 7,75%, но в ходе сбора заявок был снижен до финального диапазона 7,375-7,5%. По последним данным, спрос на бумаги составил около 9,3 миллиарда долларов.

Поддержали выпуск украинских евробондов и некоторые европейские чиновники. Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что "Украина вышла из рецессии, рост ее ВВП ожидается на уровне около 2%", и что страна успешно вернулась на международный рынок заимствований, что говорит о "растущем доверии" к украинской экономике.

"Доверие Международного валютного фонда (МВФ), подтвердившего намерение перечислить следующий транш по программе расширенного финансирования EFF, стало одной из причин ажиотажного спроса на украинские еврооблигации, что позволило Украине привлечь $3 млрд на 15 лет по сниженной с 7,75% до 7,735% годовых ставке", - заявил секретарь Национального инвестиционного совета, экс-глава администрации президента Борис Ложкин.

Впрочем, сам МВФ достаточно холодно отнесся к выпуску Украиной евробондов. А рейтинговое агентство Fitch, поприветствовав возврат Киева на международный долговой рынок ценных бумаг, напомнило Украине, что приоритетом для нее является сотрудничество с МВФ.

"Возврат Украины на международный рынок займов снижает риск рефинансирования и увеличивает резервы, поддерживая суверенный кредитный профиль страны, но официальные кредиторы (главным образом МВФ) остаются краеугольным камнем, как внешнего финансирования Украины, так и ее приверженности реформам", — говорит Fitch.

Более резким были представители Европейского банка реконструкции и развития, который является одним из главных кредиторов страны и крупнейшим инвестором различных инфраструктурных проектов.

"Меня беспокоит очень успешное размещение еврооблигаций", — заявил управляющий директор ЕБРР по Восточной Европе и Кавказу Фрэнсис Малиж на Ukrainian financial forum 2017 в Одессе.

По его словам, успешное размещение евробондов удобно в первую очередь властям, поскольку не только предоставляет ей ресурсы для сосредоточения на предвыборной гонке, но и дает возможность "усыпить бдительность населения" своевременным началом отопительного сезона. В результате, внимание властей будет сосредоточено не на реформах, а на предвыборной агитации, а реформы будут отложены до следующих выборов.

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Критично отнеслись к размещению евробондов и в Украине. В частности, выступил с критикой бывший и.о. министра финансов Игорь Уманский.

"Что не так? Первое. Зачем заимствовать под 7,375% на внешних рынках, отклоняя заявки и желания инвесторов на внутреннем рынке под 4,75-5%? (Дальше можно не продолжать, но..) Второе. План по финансированию дефицита бюджета 2017 сорван — за 8 мес "финансирование" на 86 млрд грн не обеспечено (примерно 3,3$ млрд.) Третье. Получив озвученные 3$ млрд Минфин хочет их направить не на "закрытие" планового дефицита бюджета (то есть на обеспечение плановых расходов), а на "досрочное погашение" госдолга с выплатами в 2019-2010 гг. Четвертое. Не имея возможности, как следствие, осуществить это досрочное погашение по выплатам 2019-2020 Минфин публично (!) это намерение анонсирует, чем обваливает рынок и доходность по этим инструментам, что открывает очень разные возможности", — отметил Уманский на своей странице в Facebook.

"Радость Данилюка и Ко от размещения еврооблигаций на 3 млрд долларов под 7.3% годовых — мне не ясна. Те же самые деньги можно брать у МВФ под 3% или у населения под 5%. Но для этого надо не воровать, не уничтожать банки и заниматься реформами. Или же переплатить по 220 млн долл в год за еврооблигации. Кстати, не удивлюсь, если "живущие по-новому" одолжили сами себе. Как при Януковиче", — подчеркнул на своей странице в Facebook финансовый обозреватель Александр Дубинский.