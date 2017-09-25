NASA предупреждает: сокращение льдов Арктики достигло рекордных значений

Владимир Матвеев, обозреватель

NASA и Национальный центр изучения снега и льда (NSIDC, США) заявили о том, что сокращение площади арктического льда летом этого года достигло рекордных значений за всю историю наблюдений, которые начались в 1978 году.

Согласно анализу данных сателлита, как сообщают аэрокосмическое агентство и национальный центр, площадь полярной шапки в 2017 году составила 4,64 миллиона квадратных километров, что позволяет минувшему лету занять восьмое место по темпам сокращения арктических льдов, сообщает сайт NASA.

Как заявляет Клэр Паркинсон, (Claire Parkinson), ведущий климатолог из Центра космических полетов NASA имени Годдарда (Мэриленд, США), то, насколько сокращается ледовая шапка Арктики к концу лета, зависит от состояния ледового покрытия ранее и от погодных условий, влияющих на лед.

Арктические льды 13 сентября 2017 достигли минимальных значений за всю историю наблюдений. "Тот факт, что мы все зафиксировали рекордно низкую площадь летнего льда, говорит о том, что сегодня льды находятся в значительно худшем состоянии, чем 38 лет назад", — комментирует Паркинсон.

Ученые отмечают, что наибольшее сокращение площади арктического льда наблюдалось в 2007, 2012 и 2016 годах, когда этому способствовали экстремальные погодные условия, в частности, сильные летние штормы, которые ускоряли таяние ледового покрытия.

Вместе с тем, по утверждениям ученых, подобные погодные условия 30 лет назад не нанесли бы такого существенного ущерба, поскольку льды тогда были гораздо плотнее.

Между тем, как отмечает Паркинсон, данный год не был самым рекордным за минувшие четыре года — рекорд по максимальному сокращению площади льда принадлежит 2012 году, когда размеры полярной ледовой шапки сократились до 3,41 миллиона квадратных километров.

Наряду с этим, подобное сокращение является тревожным, поскольку в текущем году, в отличие от трех предыдущих рекордных летних сезонов, Арктика не переживала никаких погодных аномалий, способных временно усилить процесс таяния льда.

Кроме того, специалисты NASA не исключают вероятности и того, что площадь льдов продолжит сокращаться в сентябре из-за резких изменений в направлении ветров.

Причиной сокращения площади льдов в этом году, по мнению ученых, могли быть сильные летние дожди в Арктике, чьи относительно теплые воды могли ускорить таяние ледовой шапки. Это стало возможным из-за того, что средняя толщина льда в Арктике заметно упала в последние годы, что сделало полярную шапку более уязвимой к действию различных погодных явлений.

Ранее ученые установили, что в ближайшие пять лет температура на Земле будет расти. При этом 2016 год может стать самым жарким годом за всю историю метеонаблюдений. В 2017 году температурный рекорд побит не будет из-за влияния Ла-Нинья — обратного Эль-Ниньо процесса, что приведет к охлаждению некоторых частей планеты.

Сообщается, что подобные процессы сегодня происходят и в Антарктике, где сейчас зима и полярная шапка постепенно растет. Ее рост, как ожидают ученые, остановится на крайне низких значениях, что продолжит серию "рекордов", начавшуюся в 2015 году.

Показательно, что в период с 1979 по 2015 годы площадь морского льда в Антарктиде, в отличие от Арктики, увеличивалась, и лишь за последние пару лет и здесь также началось сокращение площади ледников.

Напомним, в середине лета от Антарктиды откололся гигантский айсберг, площадь которого составляет шесть тысяч квадратных километров, сообщает ВВС.

Ученые уже давно ожидали появление айсберга в этом регионе. Трещина в леднике Ларсена начала быстро расти в 2014 году и с тех пор находилась под наблюдением.

Ранее учёные договорились считать, что Арктика может "освободиться" ото льда к 2050 году, а межправительственная группа экспертов по изменению климата (IPCC) подсчитала, что к середине столетия в случае ежегодного увеличения выбросов шансы исчезновения льда составляют 66%.

Напомним, потеря арктического льда — серьёзная проблема, поскольку он отражает до 70% солнечного света, а открытая вода — только 10% света, остальное же поглощается планетой, что ускоряет глобальное потепление. Массивное таяние пресной воды может повлиять на течения в океане и поменять погодные условия.

Наряду с этим, таяние арктических льдов сделало привлекательным для многих компаний использование Северного Ледовитого океана в качестве основного маршрута для поставок энергоносителей.

Если таяние льдов продолжится, в контексте роста в мире дефицита природных ресурсов, его затруднительно будет покрыть за счет разработки месторождений в других частях земного шара. При таком сценарии цены на ресурсы резко возрастут, что делает рентабельными проекты по их добыче в Арктике.

Важно подчеркнуть, что США отстают в гонке за установление контроля над освобождающимися ото льда богатствами Арктики. Китай в наибольшей степени заинтересован в свободном судоходстве через Арктику, так как это предоставит ему возможность существенно сократить путь из его портов к портам Европы и Северной Америки.

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Справка: Арктика — северная полярная область Земли, примыкающая к Северному полюсу, включающая в себя окраины Северной Америки и Евразии, а также почти весь Северный Ледовитый океан с многочисленными островами (за исключением прибрежных островов Норвегии), а также прилегающие части Тихого и Атлантического океанов. Основная территория Арктики — это акватория океана.

Антарктика — южная полярная область Земли (противоположная Арктике), включающая в себя материк Антарктиду и прилегающие к ней части Тихого, Атлантического и Индийского океанов.