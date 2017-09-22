Возвращение пистолета. Пашинский и однопартийцы вооружены и очень опасны

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Другого быть и не могло. Генпрокуратура Украины закрыла дело против нардепа от "Народного фронта", главы комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Сергея Пашинского. В ГПУ пришли к выводу, что Пашинский действовал в рамках необходимой обороны, которая исключает его уголовную ответственность.

Действия второго участника событий — Химикуса, в которого стрелял Пашинский, признаны "общественно опасными". После этого ГПУ вернула изъятый на время расследования наградной пистолет Glock 19, из которого стрелял в потерпевшего нардеп.

С одной стороны, ГПУ поступила по закону — дело закрыто, стрелок оправдан, можно вернуть ему ствол. И он будет у него находиться до тех пор, пока потерпевший от пулевого ранения Химикус не оспорит решение ГПУ о закрытии дела. Если производство возобновиться, оружие Пашинскому придется снова вернуть, сообщил РИА Новости Украина старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

По сути, реабилитирован не только Пашинский, а и его пистолет.

"В судебной практике подобные дела рассматриваются как превышение необходимой самообороны. Исходя из того, как было применено оружие, а уже известно, что Химикус был не вооружен и большой опасности не представлял, со стороны Пашинского было превышение необходимой самообороны. Но прокуратура посчитала, что он действовал в рамках необходимой обороны. Если потерпевшая сторона не будет оспаривать, то все останется на том же уровне", — подчеркивает Кравец.

Совсем другое дело, что это не первый случай применения наградного оружия. И, как ни странно, ни одно дело еще не закончилось реальным приговором.

"Сейчас есть одно интересное дело по стрельбе — дело главы Высшего совета правосудия Игоря Бенедесюка, который стрелял в несовершеннолетних активистов из подаренного оружия. Как выяснилось, оно было подарено незаконно и в суде сейчас выясняют, на основании чего он был награжден. Раздача оружия и наград законодательно урегулирована, другой вопрос о том, как подаренное применяют. Одно дело, когда выполняют закон, другое, когда его трактуют в своих интересах", — считает Ростислав Кравец.

А в то же время наградное оружие продолжают раздавать, как ни в чем не бывало. Причем тем, кто уже может открывать собственный оружейный магазинчик. Скажем, тот же Пашинский обладает не только пистолетом Glock 19, полученным от главы МВД Авакова в марте 2014 года, Аваков подарил ему еще и штурмовую винтовку, которая стоит на вооружении спецназа, а его жене, как выдающемуся волонтеру, достался резинострел "Форт".

Как признался глава МВД Арсен Аваков, в 2014-2016 годах он по собственной инициативе вручил более 2200 единиц огнестрельного оружия — кому посчитал нужным. Бойцам и офицерам Нацгвардии, Нацполиции, МВД, УГО, Минобороны выдал 817 единиц; волонтерам — 78; работникам прокуратуры — 13. Отдельно еще 25 — работникам Донецкой и Луганской областей.

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Кроме того, депутатам подарено 97 единиц оружия. Еще десятки сотен пистолетов, автоматов и даже пулемет "Максим" (достался тогда еще премьер-министру Арсению Яценюку) подарил министр обороны Степан Полторак. Как ни странно, раздача "стволов" не прекратилась, но ушла в подполье. Министры дарят оружие втихую, так, чтобы никто не догадался.