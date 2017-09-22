Брошенные и выброшенные. Истории ненужных детей при живых родителях

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Случай с молодой матерью в столице, которая в прошлом году оставила двоих малолетних детей без присмотра на целых 11 дней, шокировал общество, однако оказался далеко не последним. Недавно на юге Донецкой области женщина "ушла в гости" и на двое суток забыла о детях. Что это — единичные случаи безответственности или опасная тенденция?

Родительские ужасы

В Мариуполе Донецкой области горе-мать заперла двух малолетних детей одних в квартире и на двое суток "задержалась" в гостях. Четырехлетняя девочка и ее двухлетний брат, голодные и раздетые, залезли на подоконник и начали просить еду у прохожих. Те и вызвали патрульных.

"В конце концов люди начали кормили детей через окно первого этажа. Через несколько минут на место прибыла 28-летняя мать детей. Она пояснила правоохранителям, что ходила в магазин, а потом решила пойти в гости и задержалась", — отметили в пресс-службе полиции.

Ситуация разрешилась админпротоколом: правоохранители вызвали на место инцидента сотрудников ювенальной превенции, которые составили на женщину акт о халатном отношении к детям. После этого молодую мать отправили к работникам органов опеки и попечительства. Что было далее, патрульная полиция уже не сообщает.

В Киеве 20-летняя мать — уроженка Николаевской области Владислава Трохимчук (Подчапко) — бросила двоих маленьких детей в квартире без присмотра на 11 дней и даже подперла дверь, чтобы дети не смогли выйти. В результате годовалый мальчик умер, двухлетняя девочка в тяжелом состоянии была госпитализирована. По данным СМИ, Трохимчук все это время находилась у своего любовника на Березняках. Известно, что ее две маленькие дочери от разных мужчин сейчас временно живут в патронатной семье.

Молодую мать после ЧП арестовали и открыли уголовное производство. Согласно проведенной психолого-психиатрической экспертизе установлено, что подозреваемая в момент совершения преступления находилась в состоянии вменяемости. Действия девушки квалифицировали как умышленное убийство малолетнего ребенка (п.2 ч. 2 ст. 115 УК Украины). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

В Харькове женщина оставила трех маленьких детей (одному ребенку чуть меньше года) без присмотра на несколько дней. Патрульные получили сообщение о детях без присмотра и, прибыв на место инцидента, увидели рядом с малышами мужчину и женщину. Те сообщили, что мать детей три дня назад попросила присмотреть за ними и до сих пор нe вeрнулась.

В селе Александровка Харьковской области женщина уложила спать свою дочь, а сама на не продолжительное время пошла к соседке в гости, входную дверь не закрывала. Вернувшись домой, обнаружила отсутствие дочери, о чем сообщила мужу, который находился на работе. Во время поисков ребенка местный житель обнаружил в пруду тело полуторогодовалого ребенка и вместе с местными жителями вытащил из воды. Ведется расследование.

Выбрасывают, продают, возят в чемоданах

В Энергодаре в Запорожской области женщина выбросила из окна квартиры, которая находится на 9-м этаже, свою дочь 2005 года рождения и скрылась с места трагедии. От полученных травм девочка скончалась. Позднее женщину 1972 года рождения задержали в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

В Киеве 31-летняя женщина выбросила из окна седьмого этажа маленького сына, двух домашних кошек и бросилась вслед за ними. Трагедия произошла неподалеку от столичных Осокорков. Женщина погибла на месте. Ребенка увезли в реанимацию, позднее трехлетний малыш умер.

В Червонограде Львовской области 29-летняя жительница Радеховского района оставила свою новорожденную дочь в камере хранения автовокзала. Работники камеры хранения услышали плач ребенка. Когда открыли сумку, которая лежала на одной из полок, то обнаружили там младенца и позвонили нам. Через несколько часов женщина вернулась. По ее словам, младенца она оставила на некоторое время, чтобы решить рабочие вопросы. Она замужем и имеет еще двух детей. Малышку госпитализировали в детское отделение центральной районной больницы. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 135 (оставление в опасности) УК Украины.

В Раздольной Одесской области женщина выбросила на стройку пакет с новорожденным ребенком. Личность матери ребенка была установлена — 36-летняя местная жительница, мать еще троих малолетних детей, которая ранее не попадала в поле зрения правоохранителей.

В селе Малашевцы Тернопольской области 30-летняя жительница областного центра выбросила на свалку труп своего новорожденного ребенка. Женщина пыталась ввести в заблуждение следователей, ведь сначала отрицала свою беременность, утверждая, что лечит воспаление яичников, а уже потом заявила, что родила мальчика. Однако позднее рассказала все шокирующие подробности.

"Хотя сама женщина воспитывает 5-летнюю дочь, без каких-либо угрызений совести избавилась от младенца, а помогала ей в этом мать, с которой она проживает. По предварительным данным, роженица рожала дома в туалете. Утверждает, что ребенок родился мертвым, поэтому и решила сразу от него избавиться. Шокирует и тот факт, что мать не только не вразумила дочь, а помогла завернуть ребенка и вынести на помойку", — уточнили в полиции.

Обыск в квартире тернополянки помог обнаружить доказательства, которые подтвердили, что малышка родилась именно там. Поэтому женщина в содеянном созналась.

В Киеве молодая супружеская пара продала новорожденного ребенка жительнице Запорожья за 7000 долларов. 24-летняя женщина и ее 23-летний муж были задержаны во время получения "пачки долларов" в обмен на продажу собственной дочери. Супружеской паре грозит от 8 до 15 лет лишения свободы за организацию торговли людьми в соответствии с пунктом 3, ст. 149 Криминального Кодекса Украины ("Торговля людьми").

Не менее вопиющий случай обнаружили пограничники. В ходе проверки поезда сообщением Киев — Перемышль таможенники в чемодане одной из пассажирок нашли 8-летнего мальчика. Его мать пыталась нелегально ввезти его в Польшу, скрытого под слоем одежды. Ребенок не располагал документами, дающими право пересечения границы. Гражданка Украины за помощь в нелегальном пересечении границы была наказана штрафом в размере 200 злотых.

Печальная статистика

По статистике, численность детского населения в Украине с 1991 года уменьшается и за период независимости сократилась почти вдвое до 7,6 млн.

Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба заявил, что почти 106 тысяч детей, или 1,5% всего детского населения страны живут и воспитываются в интернатах, но только 8% из них сироты, а остальные 92% имеют родителей. По словам Кулебы, каждые три дня 250 детей попадают в интернатные учреждения преимущественно из-за бедности и неспособности семьи дать необходимое ребенку, и минимум 600 тысяч детей проживают в неблагополучных семьях.

По его словам, такие дети "стоят в очереди" на попадание в интернатные учреждения.

Кулеба подтвердил, что статистика травмирования и гибели детей в Украине — ужасная.

"…это из-за халатности родителей, но случаи есть разные, тут никто из детей не застрахован, потому что даже в благополучных семьях дети травмируются и погибают, погибают на дорогах дети. Да, есть большая вероятность, что больше всего детей погибает именно в неблагополучных семьях, где родители не знают, как обеспечить безопасность детей", — отметил уполномоченный главы государства.

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Вместе с тем с тенденцией на сокращение в стране детского населения число детей в интернатах наоборот, растет. Особо тревожной тенденцией за последние полгода также стал рост числа подростковых самоубийств и сексуального насилия над детьми.