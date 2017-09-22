Carnegie Europe: Украина пошла по неверному пути

Тимур Громов, РИА Новости Украина

С какими сложностями столкнулась Украина на пути реформ, и что показал конфликт Порошенко и Саакашвили, — с такими вопросами журналист Carnegie Europe Джуди Демпси обратилась к международным и украинским экспертам. И вот их ответы.

"Украина реализовала впечатляющие экономические реформы, но судебная реформа потерпела неудачу. Особенно тревожен тот факт, что президент Порошенко лишил украинского гражданства Михаила Саакашвили, по-видимому, на незаконных основаниях", — полагает экономист, старший научный сотрудник Atlantic Council Андерс Аслунд.

"Вместо того чтобы запустить обычный скучный судебный процесс, Саакашвили превратил это в громкое событие с участием гражданского общества: пересек границу без прохождения паспортного контроля. Преследуя Саакашвили за незначительный проступок (при том, что в Украине часто не подвергаются преследованию и за более серьезные преступления), украинское правосудие выглядит смешным. В то же время Саакашвили, возможно, начал процесс объединения украинской либеральной оппозиции. Таким образом политик оживил как оппозицию, так и гражданское общество, разоблачая недостатки правоохранительной системы. И это отличное начало", — отметил Аслунд.

"Украина — это не одинокий путешественник, который может споткнуться, упасть и потерять дорогу. В этой стране проживают более 40 миллионов человек с разнообразными взглядами. Конфликт между нынешним президентом Украины Петром Порошенко и бывшим президентом Грузии, экс-губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили разочаровал многих. Оба политика сделали много позитивного для Грузии и Украины. Однако оба они не являются истинными демократами, и неудивительно, что их политические "эго", наконец, столкнулись", — убежден старший научный сотрудник Carnegie Europe Томас де Ваал.

"Личная борьба двух бывших союзников, которые, как говорят, были "реформаторами", возвращает Украину к хорошо знакомому сценарию с участием хорошо всем знакомого и самого умелого политического оратора страны, бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко. Между тем, страна продолжает меняться. В отдаленных украинских регионах доверие к Киеву невелико. Экономика растет медленно. Но реформы движутся вперед. Тем не менее, большинство украинцев продолжают воспринимать внутреннюю политику, как "мыльную оперу", — продолжает Томас де Ваал.

"Сейчас "борьба с коррупцией" вызывает скептическую или даже циничную реакцию среди многих жителей Украины. Судебная и полицейская реформы в некоторых случаях открыли двери для еще большей халатности. Антикоррупционные гражданские организации все чаще рассматривают Порошенко как реальную проблему для проведения реформ. И судя по реакции правительства на гражданские инициативы, эти чувства взаимны. Выходка Саакашвили на границе не должна восприниматься как прямой показатель правильного или неправильного пути Украины. Реформы Саакашвили в его родной Грузии в значительной степени модернизировали страну, но были омрачены серьезными фактами нарушений прав человека", — прокомментировала сложившуюся ситуацию директор европейских программ Международной кризисной группы Магдалена Гроно.

"Конечно, Украина не должна рисковать, связываясь с таким политическим актером, как Саакашвили. Киев не должен отвлекаться от того, что действительно важно: отделение политики от бизнеса. Сейчас уже неясно, хватит ли у Порошенко смелости осуществить это. Также международному сообществу следует опасаться, что призывы украинского правительства к реформам становятся слишком шаблонными", — полагает Магдалена Гроно.

"Вражда между Порошенко и Саакашвили является результатом персонализированной и слишком поляризованной политики Украины. Эта ситуация позволяет думать, что президентские и парламентские кампании страны в 2019 году будут длинными и "грязными". Пересекая Украину с нарушением закона, Саакашвили сумел бросить вызов решению Порошенко о лишении Саакашвили украинского гражданства. Саакашвили, имевший минимальную общественную поддержку и чье политическое будущее в Украине было бесперспективным, теперь воспользовался шансом изобразить себя жертвой "режима Порошенко", — отметил Балаш Ярабик, приглашенный специалист в российских и евразийских программах Фонда Карнеги.

"Это не значит, что для Саакашвили наступит светлое будущее в украинской политике. Но он стал (временным) фактором, сплотившим оппозицию против Порошенко. Социальный популист Юлия Тимошенко, чья партия "Батькивщина" в настоящее время лидирует в опросах общественного мнения, использует "грузинский" прецедент для расширения своей популярности. Между тем, украинское общество, похоже, не уделяет много внимания этим событиям", — добавил Балаш Ярабик.

"Дорога реформ в Украине всегда была ухабистой — Киев пытается оправиться от своего советского наследия и двух десятилетий неудачной трансформации. Это займет более трех лет. Однако украинское руководство должно доказать своим избирателям, что эти проблемы можно решить в рамках одного избирательного цикла. Многое уже сделано в таких секторах, которые считаются безнадежно коррумпированными, например, в энергетике. Но антикоррупционные институты не работают должным образом, пенсионная система нуждается в реформировании, а рынок земли — в либерализации", — заявила в интервью изданию представитель Rasmussen Global Яна Кобзова.

"В идеале все это должно произойти в течение срока работы нынешнего правительства. Но выборы 2019 года приближаются. Реформы часто становятся болезненными, прежде чем они принесут свои плоды: и в предвыборный период предпочтения избирателей могут резко измениться. Поэтому темпы реформ неизбежно замедлятся по мере приближения 2019 года", — полагает Кобзова.

"Михаил Саакашвили проделал большую работу в своей родной стране. Но бывший президент Грузии не понял, что уже достиг пика своей карьеры. Президент Украины Петр Порошенко попытался привлечь международное внимание к своей реформаторской политике, наняв нескольких иностранцев, в том числе Саакашвили, на ключевые государственные должности. Но когда эти люди стали подвергать сомнению правила игры Порошенко, президент предпочел "отпустить" их", — так считает директор Центра Центральной и Восточной Европы в Немецком совете по международным отношениям Стефан Мейстер.

"Порошенко стал важной фигурой для перехода Украины к стабилизации после Революции достоинства, но он является частью старой системы и не способен ее изменить. Саакашвили же, в первую очередь, стал пиарщиком. Украине нужны новые люди, чтобы снова вернуться на длинный, тернистый путь реформ. Борьба между двумя людьми прошлого только отвлекает от реальных нужд страны", — отметил Мейстер.

"Украина вряд ли потеряла свою дорогу. На самом деле она выглядит довольно определенной. Предвыборная гонка 2019 года уже началась. Согласно недавнему опросу, рейтинги Порошенко выглядят даже хуже, чем у Саакашвили. Имея длинный список проблем, которые сейчас стоят перед страной, и гораздо более короткий список достижений, Порошенко больше не нуждается в Саакашвили, поскольку, вероятно, сам готовится баллотироваться на переизбрание. У него есть так называемый "административный ресурс", и он уже задействовал его против назойливого критика. Это старый способ украинской политики. Изменения на Украине происходят, но не так быстро, как хотелось бы", — уверен Евгений Румер, директор программы "Россия и Евразия" Фонда Карнеги.

"Процесс реформирования Украины прогрессирует, но медленными темпами. В частности, связано это с тем, что не осталось таких реформ, которые могли бы дать быстрые результаты. В последние месяцы наиболее заметна в Украине борьба с коррупцией. Но она сталкивается с сопротивлением олигархических кругов, в том числе из окружения президента. Очевидно, что это является вызовом для проведения структурных реформ", — заявила в интервью изданию приглашенный специалист в Carnegie Europe Гвендолин Сассе.

"Война на востоке страны используется властными элитами, чтобы оправдать задержку реформ. ЕС и Соединенные Штаты не должны молчаливо воспринимать эти оправдания. Наоборот, им стоит активизировать свои усилия, чтобы убедить украинского президента полностью реализовать неудобные для него реформы. Еще один цикл протестов и политического кризиса не выгоден никому, кроме России", — добавила Гвендолин Сассе.

"Недавние споры вокруг Саакашвили и его возвращения в Украину — признаки масштабной конфронтации, назревавшей в последние месяцы в Киеве. Многие бенефициары старой системы все еще находятся у власти. Поскольку Порошенко в настоящее время, похоже, поддерживает эту группу, он становится все более уязвимым для критики таких политиков, как Саакашвили и различных антикоррупционных активистов. Если нынешний конфликт продолжится, и Порошенко не сумеет изменить общественное мнение, мы будем иметь новый крупный политический конфликт в Киеве в 2019 году, если не раньше", — полагает Андреас Умланд.

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"Путь Украины никогда не был прямым и ровным. Сегодняшние события напоминают попытки прежнего правительства сохранить лишь фасад демократического режима. Однако прогресс достигнут. Например, процесс децентрализации Украины позволил местным громадам играть заметную роль в управлении. Небольшие населенные пункты впервые получили возможность инвестировать в инфраструктурные проекты для улучшения жизни своих жителей", — так считает заместитель руководителя программ проекта DOBRE в Украине Юлия Есмуханова.

"Децентрализация приближает правительство к людям, предоставляя гражданам контроль над местными ресурсами. Страна следует своим уникальным путем, на котором реформаторы и группы гражданского общества выступают против олигархических кругов, не стремящихся к изменениям", — резюмирует Юлия Есмуханова.