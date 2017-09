Система e-Health: пациентам ни холодно, ни жарко, зато учет и контроль

Анна Лаба, РИА Новости Украина

С 20 сентября врачи первичного звена – терапевты, педиатры и семейные врачи – могут зарегистрироваться в электронной системе здравоохранения e-Health и вносить медицинские данные о пациентах. В данный момент система работает в пилотном режиме. Как только законопроект будет принят в целом, регистрация станет обязательной. Этот этап позволит внедрить первый из шагов реформы финансирования медицинской отрасли — принцип "деньги ходят за пациентом".

Верховная Рада в первом чтении проголосовала законопроект №6327. Именно в этом документе закреплено, что электронная система медицины станет обязательной для использования врачами и пациентами с 1 апреля 2018 года. В тестовом режиме e-Health будет работать до апреля 2018 года. Согласно законопроектам №6327 и №6604, которые ожидают принятия в парламенте, уже с 1 августа 2018 оплата услуг врачей будет осуществляться в соответствии с количеством деклараций, зарегистрированных в системе.

Как это будет работать?

Первый этап – система электронной медицины будет собирать информацию о лечебных заведениях по всей Украине. Медицинские учреждения в новой системе начали регистрацию с 19 июня. Ее должны вносить главные врачи. Регистрация проходит чрез отдельный сайт.

За три месяца в системе зарегистрировалось 373 учреждения, а это только четверть от всех существующих в стране. Сейчас больницы могут воспользоваться восемью медицинскими информационными системами (среди них helsi, EMCIVED, Medics, "Поликлиника без очередей"), но разработчики обещают, что количество доступных систем вырастет до 14.

По задумке Минздрава, для того чтобы система заработала, в каждой амбулатории должен быть, как минимум, один компьютер с периодическим доступом к интернету. Врач будет заключать декларации со своими пациентами на бумаге, а затем заносить данные в систему.

Отныне же система позволит фиксировать договор, который врач "первички" будет заключать с пациентом. Таким образом будет составлен электронный реестр больниц, врачей и пациентов.

Второй этап – через e-Health будет работать программа реимбурсации стоимости лекарств "Доступные лекарства".

Третий этап – после накопления данных о медучреждениях будет создана карта расположения больниц.

За чьи деньги банкет?

На разработку всех возможностей электронной платформы, которые станут доступны до конца 2017 года, Минздрав уже потратил 400 тысяч долларов.

Как уверяют в министерстве, эти средства были получены от международных партнеров Украины, к числу которых относятся United States Agency for International Development (USAID), Expert Deployment for Governance and Economic Growth (EDGE), Глобальный Фонд и Всемирный банк.

Безопасность

Как уверяют разработчики, медицинские информационные системы запрограммированы таким образом, что, если врач допустит ошибку в названии города или улицы, он не сможет закончить регистрацию своей больницы. И это, мол – первый барьер защиты от неправдивой информации о больницах.

Данные о больнице также будут проверяться и после попадания их в систему e-Health. Минздрав будет сверять данные с уже существующим реестрами. Этот будет делаться во избежание дублирования или подделки данных для несанкционированного доступа к информации или ошибочного двойного перечисления средств.

Что касается безопасности от внешнего проникновения и доступа к данным пациентов сторонних лиц – тут возникает очень много вопросов и опасений, как среди пациентов, так и в профессиональной медицинской среде. Разработчики программы пока не готовы на них ответить – идут консультации.

К чему идем

Наполнение реестров и выписку рецептов по программе "Доступные лекарства" планируется полностью закончить до конца этого года.

Затем, на втором этапе будет создан личный кабинет для пациентов, в который врачи смогут вносить медицинскую информацию. Одновременно в систему начнут вносить врачей стационарных лечебных заведений и профильных институтов академии медицинских наук Украины.

Минздрав намерен запустить полноценную работу e-Health до конца 2020 года.

Те украинцы, которые наивно полагают, что система e-Health призвана облегчить жизнь врачам и пациентам, и позволит уже в ближайшее время отказаться от бумажных распухших карточек, жестоко ошибаются. Основная задача системы – сбор информации о больницах, врачах и пациентах, а также ведение учета предоставленных услуг, которые оплачиваются из бюджета. То есть это инструмент контроля над перечнем обязательных медицинских услуг государства.

Минздрав советует поторопиться

Исполняющая обязанности главы Минздрава Ульяна Супрун призвала пациентов и врачей не дожидаться полноценного старта системы и уже сейчас регистрироваться в e-Health, чтобы не вызвать ажиотажа и коллапса в первые дни нового, 2018 года.

"Очень важно, чтобы наши пациенты, наши граждане уже начали искать своих врачей. Хотя система запускается с 1 января, мы не сможем за один день или даже за месяц найти своих врачей", — сказала она на брифинге в Киеве.

Супрун уточнила, что врачи уже сейчас смогут заходить в систему и начинать подписывать декларацию с пациентом.

Безумный бред?

Ответственный секретарь Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко призывает перестать слушать "бредни команды реформаторов от Минздрава".

"Давайте начнем с того, что в нашей стране не везде есть 3G-покрытие, когда во всем мире уже следующее поколение беспроводного интернета. Во-вторых, эта команда не способна обеспечить регионы сывороткой от ботулизма, но зато e-Health они занимаются. Все сводится лишь к одному – под эту программу был взят кредит Всемирного банка, и они его осваивают. Нам все помогают, и якобы бесплатно, денег дают на реализацию всякого сумасшествия, а украинский народ потом должен", — сказал Кравченко РИА Новости Украина.

По его словам, во всем цивилизованном мире электронное управление здравоохранения введено с целью эффективной медицинской логистики, то есть для оптимизации маршрута пациента, которая прямо пропорциональна качеству оказания медицинской помощи.

"Что касается Украины, то здесь – очередная профанация, очередной способ украсть деньги, тем более учитывая их опыт создания реестров, того же электронного реестра пациентов, больных сахарным диабетом. В этот электронный продукт были вбуханы сумасшедшие деньги, а теперь до сих пор оспаривается право собственности, не известно, у кого он находится в руках, и кто им будет управлять, неизвестно, насколько эффективно он работает, но деньги ушли. Поэтому с их e-Health нас ждет то же самое", — пояснил эксперт.

Он напомнил, что в Украине насчитывается 490 районов, в которых работает 12 тысяч семейных врачей, и мало кто сможет назвать точное количество центров первичной медико-санитарной помощи, и преобладающее число их находится в сельской местности.

"Там врачи живут за счет подсобного хозяйства – сажают картошку и выращивают курочек со свинками, чтобы прожить год. Там не то что Интернет, там свет включат раз в неделю, а Ульяна Супрун рассказывает о том, что давайте все зарегистрируемся.

Хочу ей напомнить, что 40% украинского населения, а это 17 миллионов человек, проживают в сельской местности. И еще напомнить Супрун, что в 22-х километрах от Киева в Васильковсском районе амбулатории семейной медицины до сих пор отапливаются печным отоплением, а санузел у них – это туалет на улице, куда и врачи, и пациенты ходят и зимой и летом. Поэтому, о каком электронном управлении системой здравоохранения можно говорить?

Я рекомендую, чтобы Гройсман, как минимум, померял им температуру – люди из Минздрава уже год находятся в состоянии лихорадки и бредят", — заключил Кравченко.