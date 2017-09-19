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    Соцсети о "деле 2 мая": закономерный и ожидаемый финал

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    Дело о трагедии 2 мая в Одессе: новое рассмотрение (63)

    (обновлено: )14911
    Неспокойно на юге Украины. Еще не забыты волнения из-за пожара в одесском детском лагере, как произошли столкновения у суда, оправдавшего обвиняемых по "делу 2 мая" в Одессе. Как же отреагировали на это украинцы в соцсетях?
    Националисты штурмуют суд в Одесской области
    Думская.net

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    В Одессе и окрестностях опять напряженная атмосфера. Все началось в понедельник, 18 сентября. В этот день Ильичевский суд Одесской области оправдал группу из 20 активистов одесского Антимайдана по делу о событиях 2 мая 2014 года на Греческой площади в Одессе.

    Пять бывших фигурантов дела освободили из-под стражи в зале суда, однако сразу после оглашения оправдательного приговора двух из них задержали вновь по новому обвинению — в посягательстве на территориальную целостность Украины.

    Сразу же после оглашения вердикта, у здания суда произошли столкновения между правоохранителями и общественными активистами, которые протестовали против оправдания антимайдановцев. В результате пострадали 20 полицейских и 15 бойцов Нацгвардии. К тому же в ночь на вторник один из оправданных фигурантов "дела 2 мая в Одессе", подвергся жестокому нападению неизвестных.

    В украинском сегменте соцсетей и само решение Ильичевского суда, и последовавшие за ним стычки стали топовыми темами: "Поздравим следствие, так тщательно подтиравшее за наследившими в этом деле политическими функционерами, что подтерлось одновременно и правами человека, и интересами патриотической громады, и международным реноме Украины".

    "Финал был закономерный и ожидаемый. Дело в том, что наше следствие и прокуратура не привыкли собирать доказательства для суда. Увы, у них другая задача — собрать материалы для того, чтобы подороже продать уголовное дело заинтересованным лицам", — пишут в соцсетях. 

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook

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