Соцсети о "деле 2 мая": закономерный и ожидаемый финал

Тимур Громов, РИА Новости Украина

В Одессе и окрестностях опять напряженная атмосфера. Все началось в понедельник, 18 сентября. В этот день Ильичевский суд Одесской области оправдал группу из 20 активистов одесского Антимайдана по делу о событиях 2 мая 2014 года на Греческой площади в Одессе.

Пять бывших фигурантов дела освободили из-под стражи в зале суда, однако сразу после оглашения оправдательного приговора двух из них задержали вновь по новому обвинению — в посягательстве на территориальную целостность Украины.

Сразу же после оглашения вердикта, у здания суда произошли столкновения между правоохранителями и общественными активистами, которые протестовали против оправдания антимайдановцев. В результате пострадали 20 полицейских и 15 бойцов Нацгвардии. К тому же в ночь на вторник один из оправданных фигурантов "дела 2 мая в Одессе", подвергся жестокому нападению неизвестных.

В украинском сегменте соцсетей и само решение Ильичевского суда, и последовавшие за ним стычки стали топовыми темами: "Поздравим следствие, так тщательно подтиравшее за наследившими в этом деле политическими функционерами, что подтерлось одновременно и правами человека, и интересами патриотической громады, и международным реноме Украины".

"Финал был закономерный и ожидаемый. Дело в том, что наше следствие и прокуратура не привыкли собирать доказательства для суда. Увы, у них другая задача — собрать материалы для того, чтобы подороже продать уголовное дело заинтересованным лицам", — пишут в соцсетях.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook