Украинский vs русский. Языковой вопрос раскалывает украинцев

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Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Язык раздора

Языковая тема остается крайне болезненной в Украине в условиях двуязычного общества.

Политика тотального насаждения украинского языка пока вызывает лишь взрыв возмущения у русскоговорящих украинцев и еще больше раскалывает общество.

Тем временем по Киеву уже стали даже появляться ситилайты "Переходи на украинский". И это в то время, когда языковые распри уже дошли до бытового уровня, до школ, супермаркетов и не только.

Скандал на "Новой почте

Дошли языковые скандалы и до "Новой почты". В одном из столичных отделений сотрудница в "категорической форме" отказалась переходить в разговоре на украинский язык, заявив, что ради кого-то изучать его не собирается.

Об этом в Facebook написал пользователь Алексей Титов.

"Старший кассир (при отсутствии администратора), по моему мнению, неудачно решила уладить проблемную ситуацию, предложив искать того оператора, который сможет обслужить меня на русском. Добавив что они не могут дискриминировать своих сотрудников", — рассказал он.

Сам Титов считает такое поведение кассира недопустимым и убежден: реакция должна быть "жесткая и решительная".

Впоследствии он добавил, что работницу уволили и выразил надежду на появление на ее месте человека, который будет соответствующий уровень знания языка.

Также он призвал сообщать о подобных случаях ущемления прав граждан.

"Украинцы не имеют права это терпеть. Особенно после всех событий, которые произошли с нашей страной за последние годы. Я знаю лично очень успешных людей в Украине, которые, начиная с 14-го года, перешли на украинский. Это очень сложные процессы, часто болезненные, но нам необходимо через это пройти", — подчеркнул он.

Однако в соцсетях его пост вызвал неоднозначную реакцию. Некоторые иронично отметили: "Вот вам и демократия". А другие высказали мнение, что такое поведение еще больше раскалывает общество.

Скриншот с сайта Facebook

Скандалы охватили Украину

Ужгород

В начале сентября в Ужгороде разразился скандал вокруг первоклассницы-переселенки. Как пишет блогер Pauluskp, семья переселенцев из Донецка приехала в Ужгород в 2014 году. После того, как их дочь окончила садик и перешла в школу НВК "Престиж", в отношении нее началась языковая дискриминация из-за отказа сдавать деньги на закупку новой мебели.

По его словам, переселенцам заявили, что "они разговаривают на неправильном языке, что им не нужно было им приезжать и "пить кровь" местных".

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"Члены родительского комитета требовали, чтобы переселенцы объяснили ребенку — по этому ковру в классе не ходи, на этот диван не садись, ведь твои папа и мама за них не проплатили. Настойчиво заставляли переводиться в другую школу. Всё это есть на записях", — пишет блогер, публикуя видео.

Сообщается, что агрессивное отношение росло с каждым днем, поэтому на родительское собрание отец девочки пришел с адвокатом. Сначала разъяренные местные родители пытались выгнать адвоката, а затем и отца девочки-переселенки. Трое мужчин набросились на него и пытались отобрать мобильный, на который он снимал происходящее.

Полтава и Хмельницкий

В июле 2017 года языковой скандал разгорелся в Полтаве и в Хмельницком.

В частности, на странице Полтавське Громадське телебачення появился ролик, где во время уличного опроса мужчина и женщина отказались отвечать на вопрос на украинском языке.

На кадрах видно, как журналистка на улице задает жителям города вопрос о том, куда они ездят отдыхать. Одна из пар, которую спросили об отдыхе, возмутилась, что к ней обратились на украинском и отказалась отвечать.

"Дома, в Полтаве сидим, никуда не ездим. Я на украинском не говорю, во-первых, могу только на русском. Если Вы нас уважаете, задайте вопрос на русском. Чего я должна…?", — заявила женщина.

Мужчина ее поддержал и заявил, что также вопрос можно задать на английском, "если вы европейцы".

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Инцидент вызвал резонанс среди пользователей Facebook. Многие гневно отреагировали на ролик, отметив, что нужно с уважением относиться к народу, где живешь, и к его языку.

Кроме того, в июле 2017 года в Хмельницком в кафе LeMon разгорелся скандал после того, как официанты отказались обслуживать посетителя, волонтера Николая Понича на украинском языке, ссылаясь на Конституцию.

Понич в своем посте описал диалог с персоналом заведения.

"Вы разговариваете на украинском?" — спросил я у русскоязычной официантки. "Нет", — брезгливо ответила она."Тогда позовите украиноязычного", — попросил я. Через 2 минуты к моему столику подошел жевжик лет 20", — написал волонтер.

"У вас проблемы с русским языком?" — с вызовом спросил парень. "Нет, просто хочу, чтобы в Украине меня обслуживали на украинском", — отвечаю. "Какая разница", — возмущенно вытаращил глаза мальчишка", — добавил Понич.

Понич обратился с жалобой по поводу отказа от обслуживания на украинском на страничку кафе в соцсети. Однако Администрация кафе сослалась на 10 статью Конституции, заявляя, что она дает им право обслуживать посетителей на русском.

Позже администрация кафе LeMon извинилась перед волонтером.

Бои за язык в Днепре

Вместе с тем, из-за языка доходило не только до словесных перепалок, но и до драк.

В марте 2017 года в одном из магазинов Днепра между продавцом и многодетной вдовой "киборга" произошел конфликт из-за украинского языка. Женщины обвинили друг друга в избиении.

По данным ТСН, вдову "киборга" Анну Счасную избили в магазине в Днепре за украинский язык и вырвали из уха сережку с трезубцем. По данным издания, овдовевшая мать пятерых детей пришла в магазин за красными и черными лентами — из них семья делает обереги солдатам. Однако продавцу не понравился украинский язык, на котором Анна к ней обратилась.

"Она берет эти ленточки, сгребает с прилавка и прячет их на стеллажи. И говорит: "Идите отсюда"! Я достаю телефон, говорю: "Вы хотите сказать, что вы не будете мне продавать товар, потому что я разговариваю на украинском?" "Да! Пошла вон отсюда", — вспоминает Анна.

Тем временем продавец магазина рассказала свою версию произошедшего. По словам женщины, Анна действительно зашла к ней в павильон, чтобы купить красно-черные ленты. Продавец часто переспрашивала, что разозлило вдову "киборга". По словам женщины, Анна начала кричать на нее за то, что она не понимает украинского, хотя должна знать два языка — государственный и английский.

"Она начала кричать, оскорблять меня за то, что я не понимаю украинский. Я поняла, что женщина раздражена. Предложила: "Давайте я не буду продавать, вы не будете покупать, и мы мирно расходимся. Но это вызвало еще большую бурю эмоций….Я подошла к ней, взяла ее за руку с телефоном и сказала, что не хочу, чтобы она меня снимала, попросила выйти из помещения", — рассказала свою версию продавец.

Киев

Дошли языковые конфликты и до уровня супермаркетов.

В начале января 2017 года писательница и общественный деятель Лариса Ницой устроила скандал с кассиром в киевском магазине Watsons из-за того, что ее не обслужили на украинском языке.

По ее словам, перед ней сидела продавщица-стажер, у которой она четыре раза потребовала перейти на государственный язык обслуживания, однако кассир все равно говорила по-русски. В ответ Ницой швырнула сдачу от покупок в продавщицу.

"Возьмите сдачу, — кладет на прилавок… Я сгребаю сдачу и швыряю в продавщицу. — Женщина, что Вы делаете?! — взвизгивает ученица. — Это Я что делаю?! — не выдерживаю я и гаркаю на весь магазин. Мигалки с сиреной включаются на всю мощность. — Я Вас вежливо попросила обслужить меня на украинском языке! Попросила четыре раза! Я попросила ласково! Я попросила нежно! Я попросила вежливо! Настолько вежливо, что очередь даже не догадалась, что мне что-то не нравится! Вы же не просто не отреагировали на мою просьбу! Вы пристраивали нагло свое!" - рассказала Ницой.

Такое поведение Ницой жестко раскритиковали пользователи сети.

"Не буду писать о своих чувствах, не буду напоминать, что большинство защитников Донецкого аэропорта и убитых под Иловайском были русскоязычными…Честно говоря, я не верю, что эта писательница — вообще женщина", — прокомментировала инцидент журналистка Наталья Влащенко в своем Facebook.

Многие комментаторы соглашались с Натальей, отметив, что это "лжепатриотизм" так агрессивно относиться к русскоязычным гражданам.

Ранее Ницой требовала закрасить русскоязычные надписи к детским картинам, которыми художник-волонтер Светлана Рудикова украсила стены "Охматдета".

По материалам из открытых источников интернет