В "деле 2 мая" поставили точку. Националисты недовольны и жаждут крови

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

На скамье подсудимых по делу 2 мая было 19 человек, пятеро из которых около 2 лет находились под стражей. По данным прокуратуры они участвовали в беспорядках на Куликовом поле в Одессе и якобы по их вине погибли 48 человек.

Но не обвиняемые поджигали Дом профсоюзов, в котором погибли люди, это не они расстреливали и добивали спасавшихся от огня одесситов, в результате чего погибли 42 человека. Прокуратура не смогла доказать их вину в организации беспорядков. Коллегия Ильичевского (Черноморского) горсуда сочла собранные доказательства вины подсудимых не достаточными и оправдала 19 человек.

В зале суда были освобождены из под стражи пятеро заключенных. Это вызвало недовольство среди идеологических противников подсудимых, которые пытались штурмовать суд.

Доказательства хромали

Беспорядки 2 мая 2014 года в Одессе начались на Греческой площади, где колонна активистов "Евромайдана" столкнулась с митингующими на Куликовом поле одесским "Антимайданом". В результате драки погибли двое "евромайдановцев" и четверо "куликовцев". После этого "евромайдановцы" побежали к Дому профсоюзов громить палаточный городок оппонентов, загнали их в здание и подожгли. В здании погибли 42 человека.

С 2014 года в прокуратуре и полиции побывали около 300 активистов "Куликова поля", которых обвиняли в сепаратизме, госизмене, в организации беспорядков, в сотрудничестве с ДНР и ЛНР и в ряде других преступлений. Но конкретно 19 "куликовцев" судили за массовые беспорядки на Греческой площади. Пятерых арестовали в 2014 году и содержали в одесском СИЗО. Дело слушали в разных судах города, но 18 сентября точку поставил Ильичевский (Черноморский) городской суд.

Таймер Суд в Одесской области оглашает приговор по делу о трагедии 2 мая

Как отмечали эксперты, в деле страдала доказательная база, была масса несостыковок и домыслов. Было очевидно, что следствие всю вину старается возложить на «антимайдановцев», полностью исключив причастность к беспорядкам представителей Евромайдана.

Суд да дело

В деле было мало улик и доказательств, а в показаниях постоянно путался единственный свидетель.

К примеру, суд признал недопустимым опознание одного из подсудимых Долженкова свидетелем Посмиченко. На опознании кроме фото Долженкова свидетели дали еще три фотографии, на двух из которых были знаменитые голливудские актеры, а на третьей — закончивший карьеру футболист Дэвид Бэкхем. Суд счел, что, проводя это опознание, обвинение преследовало цель достичь определенного результата, то есть чтобы Посмиченко мог без труда "узнать" Долженкова.

Также были признаны недопустимыми ряд других вещественных доказательств, а также некоторые из протоколов задержания.

"Нет ни одного доказательства, подтверждающего обвинение. Более того, обвинение даже не пыталось доказать вину", — зачитывает решение судья.

Суд перечислил недостатки следствия: в частности, не было установлено оружие, из которого получили смертельные ранения погибшие, не были допрошены в суде представители футбольных болельщиков, сотрудники правоохранительных органов (кроме Ташматова), хотя многие из них получили ранения, также не представлены в качестве свидетелей должностные лица.

По мнению судей, следствие не проявило должной тщательности в сборе доказательств, из-за чего часть их могла быть утрачена, передает журналист "Таймера" из зала суда.

Досудебное следствие было предвзятым и зависимым от лиц, причастным к событиям, констатирует суд. Суд не исключает возможности того, что обвиняемые не устраивали массовые беспорядки, а, напротив, пытались защитить население. Обвиняемые подлежат оправданию в связи с недоказанностью обвинений, считает суд.

Таймер Суд в Одесской области оглашает приговор по делу о трагедии 2 мая

Суд постановил оправдать всех обвиняемых и освободить из-под стражи в зале суда, н смотря на то, что прокуратура требовала приговорит 19-ть «куликовцев» к заключению на срок от 8 до 15 лет. Пятерых арестованных Максима Сакауова, Сергея Корчинского, Владислава Романюка, а также Евгения Мефедова и Сергея Долженкова освободили в зале суда. Но прокуратура с этим не смирилась и тут же предъявила новое обвинение по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УК Украины Мефедову и Долженкову.

Месть националистов

Решение суда больше всего не понравилось так называемым активистам, а по сути, представителям разных ультраправых организаций, которые все время запугивали участников процесса, их родственников, свидетелей, судей. За считанное время к Ильичевскому суду подтянулось боевое крыло так называемых активистов, которые пытались расправиться с оправданными "куликовцами". Полиция стояла стеной.

"Несогласные с приговором суда общественные активисты пытались прорваться в здание суда и вели себя агрессивно. Они совершали хулиганские действия, распылили в сторону сотрудников полиции слезоточивый газ, бросали в сотрудников полиции и служебный автобус взрывные пакеты и тротуарную плитку", — сообщили в пресс-службе полиции Одесской области.

Но когда это не помогло, пытались блокировать вывоз подозреваемых в деле 2 мая. Полиция не допустила беспорядков и вывезла всех.

Тут же подсуетилась генпрокуратура заявив, что уже готовит апелляцию на решение суда.

"Доказательства, полученные следователями органов полиции и прокуратуры Одесской области после передачи уголовного производства центральным аппаратом органов внутренних дел в Одессу по событиям 2 Мая и предоставленные суду, приняты не были. Прокуратура категорически не соглашается с решением суда, грубо нарушившим нормы Закона, и уже готовит апелляционную жалобу", — сообщила пресс-секретарь генпрокурора.

Думская.net Суд Черноморска под Одессой оцеплен Нацгвардией

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В прокуратуре похвастались, что двоим оправданным тут же предъявили новое подозрение.

"Конечно, задержание в зале суда только что оправданных людей — это беззаконие. Такие случаи были единичными даже в советские времена и это не практикуется даже в Африке. Вам больше не надо интегрироваться в Европу. Вам всем пора срочно интегрироваться к черту", — так прокомментировал действия прокуратуры юрист Андрей Портнов.

И, конечно же, суд постановил арестовать на 2 месяца Мефедова и Долженкова по обвинению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Впрочем, мстительные националисты в Овидиополе толпой напали на одного из оправданных "куликовцев" Евгения Грищука. Парень в тяжелом состоянии с серьезной черепно-мозговой травмой госпитализирован.