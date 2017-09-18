Хроника 17 сентября: переговоры Лаврова и Тиллерсона, рост расходов на оборону

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В воскресенье, 17 сентября, главы внешнеполитических ведомств России и США Сергей Лавров и Рекс Тиллерсон обсудили ход реализации минских соглашений по Украине, а президент Украины Петр Порошенко подписал указ, согласно которому расходы на оборону государства в 2018 году будут увеличены. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Лавров и Тиллерсон обсудили ход реализации минских договоренностей

Главы внешнеполитических ведомств России и США Сергей Лавров и Рекс Тиллерсон обсудили ход реализации минских соглашений по Украине, сообщила по итогам встречи официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Главы внешнеполитических ведомств двух стран общались около 45 минут. Оба министра прибыли в Нью-Йорк на 72-ю сессию Генассамблеи ООН.

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Порошенко увеличил расходы на оборону

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о расходах на оборону государства в 2018 году на уровне не менее 5% ВВП. Ранее СНБО Украины сообщал, что госбюджет Украины на 2018 год предусматривает расходы на безопасность и оборону в размере 163 миллиардов гривен (6,269 миллиарда долларов), что на 20 миллиардов гривен (около 770 миллионов долларов) или 12% больше, чем в прошлом году.

Открыто дело по факту халатности в одесском лагере, где погибли дети

Прокуратура Одессы расследует факты халатности чиновников горсовета и районного отдела Главного управления ГСЧС в связи с пожаром в детском комплексе "Виктория", где в ночь на 16 сентября погибли дети. Пострадавшим из-за пожара в детском лагере в Одессе выплатят компенсации. По 200 тысяч грн выплатят семьям, в которых погибли дети, по 100 тысяч — семьям, дети которых находятся на стационарном лечении, по 20 тысяч грн — семьям, дети которых находились на момент пожара в "Виктории".

Суд может запустить механизм выдворения Саакашвили из Украины

Мостиский районный суд Львовской области в понедельник рассмотрит дело о привлечении экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили к административной ответственности по обвинению в незаконном пересечении границы. Саакашвили 10 сентября при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Из-за прорыва Саакашвили и его сторонниками госграницы было возбуждено дело по пяти статьям.

В Киеве открыли памятник погибшему футболисту "Динамо"

На Байковом кладбище в Киеве открыли памятник знаменитому футболисту "Динамо" и сборной Украины Андрею Гусину, который в 41-летнем возрасте разбился в аварии. Гусин погиб, разбившись на мотоцикле на автодроме "Чайка" в Киеве. Гусин выехал на кольцевой трек трассы и на одном из виражей вылетел из седла. Не приходя в сознание, он скончался.

В столице в воскресенье побит температурный рекорд 1939 года

В воскресенье, 17 сентября, в Киеве был установлен абсолютный температурный рекорд, сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook. "В Киеве самая высокая температура воздуха 17 сентября была зафиксирована в 1939 году +28,5 градуса. Но сегодня она превышена — в столице +30, +31 градус", — сообщила синоптик. Отметим, что эти выходные в Киеве выдались по-летнему теплыми и без осадков.

В Киеве праздновали День благодарения

В воскресенье на Крещатике отметили День благодарения, приуроченный к празднованию 500-летия Реформации. В связи с этим главная улица столицы была полностью перекрыта. Отметить День благодарения пришло несколько тысяч человек. Больше всего людей собралось возле сцены, смонтированной возле ЦУМа. Со сцены читали книгу Псалмов, выступали проповедники, в том числе, всемирно известный Ник Вуйчич.

В Марселе неизвестная плеснула кислотой в лицо туристкам

На вокзале в Марселе женщина плеснула соляной кислотой в американских туристок, пишет газета Provence. Инцидент произошел на вокзале Saint-Charles. Двух пострадавших — девушек в возрасте 20 и 21 года — доставили в больницу. Подозреваемую, женщину 41 года, задержали и поместили под стражу. При этом полицейские отмечают, что задержанная не выкрикивала никаких террористических угроз.

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В третье воскресенье сентября отмечается профессиональный праздник людей, которые своим благородным трудом приумножают наши лесные богатства и способствуют их рациональному использованию. День работников леса ведет свою историю еще со времен существования СССР. Помимо этого именно 17 сентября Украина празднует День спасателя.