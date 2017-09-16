Хроника 15 сентября: конференция YES в Киеве, гибель детей в одесском лагере

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Дарья Егорова, РИА Новости Украина

В пятницу, 15 сентября, в Киеве состоялась 14-я ежегодная встреча Ялтинской европейской стратегии YES. Полиция сообщила о трех погибших при пожаре в детском лагере в Одессе. "Турецкий поток" сделает ненужной южную линию ГТС Украины. В МВФ недовольны ростом зарплат в Украине. В Конча-Заспе напали на журналистов, снимающих Порошенко и Гройсмана. Теракт в Лондоне и стрельба в Берлине. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Порошенко, Керри и Кучма на форуме YES

Президент Петр Порошенко, бывший президент Леонид Кучма и экс-госсекретарь США Джон Керри прибыли на 14-ю ежегодную встречу Ялтинской европейской стратегии YES в "Мыстецком Арсенале" в Киеве.

Четырнадцатая встреча YES, тема которой "Стал ли мир новым? И что это означает для Украины?", торжественно открылась накануне. В конференции, организованной международным форумом YES в партнерстве с Фондом Виктора Пинчука, примут участие более 350 ведущих политиков, дипломатов, бизнесменов, гражданских активистов и экспертов из 34 стран. Она завершится 16 сентября.

Как президент на форуме YES выступал

На ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии YES президент Петр Порошенко заявил об инициативе создать международную "группу друзей деоккупации Крыма".

Кроме того, он заявил, что переговорной площадки в "нормандском формате" достаточно для прямого диалога с Россией и дальнейшего согласования введения миротворцев ООН в Донбасс.

"Турецкий поток" сделает ненужной южную линию ГТС Украины — "Нафтогаз"

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в пятницу заявил, что строительство газопровода "Турецкий поток" сделает невостребованной южную линию украинской газотранспортной системы (ГТС).

"Турецкий поток" предполагает строительство двух ниток магистрального газопровода по дну Черного моря мощностью 15,75 миллиарда кубометров газа каждая. Одна нитка предусмотрена для поставок на турецкий рынок, другая — для транзита через Турцию в европейские страны. Строительство первой нитки началось в мае, ее планируется ввести в марте 2018 года. Срок ввода в эксплуатацию второй нитки — 2019 год.

Проект госбюджета на 2018 г зарегистрирован в Раде

Проект государственного бюджета Украины на 2018 год поступил на рассмотрение в Верховную Раду, сообщается на сайте парламента. РИА Новости Украина Корнейчук о бюджете-2018: рост цен и тарифов продолжится Проект предусматривает рост минимальной зарплаты на 16,3% до 3723 гривен. Расходы на социальные услуги должны вырасти со 117,6 млрд гривен в 2017 до 122,7 млрд гривен в 2018 году. Расходы госбюджета в 2018 году на оборону и безопасность составят 164,9 млрд гривен, что на 15% больше, чем в этом году.

Лавриновича арестовали на два месяца

Печерский районный суд Киева избрал бывшему министру юстиции Александру Лавриновичу меру пресечения в виде содержания под стражей до 2 ноября.

"Судья Печерского суда Киева Олеся Батрин удовлетворила ходатайство следователя департамента спецрасследований главного следственного управления Генпрокуратуры об избрании меры пресечения для экс-министра юстиции Александра Лавриновича в виде содержания под стражей сроком на 60 суток… срок действия постановления — до 2 ноября включительно", — передает УНИАН.

Полиция сообщила о трех погибших при пожаре в детском лагере в Одессе

Три ребенка погибли во время ночного пожара в детском лагере в "Виктория" Одессе, сообщил советник главы Национальной полиции Украины в Одесской области Руслан Форостяк.

На территории горевшего в ночь на субботу детского лагеря в Одессе "Виктория" не оказалось воды для тушения, в связи с этим пожарным пришлось тянуть рукав к гидранту на углу улиц Вильямса и Дачи Ковалевского, чтобы потушить пожар, сообщает местное издание "Думская".

В Конча-Заспе напали на журналистов, снимающих Порошенко и Гройсмана

Сотрудники Управления государственной охраны (УГО) напали на съемочную группу программы "Схемы" в Конча-Заспе, заявил журналист программы Михаил Ткач.

"Только что в Конча-Заспе возле одного из ресторанов, где в это время находился президент Порошенко, премьер-министр Гройсман, вице-спикер Геращенко и целый ряд политиков, на меня и оператора совершили нападение сотрудники Управления государственной охраны, пытаясь помешать съемке", — написал Ткач на своей странице в Facebook.

В МВФ недовольны ростом зарплат в Украине

В Международном валютном фонде считают, что если в Украине продолжится рост зарплат, ее экономика откатится на три года. Об этом в интервью "Экономической правде" заявил первый замглавы МВФ Дэвид Липтон.

"Украина провела огромную работу по стабилизации: восстановление контроля над бюджетом, преодоление дефицитов газовой системы, восстановление конкурентоспособности, или решение проблем банковской системы. Это все очень важные достижения, которые поставили Украину на путь устойчивого роста", — отметил он. Радио Однако, по его словам, есть риски возврата назад.

НКРЭКУ: в Украине самые высокие в Европе тарифы на свет

Тарифы на электрическую энергию в Украине являются самыми большими в Европе, сообщил в ходе заседания Координационного центра по обеспечению введения нового рынка электрической энергии глава Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, Дмитрий Вовк.

Появилась информация, когда Путин посетит учения "Запад-2017"

Президент России Владимир Путин 18 сентября посетит российско-белорусские военные учения "Запад-2017" в Ленинградской области, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Sputnik | Перейти в фотобанк Учения "Запад-2017": 12 700 военнослужащих и никакой угрозы "В понедельник президент посетит стратегические учения "Запад-2017". Это будет в Ленинградской области, детали сообщим", — рассказал Песков журналистам.

У патрульной полиции появились новые функции

С 17 сентября все услуги в сфере безопасности дорожного движения в Украине будет предоставлять патрульная полиция, сообщает пресс-служба Национальной полиции.

"К компетенции Департамента патрульной полиции будет относиться также и контроль за безопасностью дорожного движения во время пассажирских и грузовых перевозок, их сопровождение и оформление всех необходимых для этого документов", — говорится в сообщении.

Теракт в метро Лондона: самодельная бомба, много пострадавших

Пятница в Лондоне началась с нового ЧП – ранним утром в час пик на станции метро "Парсонс-грин" (Parsons Green) в спальном районе взорвалась самодельная бомба, полиция рассматривает версию теракта, бригады скорой помощи увезли в больницы 18 человек. Хорошая новость одна – никто из пассажиров подземки не погиб и жизни всех пострадавших вне опасности.

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Стрельба произошла у ночного клуба в Берлине, есть жертвы и раненые

Один человек погиб, еще трое пострадали в результате стрельбы возле ночного клуба в Берлине, сообщает в ночь на субботу местная полиция.

"В районе Хоэншёнхаузен ночью в результате стрельбы перед клубом пострадали три человека, один был убит", — говорится в сообщении.