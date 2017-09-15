Точку в "языковом" скандале поставит Европа — Воля

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Киев пытается погасить международный скандал, вызванный принятым Верховной Радой новым законом "Об образовании". Протесты вызвала "языковая" статья закона, фактически отменяющая обучение на языках национальных меньшинств.

Ранее в правительствах Венгрии и Румынии заявили, что закон об образовании нарушает права нацменьшинств в Украине. МИД Венгрии сообщил, что больше не будет поддерживать важные для Украины решения в международных организациях.

Венгрия, Болгария, Румыния и Греция написали письмо в Совет Европы и ОБСЕ с критикой дискриминационных норм закона.

В Москве также считают, что принятый Верховной Радой закон об образовании нарушает украинскую конституцию и международные обязательства Киева, сообщили в МИД РФ. Документ также критикуют и некоторые украинские политики, предлагая президенту воспользоваться правом вето.

Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич встретилась в пятницу с главами дипломатических миссий, аккредитованных в стране и разъяснила им ситуацию с вызвавшим резкую реакцию новым законом "Об образовании". На брифинге после этой встречи министр сообщила, что Украина готова предоставить в Совет Европы на экспертизу спорную статью о языке обучения.

Скорее всего, точку в этом деле поставят эксперты Евросоюза, а встреча министра с послами носила технический характер, сказал РИА Новости Украина политолог Владимир Воля.

"Что такое встреча с послами? Послы — это люди, которые, по большей части, являются глазами и ушами своего государства… Поэтому, не исключено, что послы просто пришли, послушали, приняли к сведению то, что им было сказано — и ушли", — отметил политолог.

По его словам, четыре государства, направившие обращение в СЕ, вероятно, имели на то веские основания.

"Я не думаю, что эти моменты (в обращении — Ред.) были настолько надуманными, чтобы эти государства в итоге оказались в ситуации, когда они будут выглядеть несолидно", — сказал Воля.

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Он добавил, что сама проблема — неоднозначная, "всё-таки нужно принять к сведению, что ситуация со знанием государственного языка в ряде регионов украины обстоит таким образом, что, выходя из школы, граждане Украины слишком слабо его знают".

"Это было бы неприемлемо для любого государства, хоть для Венгрии, хоть для Польши, хоть для России. Поэтому есть одна сторона вопроса — сто эту проблему нужно решать. Вторая часть проблемы в том, что обращение четырёх государств существует, оно базируется на каких-то, я так понимаю, конкретных моментах", — сказал эксперт.

Он добавил, что было бы правильным, если бы глава МИД Украины обратился к правительствам этих государств с просьбой формализовать свои претензии и направить их правительству Украины.

"Если проблема существует, то её, в любом случае, нужно рассматривать, изучать, подходить к этому прагматично, а не заниматься политическими жестами, будь то разъяснения, будь то обращения по всему миру", — подчеркнул Воля.

По словам эксперта, решение отправить закон на экспертизу в СЕ — правильное.

"Я думаю, точку в этой дискуссии поставят эксперты Евросоюза, Совета Европы, ОБСЕ и ООН", — сказал Воля.

Он добавил, что для украинской власти "более правильным было бы сделать так, чтобы изучение государственного языка в нормальном, достаточном объёме происходило бы, всё-таки, не за счёт сужения сферы использования языков нацменьшинств".

Напомним, в соответствии с новым законом об образовании, с 1 сентября 2018 года дети представителей нацменьшинств в детских садах и начальной школе будут изучать предметы на родном языке, параллельно изучая государственный язык. С 5 класса дети начнут учиться на украинском, а язык нацменьшинств будут изучать как отдельную дисциплину. При этом допускается преподавание одной или нескольких дисциплин на языках стран ЕС. С 1 сентября 2020