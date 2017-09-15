Корнейчук: Порошенко нашёл себе врагов в ЕС

РИА Новости Украина

Принятый Верховой Радой Украины новый закон "Об образовании", возможно, понравился электорату президента Петра Порошенко, но добавил серьёзных проблем во взаимоотношениях Киева с Евросоюзом. Об этом заявил политический аналитик Дмитрий Корнейчук.

В соответствии с новым законом, с 1 сентября 2018 года дети представителей нацменьшинств в детских садах и начальной школе будут изучать предметы на родном языке, параллельно изучая государственный язык. С 5 класса дети начнут учиться на украинском, а язык нацменьшинств будут изучать как отдельную дисциплину. При этом допускается преподавание одной или нескольких дисциплин на языках стран ЕС. С 1 сентября 2020 года образование станет полностью украиноязычным.

Ранее в правительствах Венгрии и Румынии заявили, что закон об образовании нарушает права нацменьшинств в Украине. МИД Венгрии сообщил, что больше не будет поддерживать важные для Украины решения в международных организациях. Варшава также пообещала следить за реализацией закона и не допустить нарушения прав этнических поляков в Украине.

Несколько стран направили соответствующие обращения в международные организации. В ОБСЕ уже заявили, что представители организации намерены ознакомиться с новым украинским законом "Об образовании".

"Попытка Порошенко позаигрывать со своим электоратом реформой образования привела к международному скандалу. И добавило ему врагов в ЕС", — написал Корнейчук на своей странице в Facebook.

Он напомнил, что "агенты Кремля" Венгрия, Болгария, Румыния и Греция написали письмо в Совет Европы и ОБСЕ с критикой дискриминационных норм закона об образовании, запрещающих нацменьшинствам учиться на родном языке".

Эти письма могут иметь серьёзные последствия. По словам эксперта, "в Европе совершенно иное понятие о демократии, чем в тоталитарном государстве, которое пытается построить Порошенко".

Читайте также: Закон об образовании спровоцирует сепаратистские настроения – политолог

"Чем чреват такой скандал для Украины?

Во-первых, пополнился список стран, которые с радостью проголосуют за отмену антироссийских санкций.

Во-вторых, эти страны представлены в руководящих и законодательных органах ЕС, поэтому найдут, как испортить жизнь Украине.

В-третьих, стоит напомнить о том, что любая их стран-членов ЕС имеет право "заморозить" безвизовый режим с Украиной.

В общем, Порошенко успешно движется в рамках своих обещаний привести Украину в Европу…", — резюмировал Корнейчук.

Напомним, премьер Украины Владимир Гройсман заявил, что из-за обеспокоенности стран ЕС в связи положением языков нацменьшинств поручил главе МИД Украины и министру образования разъяснить новый закон об образовании послам стран Евросоюза.