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    Аналитика и комментарии

    Корнейчук: Порошенко нашёл себе врагов в ЕС

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    Реформа образования: необратимые последствия (59)

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    В результате принятия Верховной Радой скандального закона об образовании пополнился список стран, которые с радостью проголосуют за отмену антироссийских санкций, считает политолог Дмитрий Корнейчук.
    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина

    Принятый Верховой Радой Украины новый закон "Об образовании", возможно, понравился электорату президента Петра Порошенко, но добавил серьёзных проблем во взаимоотношениях Киева с Евросоюзом. Об этом заявил политический аналитик Дмитрий Корнейчук.  

    В соответствии с новым законом, с 1 сентября 2018 года дети представителей нацменьшинств в детских садах и начальной школе будут изучать предметы на родном языке, параллельно изучая государственный язык. С 5 класса дети начнут учиться на украинском, а язык нацменьшинств будут изучать как отдельную дисциплину. При этом допускается преподавание одной или нескольких дисциплин на языках стран ЕС. С 1 сентября 2020 года образование станет полностью украиноязычным.

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    Ранее в правительствах Венгрии и Румынии заявили, что закон об образовании нарушает права нацменьшинств в Украине. МИД Венгрии сообщил, что больше не будет поддерживать важные для Украины решения в международных организациях. Варшава также пообещала следить за реализацией закона и не допустить нарушения прав этнических поляков в Украине. 

    Несколько стран направили соответствующие обращения в международные организации. В ОБСЕ уже заявили, что представители организации намерены ознакомиться с новым украинским законом "Об образовании".

    "Попытка Порошенко позаигрывать со своим электоратом реформой образования привела к международному скандалу. И добавило ему врагов в ЕС", — написал Корнейчук на своей странице в Facebook

    Он напомнил, что "агенты Кремля" Венгрия, Болгария, Румыния и Греция написали письмо в Совет Европы и ОБСЕ с критикой дискриминационных норм закона об образовании, запрещающих нацменьшинствам учиться на родном языке".

    Эти письма могут иметь серьёзные последствия. По словам эксперта, "в Европе совершенно иное понятие о демократии, чем в тоталитарном государстве, которое пытается построить Порошенко".

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    "Чем чреват такой скандал для Украины?

    Школьники. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Реформа образования и зачистка языков нацменьшинств

    Во-первых, пополнился список стран, которые с радостью проголосуют за отмену антироссийских санкций.

    Во-вторых, эти страны представлены в руководящих и законодательных органах ЕС, поэтому найдут, как испортить жизнь Украине.

    В-третьих, стоит напомнить о том, что любая их стран-членов ЕС имеет право "заморозить" безвизовый режим с Украиной.

    В общем, Порошенко успешно движется в рамках своих обещаний привести Украину в Европу…", — резюмировал Корнейчук.

    Напомним, премьер Украины Владимир Гройсман заявил, что из-за обеспокоенности стран ЕС в связи положением языков нацменьшинств поручил главе МИД Украины и министру образования разъяснить новый закон об образовании послам стран Евросоюза.

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