Уровень экспертной среды упал, и его уже не поднять

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

В экспертной среде с недавнего времени распространились тревожные слухи (при этом ссылаются на источники в президентской администрации) о будто бы подготавливаемом властью "деле политологов".

Предполагается, что самых опасных для власти (то есть – высказывающих независимые оценки) экспертов могут попытаться репрессировать по надуманным обвинениям или же просто дискредитировать в глазах широкой общественности.

Если учесть ставшие едва ли не обыденными истории с арестами неугодных журналистов, администраторов групп в запрещенных на территории Украины российских соцсетях, то перспектива гонений на независимых политологов вовсе не выглядит "политической фантастикой".

Кому нужно "дело политологов"

По инсайдерской информации, идея "дела политологов" возникла в недрах СНБО, где секретарствует представитель "Народного фронта" Александр Турчинов, сообщил РИА Новости Украина оппозиционный журналист и автор популярного блога Дмитрий Скворцов.

По его словам, "дело в том, что рейтинги "Народного фронта", ещё в 2014 году ставшего наибольшей фракцией парламента, давно уже ниже статистической погрешности".

"И на фоне учащающихся вбросов о внеочередных парламентских выборах, единственная возможность оправдать такой низкий рейтинг – свалить всё на "заговор политологов". Те якобы и "очернили" все "светлые" инициативы "фронтовиков" – от Яценюка до того же Турчинова", — пояснил Скворцов.

Он напомнил, что "всё более ненавидимая населением Украины так называемая "АТО" – детище тогдашнего "и.о. президента" Турчинова, и именно в рамках "АТО" была построена "стена Яценюка" – символ постмайданной коррупции и наживы на войне".

По словам Скворцова, судя по всему, "президентская ветвь" украинской власти идею эту не поддержала.

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"Во-первых, с чего им выручать утопающих конкурентов. Во-вторых, международная реакция на репрессии по отношению к журналистам и политическим обозревателям (от Коцабы до Муравицкого) показывает, что "дело политологов" ещё более ухудшит имидж "демократической европейской Украины" в Европе", — отметил он.

Впрочем, добавил Скворцов, с другой стороны, "рейтинг "Блока Петра Порошенко" (БПП) неумолимо приближается к "народнофронтовскому", и в этом случае БПП может просто "инстинктивно" ухватиться за соломинку в виде "дела политологов".

"А утопающему, как известно, не до имиджа. Даже международного", — резюмировал журналист.

Кому нужны эти политологи?

Не всех слухи о готовящемся будто бы "деле политологов" напугали. Так, политический аналитик Дмитрий Корнейчук отметил, что проводить кампанию репрессий в экспертной среде для власти не имеет смысла.

"Я крайне скептически отношусь к так называемому "делу политологов", — сказал Корнейчук, комментируя ситуацию для РИА Новости Украина.

Он пояснил: "Во-первых, политологи — это не СМИ. Поэтому власти достаточно надавить на владельцев СМИ, чтобы политолога, критикующего власть, вдруг прекратили звать на эфиры или не публиковали. Таких примеров немало".

"Во-вторых, большую часть экспертов банально скупили. И власть они уже не критикуют. В-третьих, на тех экспертов, кого не удалось купить, просто навесят ярлык "агента Кремля". Причем с помощью уже купленных политологов, которые с радостью за деньги будут "мочить" коллег", — подчеркнул Корнейчук.

Наконец, по словам аналитика, самое главное в том, что "уровень экспертной среды после Майдана упал "ниже плинтуса".

"И все эти десятки появившихся "экспертов" и "политологов" никакой опасности для власти не представляют из-за, мягко говоря, отсутствия ума и понимания логики политических процессов", — резюмировал Корнейчук.

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Ранее политический эксперт Николай Спиридонов отметил, что власть теперь пытается оказывать давление как на оппозиционных депутатов (чьи речи, произнесённые в Раде, слышит вся страна), так и на лидеров общественного мнения.

Он напомнил, в частности, о так называемом "списке Буткевича", куда включили "неблагонадёжных" экспертов, сразу же назвав их "агентами Кремля".

Что до возможности реализации "дела политологов", то, по словам Спиридонова, даже сами слухи об этом уже сыграли определённую роль: многие эксперты стали осторожнее в высказываниях.