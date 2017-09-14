Украина, новые языковые проблемы: похищение будущего

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Реформа образования в том виде, в каком она проводится, несёт реальную угрозу разрушения страны, а принятый парламентом закон "Об образовании" нарушает конституционные права граждан считают многие политики и представители общественности.

Верховная Рада 5 сентября, одобрила новый закон об образовании. Как заявила министр образования Украины Лилия Гриневич, принятый закон предполагает, что дети представителей нацменьшинств сначала будут изучать предметы на родном языке, в 5-9-м классах у них будут вводиться предметы на украинском языке преподавания, "а в старшей школе это могут быть почти все предметы на украинском языке". Такой сценарий предусмотрен для всех нацменьшинств, в том числе для школ с исключительно русским языком преподавания.

Нацменьшинства возмущены

Это новшество вызвало неоднозначную реакцию в украинском обществе. Украина — страна многонацинальная, мир удавалось сохранять до тех пор, пока хоть как-то учитывались права национальных меньшинств. Теперь же раскол может еще более углубиться.

Лидеры национальных меньшинств обратились к президенту Украины Петру Порошенко с требованием ветировать новый закон. С такими обращениями выступили нардепы и представители румынской общины, Ассоциации болгар Украины и Партии венгров Украины.

В частности, в обращении, обнародованном на сайте депутата Рады Антона Киссе говорится, что закон «Об образовании» грубо нарушает конституционные права и свободы представителей национальных меньшинств Украины, и, кроме того, был проголосован с нарушением регламента.

Политики указывают, что в соответствии с новым законом, "граждане Украины теряют право на свободный выбор языка обучения, что заменяется правом получать образование в государственных и коммунальных заведениях исключительно на государственном языке", а это нарушает ряд статей Конституции.

Киев строит "моноэтнический языковой режим"

Нацменьшинства могут рассчитывать на поддержку со стороны «материнских» стран. С резкими заявлениями относительно нового закона выступили внешнеполитические ведомства Венгрии (Будапешт даже пригрозил бойкотировать все инициативы Киева на внешней арене).

А закарпатские СМИ пишут, что будто бы Венгрия лишит гражданства депутатов Закарпатской областного совета, которые проигнорируют "языковую статью" нового закона об образовании Украины (по данным журналистов, у некоторых депутатов такие паспорта есть).

Венгрия также обратилась с жалобой в международные организации (в том числе в ОБСЕ и в ООН) в связи с принятым законом.

Осудила новый закон и Молдова. Президент этой страны Игорь Додон обратился к киевским властям с призывом "пересмотреть свою новую политику в отношении этнокультурных меньшинств".

В МИД Румынии выразили обеспокоенность… и надежду, что языковые права проживающих в Украине этнических румын все-таки будут сохранены.

Варшава заявила, что будет пристально следить за выполнением украинского закона "Об образовании" и предпримет все необходимые меры, чтобы обеспечить полякам в Украине доступ к обучению на польском языке.

Позднее отреагировали и в Москве. "Хотя в законе русский язык не упоминается, очевидно, что главной целью нынешних украинских законотворцев является максимальное ущемление интересов миллионов русскоязычных жителей Украины, насильственное установление в многонациональном государстве моноэтнического языкового режима", — говорится в комментарии МИД РФ.

Америку всё устраивает

А вот Вашингтон новый закон одобрил. Посольство США своим твитом поздравило Украину с «продвижением образовательной реформы», и произошло это уже после резких заявлений восточноевропейских стран.

На это обратил внимание лидер движения "Украинский выбор — право народа", представитель Киева в гуманитарной подгруппе Контактной группы по Донбассу Виктор Медведчук.

По его словам, "в такой ситуации приходится предположить, что твит американского посольства — это сигнал украинской власти, чтобы она не обращала внимания на возмущение соседей, даже имеющих хорошие отношения с Вашингтоном".

"Ведь, как видно из многочисленных американских источников, в том числе из недавно рассекреченных документов ЦРУ, в США давно считали распространенность русского языка в Украине серьезным препятствием для реализации своих геополитических интересов. Судя по всему, для американцев главное — убрать русский язык из украинских школ. Ради такой "благой" цели США, похоже, готовы жертвовать и интересами других народов Украины", — отметил политик в комментарии, обнародованном на сайте движения.

Отметим, по данным переписи населения 2001 года, русских в Украине насчитывается 8,3 миллиона человек. Миллионы украинцев считают русский язык родным. При этом из школы русский язык вытесняется уже давно. По официальным данным, в настоящее время лишь 3,7% школ в стране — с русским языком обучения.

Закон как "угроза разрушения страны"

Опасности, возникшие в связи с принятием нового закона об образовании, понимают и в Украине. Так, «Оппозиционный блок» выступил с требованием к Порошенко ветировать закон, поскольку "его нормы о запрете обучения на языках нацменьшинств не только нарушают базовые права граждан Украины, но и несут угрозу разрушения страны".

"Конституция Украины гарантирует свободное развитие русского и других языков нацменьшинств. Но не могут свободно развиваться языки, на которых нет полноценного образования. Конституция Украины запрещает дискриминацию по национальному и другим признакам. Из-за принятия закона об образовании миллионы наших граждан будут дискриминированы в праве учиться и учить своих детей на родном языке", — отмечается в заявлении на сайте партии.

"Языковые ограничения делают наших детей беднее, глупее, неконкурентноспособнее. Это грабеж. Открытое похищение будущего", — отметила в своём блоге экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш.

И добавила: "К сожалению, сил сопротивления этому безумию юбераллесов в политике и обществе нет. Все происходит с молчаливого согласия большинства…".

Экс-министр напомнила про "грабли, на которые наступили уже в феврале 2014 года, замахнувшись на языковой закон". По её словам, "тогда это всколыхнуло Крым и Донбасс и ускорило все дальнейшие события".

Но никаких уроков из этого идеологи постмайданной власти, похоже, не извлекли и — продолжают подбрасывать дровишки в пылающий костёр… Так, скандально известная экс-нардеп Ирина Фарион заявила, что принятый Радой закон еще и недостаточно радикальный, поскольку "сохраняет лазейку" для изучения венгерского, румынского и польского языка в школах.

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Тем временем стало известно, что в 2018 году из перечня предметов, по которым на основе общего среднего образования составляют внешнее независимое оценивание (ВНО), исключен русский язык.

Похоже, власть склонна прислушиваться к предложениям самых радикальных кругов, реализуя эти идеи на практике. Так стоит ли верить декларациям официального Киева о желании "сшить страну"? Дела говорят о другом.