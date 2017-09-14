Последователи Музычко: утром - гимн Украины, вечером - грабеж

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Сегодня активист и патриот, стали профессиональным брендом. Они везде, где нужно отстаивать справедливость и закон. Но, при этом, активная позиция оказывается ловким прикрытием для дел противозаконных. Кто бы мог подумать, что активист и патриот, который на фронте проливал кровь за мирное небо над головами сограждан, а потом выбивал земельные участки для себя и своих однополчан, окажется замешан в криминале. Но факты жестокая штука и с этим ничего не поделаешь, заявляют в Одесской полиции.

Активистов заподозрили в налетах

В полицию города Одессы обратился гражданин Пакистана с заявлением об ограблении. Среди ночи 12 июля в дом, где он проживал ворвались неизвестные и применив силу отобрали 4500 долларов, 200 евро и 12700 гривен. А так же, забрали ключи от его Mercedes Е270, на котором и уехали. В полиции установили, что приехали к дому грабители и уехали якобы на автомобиле Mercedes-Benz Vito, который принадлежит активисту, руководителю гражданского движения "За всю Одессу", в прошлом активиста Майдана Андрею Сидоренко. На днях его автомобиль остановили и провели обыск. Но Сидоренко уверяет, что это связано не с ограблением иностранца, а якобы с его деятельностью по вопросам оказания помощи ветеранам АТО в выделении земельных участков, в том числе и на территории Фонтанского сельского совета Лиманского района Одесской области. И вообще Сидоренко считает, что это месть со стороны полиции.

На своей странице в Facebook советник начальника ГУ ЧП в Одесской области Руслан Форостяк рассказал, что правоохранители обнаружили и остановили автомобиль Mercedes-Benz Vito, на котором было совершено, как минимум, одно разбойное нападение. А недавно был задержан еще один из активных участников группировки и подозреваемый Андрей Позняков, который, к тому же разыскивался военной прокуратурой за дезертирство, он самовольно оставил пункт дислокации с оружием в руках, и начал заниматься выбиванием «земли для атовцев».

"А в свободное от этого время, я так понял, грабил иностранцев. Хочу, чтобы каждый, кто сейчас ответит на публичные призывы, что полицейские наехали на активиста, ибо занимался землей для атошников в Фонтанке или еще где-то понимал, что играет на руку обычным бандитам (правда которые прикрываются патриотическими лозунгами) и препятствует процессуальным действиям, что также является признаком правонарушения", — подчеркнул советник начальника Одесской облполиции.

Игры с патриотами

Если бы подобные случаи были единичны, на это можно было бы закрыть глаза. Но, к сожалению, за последние годы активисты часто становятся фигурантами уголовной хроники. И выходит, что лидеры всевозможных общественных организаций, движений то ли специально прикрываются патриотическими идеями, а в это время занимаются банальным криминалом. То ли считают, что ради цели все средства хороши, ведь деньги просто так с неба уже не упадут, вот и идут на преступления.

В ноябре прошлого года в Киеве был задержана банда похитителей, выкравших одесситку вместе с авто, главарем которой оказался киевский адвокат, активист, бывший владелец скандального кафе "Каратель" в доме профсоюзов на Майдане Иван Балабан. Впрочем, смотря на тяжесть статьи, Балабан через два месяца проведенных в СИЗО, вышел на свободу.

Активиста "Павлоградской самообороны", экс-лидера "Парвого сектора" Ярослава Тарасенко подозревают в причастности к убийству бывшего депутата Госдумы России Дениса Вороненкова. Которое было заказным, а, следовательно, хорошо оплаченным.

"Ничего удивительного нет. Как правило, мошенники, аферисты всегда стараются в качестве прикрытия обзавестись корочками, не важно какими. К разным организациям и движениям всегда примыкают разного рода уголовники. Для них, это хорошее прикрытие. Любой криминальный поступок хорошо оправдывается заявлением, дескать активистов притесняют, руки прочь от патриотов. Вспомните ныне покойного руководителя силового блока "Правого сектора" Ровенской области Александра Музычко (Сашко Билый), с внушительным криминальным прошлым. Он пришел в революции с определенной целью — быстрого заработка. Вот только ни к чему хорошему это не привело", — отмечает экс-сотрудники МВД Украины Сергей Сыроид.

Как известно, в 1995 году Музычко избил одного из своих знакомых, которому пришлось экстренно удалять почку. Однако дело до суда не дошло. В 1997 году в одном из кафе Киева "Прыща", члена УНА-УНСО, по указанию председателя исполкома партии Виктора Мельника за "кидалово на деньги". Однако, несмотря на многочисленные возражения прокуроров, дело закрыли, так Музычко был кандидатов в депутаты от партии. В 1999 году Музычко в составе преступной группировки похитил бизнесмена, требуя выкуп в размере 1000$. Вместе с подельниками он регулярно избивал бизнесмена до тех пор, пока их не арестовала милиция города Ровно. Руководство УНА-УНСО чистую "уголовщину" попыталось преподнести в свете "политического заказа оппонентов". Но не смотря на все старания суд отправил Музычко за решетку.

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"По сегодняшний членство в партиях, особенно ультраправого крыла, дает статус неприкосновенного. Полиции сегодня действительно сложно. Чуть что, митинги, угрозы, собрания. Никто же не разбирается, что сделал этот человек, оголтелая толпа выступает за него горой, обвиняя всех и всякого. И большинству совершенные ими преступления, убийства людей, сходят с рук, они продолжают гулять на свободе. Я надеюсь, что до поры до времени", — подчеркивает Сергей Сыроид.