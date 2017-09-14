Как продажа "Мотор Сич" стала душещипательным триллером

Сергей Чигирь, РИА Новости Украина

Тихая скупка китайцами

"Мотор Сич" является одним из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Предприятие поставляет продукцию в более чем 100 стран мира, участвует в реализации гособоронзаказа и имеет стратегическое значение для экономики и обороноспособности государства.

При этом, это стратегические предприятие является частным с 1994 года, его акции свободно торгуются на фондовом рынке. Теоретически, акции завода может легко купить любой иностранный инвестор — как китайский, так и российский, поскольку власть не удосужилась ввести ограничение на продажу иностранцам акций частных предприятий, которые имеют стратегическое значение.

В итоге, в начале сентября страна внезапно узнала, что "Мотор Сич" — гордость украинского авиапрома — перешел под контроль китайских компаний. Мало того, китайцы при помощи украинских специалистов уже строят у себя завод по выпуску авиационных двигателей.

6 июля 2017 года Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по статье "Подготовка к диверсии" в связи с продажей завода "Мотор Сич" китайским инвесторам, аффилированным с компанией Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd.

7 сентября Шевченковский райсуд Киева удовлетворил ходатайство следователя СБУ об аресте сконцентрированных в собственности пяти оффшоров и находящихся на счетах хранителя — компании "Драгон капитал" 41% акций ПАО "Мотор Сич" в связи с подозрением следствия в сговоре и попытке ликвидации группой лиц имеющего важное значение для обороноспособности и экономики государства предприятия через продажу и вывод его акций за пределы Украины.

"Досудебным расследованием установлено, что с 2016 года по настоящее время неустановленные лица из числа нынешних и бывших должностных лиц и конечных бенефициарных владельцев публичного акционерного общества "Мотор Сич"… с целью ослабления государства путем разрушения указанного предприятия как объекта, имеющего важное народнохозяйственное и оборонное значение (единственное в Украине предприятие по производству гражданских и военных авиационных двигателей), осуществили ряд сделок купли-продажи контрольного пакета акций общества в пользу иностранных компаний Business House Helena, AG (Панама), Enfields Trade & Capital Corp. (Панама), Waldo Trade Ltd. (Виргинские острова), Granum Corporation (Панама), Skyrizon Aircraft Holdings Limited (Виргинские острова), Likatron Enterprises Limited (Кипр), Ventalina Management Ltd (Невис), которые намерены переместить активы и производственные мощности общества за пределы Украины, что приведет к его ликвидации и уничтожению", — говорится в нем.

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Согласно решению суда, 6 апреля 2016 "Мотор Сич" получил от компании Skyrizon Aircraft Holdings Limited (Британские Виргинские острова) $100 млн под 0,3% годовых в рамках договора займа от 29 января 2016 года с китайской компанией Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co Ltd.

Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment является владельцем 100% уставного капитала компании Hong Kong Skyrizon Holding Limited (Гонконг), которая в свою очередь является владельцем 100% уставного капитала компании Skyrizon Aircraft Holdings Limited.

В судебном решении также отмечается, что в течение 2016 году гражданин Украины (имя не приводится) продал 56% акций ПАО "Мотор Сич" доверенным лицам собственника китайской Beijing Skyrizon. Вероятно, речь идет о почетном президенте и реальном собственнике предприятия Вячеславе Богуслаеве. В 2016 году действительно задекларировал уменьшение размера принадлежащего ему пакета акций "Мотор Сичи" с 15,8% до 1%. В 2015 году он "потерял" вовсе более 93% своих акций.

К слову, Богуслаев стал самым богатым народным депутатом. Суммарный размер денежных активов депутата в прошлом году составил 825,3 млн грн. За этот период он получил около миллиарда гривен дохода.

В комментарии СМИ он не подтвердил и не опроверг информацию о продаже акций. "Я гражданин Украины. Биржа в Киеве по продаже и покупке акций работает. Я слежу за ней каждый день. Поэтому я не могу дать комментарий. Есть организация Dragon Capital. Она может что-то сказать, поскольку они являются держателями акций. Понятия не имею где и как они покупали. У нас все в порядке, завод работает", — отметил Богуслаев. Владелец Dragon Capital Томаш Фиала не смог ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о сделке.

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В тоже время, специалист отдела продаж инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса заявил, что компания ни хранителем, ни держателем, ни управляющим контрольного пакета или какого-либо пакета акций "Мотор Сичи" не является.

Таким образом, ни государство, ни бывшие собственники не могут сказать народу, кто владеет главным предприятием страны по производству авиационных двигателей. А между тем, есть риск, что новые "инвесторы" могут вывезти из Украины все технологии и специалистов, а само "материнское" предприятие уничтожить, как основного конкурента.

Так украинский ВПК переезжает в Китай?

Китайская народная республика ведет планомерную работу по переходу от всемирной фабрики к ведущему производителю и разработчику новых технологий, поэтому скупает по всему миру специалистов и изобретения, приобретая целые конструкторские бюро. КНР также ведет программу перевооружения, закупая технологии для производства боевых кораблей, танков и бронемашин. Не удивительно, что основной мишенью китайцев стал украинский ВПК, который после Майдана потерял основных заказчиков — российские компании. По сути, именно они помогали украинской "оборонке" держаться на плаву, поскольку обеспечивали ее заказами на годы вперед. Кроме того, Россия являлась одной из немногих стран, которая предлагала Украине кооперацию в производстве новых самолетов, вертолетов и другой военной техники, а также совместному выведению этой продукции на мировой рынок.

После отказа от сотрудничества со странами СНГ (не только с РФ) большинство предприятий украинской "оборонки" оказались на грани выживания, чем воспользовались чиновники из "Укроборонпрома" для того, чтобы поставить заводы под свой контроль. А место российских заказчиков постепенно заняли китайские предприятия, которые не сколько заваливали нашу "оборонку" заказами, сколько выкупали все необходимые технологии для налаживания производства в своей стране. К слову, китайские компании продолжают сотрудничать с россиянами, используя, при этом украинскую продукцию и технологии для своих совместных проектов.

"Мотор Сич" является ключевым предприятием для украинского авиастроения. Оно является ключевым с точки зрения модернизации украинской военной техники, которой у нас и так немного. У нас есть много законсервированной военной техники, самолетов и т.п., надо расконсервировать и ремонтировать, модернизировать. Сейчас "Мотор Сич" активно участвует в этом проекте. Появление китайцев довольно странно, а он (Китай — Ред.) похож на человека, некоего посредника, за которым стоят более мощные силы. А стоять может, например, РФ, в которой критическая зависимость от Украины, от производства двигателей на вертолеты. То есть, все такие известные новейшие программы, такие там, вертолеты, "Акулы", "Аллигаторы" и другие", — заявил в интервью в эфире радиостанции "Голос Столицы" управляющий партнер национальной антикризисной группы Тарас Загородний.

В феврале 2017 года "Мотор Сич" заключил контракт с китайской Avicopter на поставку нового турбовального двигателя АИ-136Т. Как выяснилось, украинские двигатели будут использовать для производства российско-китайского вертолета AHL. Avicopter тесно связан с Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co Ltd, которая фигурирует в деле СБУ против "Мотор Сич".

Спецслужбы подозревают, что тяжелый транспортный вертолет может быть использован и в в военных целях. Вертолет будет производить в Китае, да и продавать его будут только китайцы, участие России ограничено только передачей ряда технологий. Однако "военное"назначение контракта может быть использовано сбушниками для дальнейшего поглощения "Мотор Сич".

Арест акций предприятия действительно выглядит достаточно странно, потому как ранее украинская власть чуть ли не благословила "кооперацию" запорожцев с Китаем. В мае 2017 года первый вице-премьер Украины Степан Кубив заявил, что китайская Skyrizon и "Мотор Сич" планируют построить завод в городе Чунцин (Центральная часть Китая), где будут производить и обслуживать авиадвигатели по украинским технологиям. Кубив заявил, что КНР планировала инвестировать $250 млн в модернизацию украинских производственных и проектных мощностей "Мотор Сич". Информацию о строительстве завода подтвердили и на предприятии. Поэтапный ввод в эксплуатацию завода начнется в 2018 году. Все расходы по инвестициям несет китайская сторона. Украинская сторона выступает, как проектировщик.

Технологии оптом и в розницу

Если власть стала внезапно беспокоиться о национальной безопасности, то почему она не заинтересовалась поглощением "Мотор Сичи"гораздо раньше? И почему этим занимаются СБУ, а не более компетентные в ценные бумагах государственные органы? Ведь теоретически акционеров трудно обвинить в незаконных действиях.

"Большая проблема в последнее время комментировать действия СБУ, потому что почему-то СБУ все больше вмешивается в экономическую жизнь страны, мотивируя это тем, что слово безопасность достаточно универсальное. Если говорить конкретно о нарушениях продажи пакета акций, то удивительно, почему этим тогда не заинтересовался, например, АМКУ, или Минюст, или комиссия по ценным бумагам, потому что по идее, там продавались акции. Там могли бы затрагиваться вопросы концентрации монопольного положения. Здесь как-то СБУ самостоятельно решило разруливать эту ситуацию, причем делать это очевидно весьма скрыто и по собственному разумению. Поэтому на данный момент прокомментировать их действия, это весьма мудрено, и даже для юристов, которые специализируются в этих вопросах", — прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы адвокат, управляющий партнер юридической компании "Юскутум" Артем Афян.

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Не исключено, что целью "наезда" на "Мотор Сич" является его поглощение со стороны "Укроборонпрома". Арестованные акции могут вскоре национализировать и передать в управления государственной структуры, которая давно контролируются людьми из БПП и "Народного фронта".

"Оборонный бюджет превышает рекордные 167 млрд гривен, из которых в среднем "пилят" 30% его люди — куратор "Укроборонпрома" Свинарчук-Гладковский и руководитель концерна Романов. 50 миллиардов гривен или почти 2 миллиарда долларов в год. О каком мире вы тут говорите?" — сообщил на своей странице в Facebook финансовый обозреватель Александр Дубинский.

Государственный концерн уже несколько лет проводит работу по концентрации под своим влиянием всех предприятий, которые генерируют мало-мальскую валютную выручку. Ранее "Укроборонпром" уже поглотил концерн "Антонов", завладев грузовыми коммерческими перевозками, которые приносили авиаторам сотни миллионов долларов. Кроме того, "оборонщики" получили доступ к лицензиям конструкторского бюро. Теперь они смогут оптом и в розницу раздавать технологии и разрешения на выпуск самолетов в странах третьего мира. Ранее доступ к чертежам и правам интеллектуальной собственности самолета АН-132 уже получили саудиты, которые будут развивать производство у себя на родине. Успешно выпускают по лицензии украинский самолет АН-140 и иранцы, переименовав его в Faraz-140T. Получив все технологии, эти страны больше не будут нуждаться в украинских самолетах, которые могли бы с легкостью захватить рынок стран Азии и Африки благодаря своей дешевизне.

Национализировав "Мотор Сич", чиновники, вероятно, продолжат процесс распродажи технологий украинского предприятия, только теперь в доле будут представители высшего руководства страны. А от самого легендарного запорожского завода вскоре могут остаться одни стены.