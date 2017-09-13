Переобулись в воздухе. Политики-хамелеоны Украины, откуда они берутся?

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

"Приграничные" приключения Михаила Саакашвили добавили проблем не только центральным властям и государственным институтам, но и отдельным политикам.

В щекотливой ситуации оказался народный депутат Антон Геращенко. Уже после "прорыва" на львовской границе он написал несколько постов в Facebook с ярой критикой Саакашвили и его соратников. В частности, припомнил экс-президенту Грузии кровавое подавление митингов оппозиции в мае 2011 года. Но в соцсетях тут же подняли facebook-архивы и выяснили, что в 2015 году Геращенко приветствовал назначение Саакашвили на пост губернатора Одесской области. В частности, назвал грузино-украинского политика "дирижером реформ" и заверил, что того "не согнуть, не запугать!".

"И мы поможем Михаилу Саакашвили в борьбе с контрабандой и реформами в одесском регионе, которые станут примером для всех остальных областей Украины!", – рапортовал депутат.

Позднее Геращенко отредактировал пост, попытавшись оправдаться за резкую смену взглядов.

"Я также, как и многие, был среди тех, кто заблуждался в отношении Саакашвили в первые месяцы его назначения. Однако позже я понял, что он несет угрозу для Украины и последовательно являлся его оппонентом. Я умею признавать свои ошибки и призываю сделать тоже самое других украинских политиков, которые хотят процветания Украине", — написал народный избранник.

"Казус Геращенко" заставил РИА Новости Украина вспомнить "переобувавшихся" политиков – изменивших свои убеждения из-за новых обстоятельств.

Сегодня – здесь, завтра – там

Нелишне вспомнить, что многие политики независимой Украины сначала были коммунистами. Виктор Янукович, Николай Азаров, Виктор Ющенко и Владимир Литвин – все выходцы из КПСС. Нынешний глава СНБО и один из главных "ястребов" Украины Александр Турчинов был секретарем райкома Комсомола. 7 лет Комсомолу посвятил "свободовец" Олег Тягнибок.

Генпрокурор Юрий Луценко с 1991 по 2007 год был левым – членом Социалистической партии Украины.

Теперешний соратник президента Алексей Гончаренко успел побывать в Партии Зеленых, пророссийской партии "Союз", почти 10 лет – в Партии регионов. А 19 февраля 2014 года Гончаренко заявил о своем выходе из ПР, осуждая расстрел Майдана. Нынче он – народный депутат от БПП.

Еще в 2014 году СМИ подсчитали, что во фракции президента Петра Порошенко в Раде 17 из 139 депутатов – выходцы из Партии регионов.

Тимошенко как центр притяжения и отторжения

Попутешествовала Александра Кужель. Сегодня она – народный избранник от "Батькивщины" Юлии Тимошенко. В 1994 Кужель прошла в Раду как беспартийная, в 1997 – баллотировалась от Партии защитников Отечества, 2002 г. – от президентского блока За Единую Украину! 2004 год: Кужель – заместитель председателя партии Тигипко Трудовая Украина. В 2008-ом вступила в Партию регионов. В 2010-ом – возвращается к Тигипко зампредом партии "Сильная Украина". А уже с 2012 года Кужель – в блоке Тимошенко.

Но гораздо чаще политики проделывали обратный путь – от Тимошенко к другим политсилам. В этой обширной когорте – возглавлявший во время заключения Тимошенко "Батькивщину" и активно ратовавший Арсений Яценюк, министр внутренних дел Арсен Аваков, уже упоминавшийся Александр Турчинов и даже нынешний ярый критик "леди Ю" Олег Ляшко.

Ушла и Наталья Королевская. В 2006 вместе с "Батькивщиной" она пришла в парламент, в 2012 вела на выборах свою партию "Украина, вперед!", но провалилась. Теперь Королевская – депутат от "Оппозиционного блока".

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Президентский путь

Но и президент Порошенко за свою политическую карьеру успел побывать в разных партиях и объединениях. В первую очередь он, кум Виктора Ющенко, стоял у истоков Партии регионов.

В 1998 году Порошенко вступил в Социал-демократическую партию (объединенную) – лояльную к президенту Леониду Кучме. В 2000 году будущий глава государства создал левоцентристскую фракцию Солидарность. В ноябре того же года она вместе с другими партиями объединилась в Партию регионов, которая сначала называлась Партия регионального возрождения Трудовая солидарность Украины.

В 2001 году Порошенко разругался со сторонниками Кучмы и возглавил кампанию оппозиционера Ющенко. А в 2002 нынешний гарант Конституции провел в парламент Солидарность, которая затем влилась во фракцию Нашей Украины.

Уроки истории

Впрочем, непостоянство политиков – явление привычное, отмечает на своей странице в Facebook политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

"С 1790 по 1820 гг. – на протяжении одного поколения – Франция была монархической, потом радикально революционной, потом империалистической и снова монархической. В религии прошла путем католицизма-атеизма-деизма-католицизма. Одни и те же монархисты становятся сначала ультрареволюционерами, потом империалистами (с Наполеоном), а заканчивают суровыми приверженцами монархии при Людовике XVIII. А Вы ещё троллите Порошенко, Гройсмана или Лешу Гончаренко", – написал эксперт.

Люди, уставшие от анархии, будут стремиться к рабству, добавил Бортник.