NASA: есть угрозы на Земле, более опасные, чем от падения астероидов

Владимир Матвеев, обозреватель

Независимые эксперты считают, что замыслы специалистов космического агентства по "охлаждению" вулкана с целью воспрепятствовать вулканическому извержению Йеллоустоун, стоимостью не менее $ 3,46 млрд., "нереалистичными".

Сообщается, что порядка 20 супервулканов могут проснуться в любой момент и привести к катастрофическим последствиям. Специалисты NASA считают, что извержение Йеллоустонского супервулкана приведет к более страшным последствиям, чем падение астероида или кометы, пишет Foxnews.

Специалисты высказывают опасения по поводу того, что несколько мировых супервулканов находятся на грани извержения. Помимо указанного супервулкана супервулкан "Флегрейские поля", расположенныйв Италии, и стратовулкан Сент-Хеленс, расположенный в штате Вашингтон, проявляют повышенную активность.

Однако, отмечается, что особую опасность представляет Йеллоустоунский, расположенный в штате Вайоминг. По мнению специалистов, если вулкан "проснется", лава не просто уничтожит все на сотни километров вокруг. Две трети территорий континентальных США могут оказаться заваленными пеплом и едва ли пригодными для жизни.

В случае его извержения мир может погрузиться в "вулканическую зиму" с охлаждением поверхности Земли и разрушительными последствиями.

В случае извержения Йелоустоуна, последствия принесут изменения климата в мире на несколько веков.

Последний раз вулкан извергался 640 тысяч лет назад. В результате образовалась кальдера — впадина размером 55 на 72 километра.

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В ее зоне в июне было зафиксировано около полутора тысяч мини-землетрясений, сообщает Newsweek.

При этом, эксперты отмечают, что в ближайшее время извержение вряд ли произойдет, в том числе потому, что для этой зоны подобные землетрясения являются весьма обычным явлением. Шансы на то, что извержение будет в этом году, эксперты из Геологической службы США оценивают в один к 730 тысячам.

Между тем специалисты NASA постоянно мониторят деятельность вулкана и занимаются разработкой плана по предотвращению извержения Йеллоустонского вулкана. Они полагают, что это можно сделать путем "охлаждения" водой нижнего уровня потоков магмы. По мнению специалистов, принудительное охлаждение даст свой эффект.

Экс-член совета NASA по защите планеты аэрокосмический инженер Брайан Уилкокс поделился с BBC и другими ведущими мировыми СМИ "стратегией спасения цивилизации".

"Я долгое время изучал планетарные риски, связанные с астероидами и кометами, но пришел к выводу, что опасность от супервулкана значительно выше всего перечисленного", — рассказал Уилкокс.

Если охладить супервулкан до определенной температуры и поддерживать ее, по мнению Уилкокса, он "не взорвется". Он считает достаточным ее понижение на 35%, для чего предлагается постоянно закачивать воду под землю в районе кальдеры.

Ученый рассказал, что если просверлить магматическую камеру и начать туда подавать воду для охлаждения, то эти действия разрушат колпачок над магматической камерой, еще может произойти выброс летучих газов в магму. Такой рискованный проект, связанный с бурением, по предварительным оценкам специалистов агентства, мог бы обойтись в $3,46 млрд.

В связи с этим, Уилкос считает, что создавать систему искусственных водоемов в горном регионе будет слишком дорого и масштабный инфраструктурный проект агентства вызовет вопросы. Ученый предложил способ борьбы с накоплением тепла — закачивать воду в магматическую камеру воду под высоким давлением, "охлаждая" таким образом, взрывоопасный резервуар.

При этом ученые не скрывают, что глубокое бурение в зоне супервулкана может также вызвать подземное землетрясение, которое спровоцирует то мощное землетрясение и извержение, которое они стремятся предотвратить.

В связи с этим, независимые эксперты скептически восприняли планы агентства, Уилкокса, отмечая, что подобная активная деятельность лишь ускорит извержение. Они считают, что проект NASA был бы чрезвычайно длительным по времени реализации и остается "нереалистичным".

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Так, бывший член Совещательного совета защиты планеты NASA доктор Джефферсон Хангерфорд, предупреждает космическое агентство "держаться подальше от вулкана".

Эксперт считает, что играя, внося неразбериху с массами, которые находятся внизу (под землей), динамичный Йеллоустоун будет "потенциально пагубным для жизни вокруг нас", пишет The Sun.

Как бы там ни было, идея агентства привлекает внимание к серьезной проблеме и поискам более эффективных путей ее возможного разрешения.