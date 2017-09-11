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    Аналитика и комментарии

    Мощные вспышки на Солнце и их последствия для землян

    (обновлено: )43002
    В воскресенье на Солнце произошла четвертая мощная вспышка. Ученые предупреждают: в этот период нужно быть осторожным, ведь увеличивается число ДТП, а у людей, страдающих хроническими заболеваниями, возможны обострения.
    Вспышка на Солнце, сентябрь 2017
    NASA

    РИА Новости Украина

    В воскресенье, 10 сентября, на Солнце была зафиксирована четвертая мощная вспышка наивысшего класса активности. 

    Как заявили ученые, вспышка относится к классу Х, ей присвоен балл Х8.2. Что касается индекса вспышечной активности, он достигает 9,8 балла из 10 возможных. 

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    Ранее сильнейший за последние 12 лет всплеск солнечной активности прошел 6-8 сентября, что вызвало сильную геомагнитную бурю на Земле.

    nasa.gov
    Вспышка на Солнце, сентябрь 2017

    Седьмого и восьмого сентября произошли мощнейшие вспышки, которым присвоили наивысший класс активности — Х. 

    Быть на чеку

    Как заявили ученые, во время первой мощнейшей вспышки на Солнце распространялись сейсмические волны, называемые "солнцетрясением".

    Ученые предупреждают: в этот период нужно быть осторожным, ведь увеличивается число ДТП, а у людей, страдающих хроническими заболеваниями, возможны обострения.

    Из-за магнитных бурь многие будут страдать от головной боли и повышенного артериального давления. У метеочувствительных людей в эти дни возможны перепады артериального давления, отеки, учащение сердцебиения. Есть и такие, кто реагирует ухудшением зрения.

    Фаза солнечного затмения. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Две минуты сорок секунд без солнца. Этот день войдет в историю

    Кроме того, в период магнитных бурь может измениться состав крови: уменьшиться количество гемоглобина и эритроцитов, некоторых ферментов, минералов. 

    Также в этот период растет и число аварий: нервная система начинает тормозить, реакция становится замедленной, внимание ослабляется. Поэтому за руль в такие дни садиться опасно.

    Доказано также, что в период магнитных бурь растет количество сердечно-сосудистых катастроф. В многочисленных исследованиях показано, что наибольшее количество инфарктов приходится на первые трое суток от момента развития этого явления.

    Установлена особенно тесная связь между развитием инфаркта миокарда с геомагнитными возмущениями в период умеренных магнитных бурь. 

    Специалисты напоминают: в эти дни очень важно всем хроническим больным не пропускать приема назначенных врачом препаратов.

    По материалам из открытых источников интернет 

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