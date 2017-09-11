Мощные вспышки на Солнце и их последствия для землян

РИА Новости Украина

В воскресенье, 10 сентября, на Солнце была зафиксирована четвертая мощная вспышка наивысшего класса активности.

Как заявили ученые, вспышка относится к классу Х, ей присвоен балл Х8.2. Что касается индекса вспышечной активности, он достигает 9,8 балла из 10 возможных.

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Ранее сильнейший за последние 12 лет всплеск солнечной активности прошел 6-8 сентября, что вызвало сильную геомагнитную бурю на Земле.

nasa.gov Вспышка на Солнце, сентябрь 2017

Седьмого и восьмого сентября произошли мощнейшие вспышки, которым присвоили наивысший класс активности — Х.

Быть на чеку

Как заявили ученые, во время первой мощнейшей вспышки на Солнце распространялись сейсмические волны, называемые "солнцетрясением".

Ученые предупреждают: в этот период нужно быть осторожным, ведь увеличивается число ДТП, а у людей, страдающих хроническими заболеваниями, возможны обострения.

Из-за магнитных бурь многие будут страдать от головной боли и повышенного артериального давления. У метеочувствительных людей в эти дни возможны перепады артериального давления, отеки, учащение сердцебиения. Есть и такие, кто реагирует ухудшением зрения.

Кроме того, в период магнитных бурь может измениться состав крови: уменьшиться количество гемоглобина и эритроцитов, некоторых ферментов, минералов.

Также в этот период растет и число аварий: нервная система начинает тормозить, реакция становится замедленной, внимание ослабляется. Поэтому за руль в такие дни садиться опасно.

Доказано также, что в период магнитных бурь растет количество сердечно-сосудистых катастроф. В многочисленных исследованиях показано, что наибольшее количество инфарктов приходится на первые трое суток от момента развития этого явления.

Установлена особенно тесная связь между развитием инфаркта миокарда с геомагнитными возмущениями в период умеренных магнитных бурь.

Специалисты напоминают: в эти дни очень важно всем хроническим больным не пропускать приема назначенных врачом препаратов.

По материалам из открытых источников интернет