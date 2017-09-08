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    Соцсети: а у нас по почте газ, а у вас?

    (обновлено: )21
    НКРЭ выдала "Укрпочте" лицензию на поставку газа. Столь необычная новость продолжает будоражить умы простых украинцев новизной самой идеи. Что думают о "газе по почте" простые украинцы и что пишут они об этом в соцсетях?
    Укрпошта
    Из открытых источников

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    "Укрпочта" получила таки лицензию на поставку газа. Эта история, ввиду своей необычности, далеко не первый день занимает первые страницы отечественных СМИ. В самой "Укрпочте" газовую историю объяснили так: газ собираются закачать в хранилище "Укртрансгаза" для потребностей собственной сети в отопительный сезон. Об этом сообщил заместитель гендиректора "Укрпочты" по закупкам Александр Наход. 

    По его словам, прошлой зимой компания уже столкнулась с дефицитом газа. А свой газ — это не только солидная гарантия но и существенная экономия. Но… для выдачи номинации на транспортировку и распределение собственного газа из ПХГ ГТС требует наличие той самой нашумевшей в СМИ лицензии.

    Смотрите также: Газ не по трубам, а по почте. Сеть "взорвали" фотожабы на "Укрпочту"

    Но несмотря на все объяснения сама идея "газа по почте" продолжает будоражить умы украинцев, в том числе и в соцсетях: "ТЕПЕРЬ ПОЧТАЛЬОНЫ БУДУТ ПРИНОСИТЬ ДОМОЙ НЕ ТОЛЬКО ГАЗЕТЫ И ПИСЬМА НО И ГАЗ!? А что смешного? Газ в баллонах вместе с почтой с доставкой на дом в сельской местности…"; "Да это на самом деле Новая Почта хочет газом торговать. Но ей сразу не дадут. А после Укрпочты и Новой Почте дадут…". "Укрпочта" хочет торговать газом. Выращивать щавель. Освоить Марс… "ВСЁ ЧТО УГОДНО, ТОЛЬКО ПЕРЕСТАНЬТЕ ХОДИТЬ К НАМ ЗА ПИСЬМАМИ!", — пишут и такое в соцсетях.

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
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