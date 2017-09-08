Соцсети: а у нас по почте газ, а у вас?

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Тимур Громов, РИА Новости Украина

"Укрпочта" получила таки лицензию на поставку газа. Эта история, ввиду своей необычности, далеко не первый день занимает первые страницы отечественных СМИ. В самой "Укрпочте" газовую историю объяснили так: газ собираются закачать в хранилище "Укртрансгаза" для потребностей собственной сети в отопительный сезон. Об этом сообщил заместитель гендиректора "Укрпочты" по закупкам Александр Наход.

По его словам, прошлой зимой компания уже столкнулась с дефицитом газа. А свой газ — это не только солидная гарантия но и существенная экономия. Но… для выдачи номинации на транспортировку и распределение собственного газа из ПХГ ГТС требует наличие той самой нашумевшей в СМИ лицензии.

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Но несмотря на все объяснения сама идея "газа по почте" продолжает будоражить умы украинцев, в том числе и в соцсетях: "ТЕПЕРЬ ПОЧТАЛЬОНЫ БУДУТ ПРИНОСИТЬ ДОМОЙ НЕ ТОЛЬКО ГАЗЕТЫ И ПИСЬМА НО И ГАЗ!? А что смешного? Газ в баллонах вместе с почтой с доставкой на дом в сельской местности…"; "Да это на самом деле Новая Почта хочет газом торговать. Но ей сразу не дадут. А после Укрпочты и Новой Почте дадут…". "Укрпочта" хочет торговать газом. Выращивать щавель. Освоить Марс… "ВСЁ ЧТО УГОДНО, ТОЛЬКО ПЕРЕСТАНЬТЕ ХОДИТЬ К НАМ ЗА ПИСЬМАМИ!", — пишут и такое в соцсетях.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook