Вам авто за миллион или три миллиона евро? О буднях украинских политиков

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Ни в чем себе не отказывают

Украинские политики и их семьи любят роскошную жизнь и привыкли ни в чем себе не отказывать. Декларации показали огромную пропасть между состояниями политиков и тех, кого они представляют, и еще больше подорвали доверие украинского общества к власти.

Так, накануне СМИ сообщили, что жена министра инфраструктуры Владимира Омеляна заказала машину за 2,7 млн евро.

Как сообщает французский таблоид L’express, машина была презентована на Франкфуртском автосалоне и характеризуется экспертами как самый роскошный автомобиль десятилетия.

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Но, как оказалось, в списке будущих владельцев элитного авто Maybach Coupe, стоимость которого составляет 2 734 000 евро, есть и гражданка Украины Светлана Бевза. Именно так зовут жену министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна.

Отмечается, что в ближайший год будет выпущено лишь 136 экземпляров такого авто. Все они уже предназначены для определенного круга людей, список которых и появился во французском СМИ. Однако в целях предосторожности журналисты указали в нем не всю информацию о якобы будущих собственниках суперкаров, а лишь их имена, гражданство и пункты доставки элитной покупки.

Примечательно, что еще весной сообщалось, что за 2016 год Омелян задекларировал лишь 290 тысяч гривен, новый авто Volvo S80 стоимостью 149 тысяч гривен и офис жены.

В то же время у его жены на счетах 20 511 гривен, $1 715 и наличными — $70 тысяч.

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Автопарки и часы

Впрочем, тем, что депутаты любят дорогие авто, уже никого не удивишь. И чем больше, тем лучше, свидетельствуют их декларации. Крупнейшим автовладельцем среди фракции БПП с показателем в 10 авто оказался нардеп Федор Негой. Однако самый большой автопарк у нардепа партии "Возрождение" Владимира Мисика – 16 машин.

Кроме того, в августе 2017 года внефракционный народный депутат Рады Максим Микитась задекларировал покупку Land Rover Range Rover (L405) 2017 выпуска за 5,1 млн грн.

Согласно декларации нардепа за 2016 год, он обладает двумя участками земли в 1048 кв. м и 151 кв. м, общей стоимостью почти 33 млн грн. В его собственности есть и дом, площадью в 203,8 кв. м. Кроме того, Микитась является обладателем коллекции из 22 часов. Среди них 6 марки Patek Philippe, 2 — Ulyss Nardin, 2 — Bovet, 2 — Franck Muller, 4 — Breguet, 3 — Vacheron Constantin, 1 — Girard Perregaux, 1 — Christophe Claret, 1 — Jaeger LeCoultre, 2 — Rolex. Стоимость часов Rolex на официальных сайтах продавцов варьируется от $5 до $63 тыс. Часы бренда Patek Philippe — от $48 до $290 тыс., Bovet — $25-364 тыс., Franck Muller — от $24 до $945 тыс.

Поклонником дорогих часов оказался и главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

В частности, 8 сентября 2017 года журналист Андрей Дзиндзя писал, что, показывая во время интервью журналистам татуировку на плече в виде совы, Матиос засветил часы элитного швейцарского бренда Rolex за $17 тысяч.

"Кто-то видит сову, а кто-то — часы за почти $17 000… Так и живем", — писал журналист у себя в Facebook.

Сам же Матиос заявил, что дорогие часы "Rolex" — это подарок на юбилей от его богатой супруги.

По-нарядному

Немало удивили украинцев своими нарядами депутаты и на открытии новой сессии Рады 7 сентября. Политики пришли с летних отпусков не только загорелые и отдохнувшие, но и в дорогих нарядах.

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Так, представительница "Народного фронта" в парламенте Татьяна Донец пришла в Раду в вышиванке, но не в простой, а дорогой. Как оказалось, это платье от украинского дизайнера Юлии Магдыч и стоит оно аж 37 152 гривен.

В дорогом платье была замечена и нардеп из БПП Мария Ионова. Модель платья-пальто из лимитированной серии называется "Опиум" и стоит $3050 или 78 995 грн.

"Если когда-то кошерно было кичиться только сумками от Шанель или Луи Виттон, то теперь в топе — вышиванки", — гневно отреагировали на наряды нардепов пользователи соцсетей.

По материалам из открытых источников интернет