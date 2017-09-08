Соцсети о "съезде" БПП в Залесье: мы все за них рады

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Тимур Громов, РИА Новости УкраинаТимур Громов, РИА Новости Украина

В Украине стартовал новый политический сезон. Громче всех его открытие отпраздновала фракция БПП. О шеренге "крутых тачек" на въезде в резиденцию Залесье уже вторые сутки шумят все украинские СМИ. Кроме депутатов фракции на заседании присутствовал сам президент Петр Порошенко, премьер-министр Владимир Гройсман, генпрокурор Юрий Луценко, а также столичный градоначальник Виталий Кличко.

В украинском сегменте соцсетей "тайная вечеря" политиков спровоцировала немало слухов: "Ночью в полнолуние все реформы обсуждаются легче…"; "Отдохнувшие и загоревшие депутаты, вернувшиеся из мальдивских и сейшельских избирательных округов, "відзвітували" Гаранту о работе с избирателями… Ну, за "открытие политического сезона"! Стоя и не чокаясь…". "Тот неловкий момент когда нужно изображать бедность…", — пишут в соцсетях.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook