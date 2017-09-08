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    Аналитика и комментарии

    Соцсети о "съезде" БПП в Залесье: мы все за них рады

    (обновлено: )30140
    Тайная встреча президента Порошенко и фракции БПП в госрезиденции Залесье под Киевом, на которой отпраздновали открытие политического сезона, в одночасье стала хитом последних новостей. Как же отреагировали на это сами украинцы в соцсетях?
    Порошенко провел неформальную встречу со своей фракцией в резиденции Залесье
    twitter.com/cxemu

    Тимур Громов, РИА Новости УкраинаТимур Громов, РИА Новости Украина

    В Украине стартовал новый политический сезон. Громче всех его открытие отпраздновала фракция БПП. О шеренге "крутых тачек" на въезде в резиденцию Залесье уже вторые сутки шумят все украинские СМИ. Кроме депутатов фракции на заседании присутствовал сам президент Петр Порошенко, премьер-министр Владимир Гройсман, генпрокурор Юрий Луценко, а также столичный градоначальник Виталий Кличко.

    В украинском сегменте соцсетей "тайная вечеря" политиков спровоцировала немало слухов: "Ночью в полнолуние все реформы обсуждаются легче…"; "Отдохнувшие и загоревшие депутаты, вернувшиеся из мальдивских и сейшельских избирательных округов, "відзвітували" Гаранту о работе с избирателями… Ну, за "открытие политического сезона"! Стоя и не чокаясь…". "Тот неловкий момент когда нужно изображать бедность…", — пишут в соцсетях.

     

    Скриншот с сайта Facebook

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
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