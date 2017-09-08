Хроника 7 сентября: послание президента, столкновения под Радой, газ от "Укрпочты"

facebook.com/liliia.melnykova

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В четверг, 7 сентября, возле Рады произошли столкновения между митингующими автомобилистами и правоохранителями, в Одесской области прошла масштабная спецоперация полиции, а в Киеве — массовая драка из-за Донбасса. Помимо этого пропавшего сына украинского офицера нашли в СИЗО России. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Столкновения под Радой

Накануне возле Рады произошли столкновения между митингующими автомобилистами и правоохранителями: в ход пошли дымовые шашки. По данным правоохранителей, во время акции автомобилистов группа лиц принесла шины и пыталась поджечь их, в ситуацию сразу вмешались правоохранители и пресекли правонарушение. В результате столкновений возле Верховной Рады никто не пострадал, один человек задержан.

Ежегодное послание Порошенко к Раде

Глава государства Петр Порошенко в четверг выступил в парламенте с ежегодным посланием к Верховной Раде. Это уже четвертое обращение главы государства к парламенту после избрания. В нем президент затронул вопросы экономической ситуации в стране, войны на Донбассе, европейской интеграции и предстоящих выборов. А еще гарант выступил с предложением отменить депутатскую неприкосновенность с 2020 года для народных избранников 9-го созыва.

Читайте также: Соцсети. Порошенко выступил в Раде по Шекспиру: слова, слова, слова

Кабмин ликвидировал Налоговую милицию

Кабинет министров Украины одобрил разработанный Министерством финансов законопроект о ликвидации Налоговой милиции, сообщил в Facebook министр финансов Александр Данилюк. "Налоговая милиция должна быть окончательно ликвидирована! Время создавать новую профессиональную Службу финансовых расследований. Соответствующий законопроект разработан Минфином и одобрен Правительством", — написал Данилюк.

"Укрпочта" получила от НКРЭКУ лицензию на поставку газа

Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) выдала лицензию на право осуществления хозяйственной деятельности по поставке природного газа публичному акционерному обществу "Укрпочта". Чтобы поставлять газ из ПХГ, компании необходима лицензия НКРЭКУ. Лицензионные условия НКРЭКУ предусматривают публикацию проектов договоров, правил поставок и других документов.

Масштабная спецоперация полиции в Одесской области

В Одесской области полиция провела спецоперацию по изъятию из незаконного оборота оружия. Об этом сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин. По его словам, в спецоперации были задействованы более 200 сотрудников уголовного блока и бойцов спецподразделений Нацполиции Украины. Полиция Одесской области осуществляет масштабные мероприятия с целью изъятия из незаконного оборота оружия и боеприпасов.

В Киеве произошла массовая драка из-за Донбасса

Конфликт с дракой и ножевым ранением произошел в столице рано утром в пятницу у заведения "Гадкий Койот", сообщают очевидцы. "Конфликт произошел из-за того, что один из отдыхающих заведения — боец, который около года назад вернулся с востока Украины, услышал как неизвестный ему человек громко прославлял террористические организации ДНР и ЛНР", — сообщается в паблике "Киев Оперативный".

Читайте также: Из Харькова: короткая история украинского танкограда

Пропавшего сына украинского офицера нашли в СИЗО России

Пропавший 24 августа в Беларуссии 19-летний гражданин Украины Павел Гриб находится в следственном изоляторе города Краснодар. Об этом сообщил его отец, офицер запаса Игорь Гриб. По его словам, эту информацию он получил от Министерства иностранных дел Украины. "Мне сообщили, что он находится в Краснодаре в следственном изоляторе № 5. Мне это сообщили в Министерстве иностранных дел", — сказал Гриб. Также он добавил, что в первую очередь намерен посетить своего сына.

В России заочно арестовали спикера "Правого сектора"

Официальный представитель СК России Светлана Петренко заявила, что суд в РФ заочно арестовал руководителя пресс-службы "Правого сектора" россиянина Артема Скоропадского. Петренко пояснила, что также заочно арестованы еще два гражданина РФ, причастные к деятельности "Правого сектора". Она добавила, что все они объявлены в международный розыск.

Свой день есть даже у салями. Он отмечается 7 сентября. Начало этому необычному празднику было положено в США в 2006 году. Идея его проведения пришла в голову двум подругам Кристине и Вирджинии — любительницам этого вкусного продукта. Праздник быстро набрал популярность в Америке, а затем – благодаря большому числу поклонников салями — стал активно распространяться по миру.