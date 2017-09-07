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    Аналитика и комментарии

    Политическая медиа грамотность: Ukrainians, "ответка" Шария и язык плаката

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    Свой-чужой. Культурная война в Украине (399)

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    В Киеве презентовали проект создания уличных плакатов, которые художественными средствами научат украинских граждан отличать правдивую информацию от фейков. Если действительно так, то это очень опасный для власти проект.
    Пульт от телевизора
    Flickr.com/illustriousoul

    Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

    Украинская власть ищет новые методы "просвещения" граждан в самых разных областях жизни. Надо же как-то объяснять, почему после победы "евромайдана" жить "по-европейски" всё равно не получается, почему война (а до Майдана войны не было), почему закрываются предприятия и исчезают целые отрасли промышленности, почему доходы падают (но не у всех), почему воровать не стали меньше (а стали больше), почему, почему, почему?..

    Human Rights Watch
    RIA News Михаил Фомичев | Перейти в фотобанк
    Human Rights Watch осудила Киев за выдворение журналистов

    Честные ответы на эти "почему" власть и олигархические медиа (а это тоже — власть) дать не могут, всё сводится к расхожему тезису — "потому что Путин напал". Многие верят. Но доля пытливых граждан всё еще велика. Они не только в Путине сомневаются (как в универсальном источнике украинских бед), но и многие другие тезисы власти ставят под сомнение.

    Эти "неправильные" граждане ("не патриоты") черпают "неправильную" информацию из каких-то "неправильных" источников, решили умные люди во власти. И первым делом перекрыли самый "неправильный" информационный поток — запретили трансляцию российских телеканалов на территории Украины.

    Затем запретили российские сериалы, фильмы, книги, создали черные списки российских деятелей культуры, которым запрещён въезд в свободную Украину. Российских журналистов, которые что-то не так сказали, просто выдворяют из страны. Так выдворили журналистку российского Первого канала Анну Курбатову.

    Как заявили в СБУ, журналистку выдворили из-за деятельности, которая "вредила национальным интересам" Украины, теперь ей запрещён въезд в страну на три года.

    В чём "вред"? Сама Анна Курбатова считает: основной причиной депортации стало определение в одном из сюжетов происходящего в Донбассе как "гражданской войны" (тогда как украинские власти и медиа называют медиа называют это "российской агрессией").

    Интересны и методы. По словам Курбатовой, её "буквально вышвырнули на границе без копейки денег, без вещей, не дали забрать даже чемодан, без ключей от дома…".

    Ранее Украина депортировала корреспондента "России 24" (ВГТРК) Тамару Нерсесьян — за "угрозу безопасности и территориальной целостности"… В июле была выдворена из Украины корреспондент ВГТРК Мария Князева.

    Алексей Якубин
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Откровение Грицака. СБУ борется за выживание

    Под ударом не только сотрудники российских СМИ. В конце августа выдворили из Украины в Нидерланды испанских независимых журналистов Антонио Памплиегу и Мануэля Анхеля Састре.

    Международная правозащитная организация Human Rights Watch раскритиковала Украину за высылку иностранных журналистов. Но какого-то видимого эффекты это обращение пока не возымело.

    Более того, власть переключилась на блогеров. Некоторых из них в Киеве считают опаснее многих СМИ. И принимают соответствующие меры.

    Так, в понедельник была похищена журналистка одного из электронных СМИ… Нет, не похищена, а, как впоследствии оказалось, приглашена сотрудниками СБУ для разъяснительной беседы.

    Причина простая: эта журналистка, утверждают в украинской спецслужбе — "помощница" некоего "пророссийского пропагандиста". И она делала для него видеосюжеты, которые тот впоследствии использовал "для дискредитации Украины в интересах российских спецслужб".

    Что за "пропагандист" такой? Оказалось, что это известный блогер и медиаэксперт Анатолий Шарий. Его самого пропагандисты украинской власти давно обвиняют в том, что он якобы "работает на Кремль". Ранее в ответ на эти обвинения Шарий даже назначил премию в размере 1000 евро тому, кто найдет в его роликах доказательства его "пророссийскости".

    В данном случае блогер отреагировал оперативно. Он обнародовал адресованное СБУ "видеопослание" по поводу инцидента со своей помощницей, пообещав вывезти и её, и всех свидетелей происшествия в ЕС, и устроить там пресс-конференцию — "будет больно".

    "Мне всё равно, по чьему указанию вы это сделали (…). Ребята, вы не должны такого делать, потому что вы сами знаете, и вы это признаёте, что в моих видео нет ничего противозаконного. Нет ничего противозаконного в действиях людей, которые работают на меня. И мы не нарушаем никаких законов", — сказал Шарий. И предложил сотрудникам СБУ связаться с ним до конца дня, если к нему есть вопросы.

    "Если же вопросов никаких нет, а вы творите то, что вы творите просто в надежде и в уверенности, что вам никто не даст "ответку", так вам "ответка" будет, европейская красивая "ответка", — пообещал Шарий.

    Флаги Украины и России
    Associated Press Pavel Golovkin
    "Российская пропаганда" как повод для закручивания гаек здесь

    В этом же сюжете блогер констатировал провал еще одной затеи — прекращена разработка украиноязычной соцсети Ukrainians, которой хотели заменить запрещённые российские соцсети. Разработчик (одна из канадских IT-компаний) решил остановить проект.

    Действительно это провал, ведь Ukrainians мыслилась как альтернатива ВКонтакте — где и после всех запретительных указов украинцы продолжают благополучно "зависать".

    Однако информационная работа Киева состоит не из одних только провалов. Есть и перспективные проекты. Один из них презентовали в столице в среду. Участники клуба иллюстраторов Pictoric намерены создать серию уличных плакатов, которые помогут украинцам понять, как работают медиа. Проект осуществляется в партнёрстве с Министерством информации Украины и при содействии посольства Чехии.

    По словам госсекретаря Мининформа Артёма Биденко, проект призван языком плаката просвещать украинцев, способствовать повышению медиаграмотности граждан — а это, по его словам, "основа гражданского общества", люди должны уметь разделять, что является "правдивой информацией, что неправдивой"…

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    Биденко особо подчеркнул, что будет это делаться "под Маяковского", языком, понятным всем. Что ж, получится ли дотянуть до уровня Маяковского — скоро увидим. Но если организаторы проекта действительно намерены учить граждан отличать правдивую информацию от ложной, то это опасный для власти проект. И его, скорее всего, постигнет участь соцсети Ukrainians…

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