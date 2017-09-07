Политическая медиа грамотность: Ukrainians, "ответка" Шария и язык плаката

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Украинская власть ищет новые методы "просвещения" граждан в самых разных областях жизни. Надо же как-то объяснять, почему после победы "евромайдана" жить "по-европейски" всё равно не получается, почему война (а до Майдана войны не было), почему закрываются предприятия и исчезают целые отрасли промышленности, почему доходы падают (но не у всех), почему воровать не стали меньше (а стали больше), почему, почему, почему?..

Честные ответы на эти "почему" власть и олигархические медиа (а это тоже — власть) дать не могут, всё сводится к расхожему тезису — "потому что Путин напал". Многие верят. Но доля пытливых граждан всё еще велика. Они не только в Путине сомневаются (как в универсальном источнике украинских бед), но и многие другие тезисы власти ставят под сомнение.

Эти "неправильные" граждане ("не патриоты") черпают "неправильную" информацию из каких-то "неправильных" источников, решили умные люди во власти. И первым делом перекрыли самый "неправильный" информационный поток — запретили трансляцию российских телеканалов на территории Украины.

Затем запретили российские сериалы, фильмы, книги, создали черные списки российских деятелей культуры, которым запрещён въезд в свободную Украину. Российских журналистов, которые что-то не так сказали, просто выдворяют из страны. Так выдворили журналистку российского Первого канала Анну Курбатову.

Как заявили в СБУ, журналистку выдворили из-за деятельности, которая "вредила национальным интересам" Украины, теперь ей запрещён въезд в страну на три года.

В чём "вред"? Сама Анна Курбатова считает: основной причиной депортации стало определение в одном из сюжетов происходящего в Донбассе как "гражданской войны" (тогда как украинские власти и медиа называют медиа называют это "российской агрессией").

Интересны и методы. По словам Курбатовой, её "буквально вышвырнули на границе без копейки денег, без вещей, не дали забрать даже чемодан, без ключей от дома…".

Ранее Украина депортировала корреспондента "России 24" (ВГТРК) Тамару Нерсесьян — за "угрозу безопасности и территориальной целостности"… В июле была выдворена из Украины корреспондент ВГТРК Мария Князева.

Под ударом не только сотрудники российских СМИ. В конце августа выдворили из Украины в Нидерланды испанских независимых журналистов Антонио Памплиегу и Мануэля Анхеля Састре.

Международная правозащитная организация Human Rights Watch раскритиковала Украину за высылку иностранных журналистов. Но какого-то видимого эффекты это обращение пока не возымело.

Более того, власть переключилась на блогеров. Некоторых из них в Киеве считают опаснее многих СМИ. И принимают соответствующие меры.

Так, в понедельник была похищена журналистка одного из электронных СМИ… Нет, не похищена, а, как впоследствии оказалось, приглашена сотрудниками СБУ для разъяснительной беседы.

Причина простая: эта журналистка, утверждают в украинской спецслужбе — "помощница" некоего "пророссийского пропагандиста". И она делала для него видеосюжеты, которые тот впоследствии использовал "для дискредитации Украины в интересах российских спецслужб".

Что за "пропагандист" такой? Оказалось, что это известный блогер и медиаэксперт Анатолий Шарий. Его самого пропагандисты украинской власти давно обвиняют в том, что он якобы "работает на Кремль". Ранее в ответ на эти обвинения Шарий даже назначил премию в размере 1000 евро тому, кто найдет в его роликах доказательства его "пророссийскости".

В данном случае блогер отреагировал оперативно. Он обнародовал адресованное СБУ "видеопослание" по поводу инцидента со своей помощницей, пообещав вывезти и её, и всех свидетелей происшествия в ЕС, и устроить там пресс-конференцию — "будет больно".

"Мне всё равно, по чьему указанию вы это сделали (…). Ребята, вы не должны такого делать, потому что вы сами знаете, и вы это признаёте, что в моих видео нет ничего противозаконного. Нет ничего противозаконного в действиях людей, которые работают на меня. И мы не нарушаем никаких законов", — сказал Шарий. И предложил сотрудникам СБУ связаться с ним до конца дня, если к нему есть вопросы.

"Если же вопросов никаких нет, а вы творите то, что вы творите просто в надежде и в уверенности, что вам никто не даст "ответку", так вам "ответка" будет, европейская красивая "ответка", — пообещал Шарий.

В этом же сюжете блогер констатировал провал еще одной затеи — прекращена разработка украиноязычной соцсети Ukrainians, которой хотели заменить запрещённые российские соцсети. Разработчик (одна из канадских IT-компаний) решил остановить проект.

Действительно это провал, ведь Ukrainians мыслилась как альтернатива ВКонтакте — где и после всех запретительных указов украинцы продолжают благополучно "зависать".

Однако информационная работа Киева состоит не из одних только провалов. Есть и перспективные проекты. Один из них презентовали в столице в среду. Участники клуба иллюстраторов Pictoric намерены создать серию уличных плакатов, которые помогут украинцам понять, как работают медиа. Проект осуществляется в партнёрстве с Министерством информации Украины и при содействии посольства Чехии.

По словам госсекретаря Мининформа Артёма Биденко, проект призван языком плаката просвещать украинцев, способствовать повышению медиаграмотности граждан — а это, по его словам, "основа гражданского общества", люди должны уметь разделять, что является "правдивой информацией, что неправдивой"…

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Биденко особо подчеркнул, что будет это делаться "под Маяковского", языком, понятным всем. Что ж, получится ли дотянуть до уровня Маяковского — скоро увидим. Но если организаторы проекта действительно намерены учить граждан отличать правдивую информацию от ложной, то это опасный для власти проект. И его, скорее всего, постигнет участь соцсети Ukrainians…