Золотарев: спецслужбы только демонстрируют бурную деятельность

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Лидеры спецслужб страны сегодня стали едва ли не главными спикерами в государстве – руководители Генпрокуратуры, СБУ и антикоррупционных ведомств регулярно отмечаются яркими и громкими заявлениями.

В Нацагентстве по противодействию коррупции (НАПК) отчитались, что после тщательной проверки не нашли незаконного обогащения в декларациях президента Украины Петра Порошенко.

Генеральный прокурор Юрий Луценко победоносно сообщил об обысках и задержаниях в Николаеве.

А глава СБУ Василий Грицак обратился к руководителю ФСБ РФ Александру Бортникову с призывом "прекратить деятельность, которая может дестабилизировать ситуацию в РФ и дать повод российским военным для начала полномасштабной кампании против Украины".

"Внутривидовая борьба силовиков"

Нынешний политический режим не жалеет денег на поддержку своей силовой составляющей, рассказал РИА Новости Украина политолог, руководитель аналитического Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев. Естественно, эти средства надо оправдывать – демонстрировать, что свой хлеб едят не зря, заявил эксперт.

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"Есть и другая сторона: активный поиск врага. Одни борются с коррупцией и никак ее не поборят, другие хватают восьмидесятилетних стариков и "пакуют", как изменников Родины. То есть идет демонстрация бурной кипучей деятельности, хотя к реальной безопасности и интересам государства это все имеет самое опосредованное отношение", – уверен политолог.

Говоря об СБУ, он отметил, что ведомство требуют реформировать еще с 1998 года – "демилитаризовать, избавиться от ненужных функций, но СБУ как-то не хочет, поскольку это служба консервативная и к тому же развращенная безнаказанностью, потому что она находится фактически над законом, и коррупционными соблазнами".

"Достаточно посмотреть на автопарк сотрудников СБУ, чтобы убедиться, что не совсем чистыми руками… Я не знаю, как там насчет "горячих сердец и холодных голов", а вот с чистотой рук там тоже неважно. Поэтому эта структура сопротивляется каким-то бы то ни было попыткам реформирования. С другой стороны, есть одно немаловажное обстоятельство. Поскольку прежде всего СБУ обеспечивает безопасность политического режима – так было всегда и так остается сегодня. Именно это – "такая корова нужна самому" – и обеспечивает неприкосновенность существующего статус-кво этой организации", – подчеркнул Золотарев.

Политолог также сообщил, что иногда между спецслужбами и силовиками возникает внутривидовая борьба.

"Мы помним о конфликте НАБУ с ГПУ… Но поскольку у нас есть главный модератор – на улице Банковой, то время от времени он эти конфликты гасит. Другое дело, если возникнет, гипотетически пока говорю, противостояние по линии Порошенко-Аваков, тогда это будет серьезнее", – подытожил эксперт.