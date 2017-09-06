Верные делу. Левый фланг украинской политики: без лидеров, без искры

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Киев снова готов забурлить. Массовые волнения не так давно были вызваны уничтожением "революционных" граффити на стенах одного из магазинов на улице Грушевского. Это едва не привело к беспорядкам. Но удивляет вот что: похоже, никакие другие проблемы (помимо проблем революционных символов и вольно толкуемого "патриотизма") украинцев не волнуют. Народ безропотно сносит обесценивание национальной валюты, рост цен, безработицу — и никто не выходит на улицы протестовать. При этом в стране есть несколько партий, позиционирующих себя как левые. Судя по заявлениям лидеров, эти партии намерены добиваться для народа более справедливых условий жизни.

Так, новый глава Соцпартии Украины (СПУ) Илья Кива говорит, что партия будет бороться за социальную справедливость. Об этом же говорят лидеры других политсил левого направления.

Но, может быть, пока это только заявления. К тому же и у правых партий есть соответствующие предложения для электората, отметил в интервью РИА Новости Украина политический эксперт Владимир Воля.

"Думаю, в ближайшие полгода на левом фланге не появятся именно левые партии. В то же время у правых партий много программных положений, которые, в общем-то, можно считать социалистическими. С точки зрения истории политической мысли в этом нет ничего удивительного, потому что возникли эти течения — социализм интернациональный в виде коммунизма, и социализм национальный — в одну эпоху, в результате дискуссий внутри социалистического движения", — сказал Воля, добавив, что происходили эти процессы Российской империи еще до Октябрьской революции.

"Разница в том, что у одних интернациональный социализм, а у других национальные методы. Большевизм присутствует в определенном смысле как в интернациональном социализме-коммунизме, так и в национальном, как мы видим исторически", — пояснил политолог.

Коснувшись темы изменений в руководстве СПУ, Воля отметил, что новый глава партии Илья Кива, "по всей видимости, этих тонкостей не знает".

"У него есть определённое мироввоззрение, и он пытается себя реализовать. Но я не думаю, что у него есть серьёзное политическое будущее, потому что то, что он предлагает — это его фантазии, а не то, что является действительно серьёзной социалистической идеологией", — подчеркнул эксперт.

Напомним, Кива пояснил свое решение возглавить СПУ тем, что, по его убеждению, "именно политическими средствами можно улучшать и реформировать государственный аппарат, облегчать жизнь трудящихся, восстанавливать социальную справедливость, преодолеть власть олигархов", а также укрепить обороноспособность Украины.

Не стоит забывать, что СПУ в деле "восстановления социальной справедливости" придётся конкурировать с новыми проектами — например, с социал-демократами нардепа от БПП Сергея Каплина и "Социалистами" экс-главы МИД Украины Леонида Кожары. Насколько они на самом деле левые и какие формы может принять конкуренция?

"Пока что в Украине в левой нише происходят процессы переформатирования. Потому что тот вариант левых идей в виде Компартии, которая досталась в наследство от Советского Союза, да и СПУ Александра Мороза… (исчерпал себя — Ред.). Помним, что была и социал-демократическая партия, социал-демократическая объединённая — СДПУ(о)… Много разных партий с разными названиями были на левом фланге", — напомнил эксперт.

Но почему же при таком разнообразии партий настоящего левого движения не наблюдается, а то, что было — практически сошло на нет?

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Воля отметил, что пока на Украине "не вызрела политическая элита левого фланга".

"Мы имеем то, что все партии возглавляют богатые люди, которые живут своей жизнью, которые были и в одной партии, и в другой… А вот когда появятся действительно принципиальные лидеры, левые по своему духу, по своему образу жизни, прежде всего, вот тогда среди них может появиться харизматик, который восстановит доверие избирателей и займёт немалую часть в этой левой нише", — сказал политолог.

По его словам, "пока таких людей нет".

"Те, кто претендует на левую нишу — они либо высокопоставленные чиновники в прошлом либо сейчас и… люди все небедные. "Социализм" богатых людей мы видим", — констатировал Воля.

Он напомнил, что еще в 90-е годы и в начале нулевых годов кандидаты в народные депутаты "писали в своих биографиях, что они (…) вышли из народа".

"А сейчас что они пишут? Кто в каком колледже закордонном прослушал курс… Они живут в элитном жилье в элитных городках, они… особенно нынешние чиновники молодые — они видят простую жизнь только в окошко своих собственных дорогих автомобилей, просто мимо проезжая", — описал эксперт ситуацию.

По его мнению, вопрос в том, что "левое движение пока не созрело для того, чтобы массово проявиться в политическом процессе в Украине: нет пока лидеров-харизматиков, способных по-новому подать левые идеи и с помощью этих идей зажечь массы".