Акциз, похищения и секретность - как защ(ч)ищают информпространство Украины

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Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Вечером в понедельник интернет облетела весть об очередном похищении работника СМИ в Киеве: у гостиницы "Днепр" неизвестные затолкали в машину и увезли журналистку одного из интернет-изданий. Женщина успела выбросить из окна сумку, в которой свидетели происшествия и обнаружили журналистское удостоверение.

Помня о том, что недавно таким же способом СБУ "пригласила" на беседу журналистку российского Первого канала Анну Курбатову (её затем выдворили из Украины), многие ждали разъяснений от украинской спецслужбы.

Разъяснения последовали уже во вторник: да, это сотрудники СБУ так пригласили для дачи официальных пояснений "помощницу одного из российских пропагандистов".

"По данным СБ Украины, она за "гонорары" снимает видеосюжеты, которые в дальнейшем используются пропагандистом для дискредитации Украины в интересах российских спецслужб», — говорится в сообщении, обнародованном на странице СБУ в Facebook.

Имена журналистки и загадочного "пропагандиста" не называются. Любопытны комментарии: кто-то требует сажать за "коллаборационизм в виде сотрудничества с врагом в ходе проведения информопераций Москвы против Украины", кто-то ехидничает: "Виват Конституция и здравый смысл! Даешь запрет на снятие репортажей! Интересные термины еще какие. Явно служба работает в правовом поле))".

Но какие уж тут шутки? Таково теперь "правовое поле": если власти не нравится то, что пишет журналист, то его просто объявляют "пропагандистом", притом — "пророссийским". И тут уж, считается, любые действия допустимы для защиты украинского инофрмпространства и безопасности державы. Вплоть до похищения "помощниц".

Хотя, если разобраться, каким судом журналист этот (или любой другой) признан "пропагандистом"? И какой закон запрещает собственно пропаганду? Пропагандисты украинской власти прекрасно себя чувствуют в российских эфирах (как бы это было возможно, если бы на самом деле — война?).

Что до обвинений в "пророссийскости", в "работе на Россию", так с РФ у Киева благополучно действует Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве. Никто его не отменял. И войну России никто в Киеве пока официально не объявил, хотя власть преподносит населению такую "войну" как факт. Население верит…

Об этой стороне дела исчерпывающе сказал в своей речи адвокат Андрей Гожый, защищающий арестованного по подозрению в госизмене житомирского журналиста Василия Муравицкого.

Отметим, на суд эти аргументы впечатления не произвели, Муравицкий оставлен под арестом. В прокуратуре сообщили, что ему грозит 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Метавшие при "преступном" режиме Януковича громы и молнии по малейшему поводу профессиональные "борцы за свободу слова", в большинстве — помалкивают. Молчит и украинское медиасообщество. Вероятно, лояльные журналисты полагают, что с ними-то ничего не случится — они же лояльные.

Но "закручивание гаек" (под предлогом борьбы с "российской пропагандой" и т.п.), в конечном счёте, коснётся всех.

Профессия журналиста может исчезнуть как таковая — о такой угрозе сообщила журналистам нардеп, член парламентского комитета по вопросам свободы слова и информационной политики Ольга Червакова. По её словам, это станет реальностью в том случае, если будут приняты определённые поправки к законопроекту об основах обеспечения кибербезопасности, которые позволят, по её словам, "засекретить любую бумажку". Где тогда журналистам (не только "пророссийским") получать информацию? Как освещать общественно значимые проблемы?

Ранее Червакова предупреждала об угрозе принятия законопроекта, дающего СБУ возможность без решения суда при помощи провайдера блокировать доступ к любому информационному ресурсу. Тоже — не обязательно "пророссийскому".

Обеспокоенность по поводу подобных перспектив высказал глава НСЖУ Сергей Томиленко.

"Народные депутаты хотят начать свой первый день после длительного летнего отдыха с репрессий", — написал Томиленко на своей странице в Facebook. Он напомнил, что в повестку дня включён во втором чтении законопроект об основах обеспечения кибербезопасности: "государству и силовикам предлагается дать широкие полномочия на реагирование на угрозы в киберпространстве, преследования за все действия, которые будут признаны чиновниками подозрительными…".

И тут нужно бы всенародное обсуждение, но… По мнению главы НСЖУ, "у политиков, которые имеют власть, есть большой соблазн усилить арсенал репрессивных действий по отношению к тем, кто не готов быть лояльным к этим политикам".

Арсенал действительно пополняется. Но кто об этом думает? Ведь — «война с Россией». Провластные политики, чувствуя растущее недоверие электората, иногда с экранов ТВ «проясняют» ситуацию: война-то война, но она такая… необычная, гибридная. Только это ничего на самом деле не проясняет. Получается: здесь воюем, здесь торгуем, а здесь — рыбу заворачиваем…

Вот такая идет "война" (не с Россией, но война, на которой гибнут — только… гибнут ведь не политики). Остаётся признать: теперь и мир на Украине "гибридный", и вся жизнь — "гибридная". Да и сама власть выглядит вполне "гибридно", нет?

Напоследок еще одна новость. Комитет Рады по вопросам свободы слова и информационной политики подготовил ряд законопроектов о защите информационного пространства, в частности предлагается ввести акцизную марку на русскую книгу.

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Как сообщила глава комитета, нардеп от "Народного фронта" Виктория Сюмар, такой "инновационный подход" предлагается с целью "защитить украинских книгоиздателей".

Ну вот, русские книги будут как русская водка — подакцизный товар. Ранее, напомним, президент Пётр Порошенко подписал принятый Радой закон о механизме ограничения доступа на украинский рынок печатной продукции "антиукраинского содержания" из РФ.

И все это ради "защиты" — книгоиздателей, читателей, информационного пространства, безопасности государства… А на самом деле — ради защиты власти тех, кто эту власть получил в результате Майдана. Что ж, получается, что именно за это и "стоял Майдан".