"Российская агрессия" для внутриполитического употребления

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Украина провела консультации со странами "нормандской четверки" и Соединенными Штатами Америки относительно законопроекта о реинтеграции Донбасса, который на 99% готов к внесению в украинский парламент. Об этом сообщила Представитель президента в Верховной Раде Украины Ирина Луценко.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил о планах внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о реинтеграции Донбасса. По данным депутатов парламента, документ, в частности, предусматривает признание неподконтрольных Киеву территорий Донбасса "оккупированными" и переход украинских силовиков к формату "войсковой операции", однако текст документа пока не был обнародован.

Законопроект, о котором так много говорят, на самом деле пока "является загадкой с точки зрения того, что же реально и в каких формулировках будет в нём упоминаться", отметил политолог Владимир Воля, комментируя ситуацию для РИА Новости Украина.

"Что касается определения "страна-агрессор", если будут пытаться внести формулировки о том, что это открытая российская агрессия – понятно, что это будет рассчитано только на внутриполитическое употребление", — сказал Воля.

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Если говорить о том, в каком контексте может быть прописана в законе эта "агрессия", то, по словам политолога, можно вспомнить об определении ОНН – "резолюция 1974 года: поддержка сепаратистов, вмешательство во внутренние дела являются актами агрессии".

"Тем более, эта история с различными добровольцами, которые прибывают на территорию ОРДЛО с территории России, она выглядит неоднозначно, потому что в той же резолюции, в той же статье есть ещё одно определение – не препятствование проникновению различных добровольцев на территорию государства, это одно из проявлений агрессии", — отметил эксперт.

Отвечая на вопрос, как в таком случае расценивать прибытие добровольцев и инструкторов из разных стран, которые участвуют в боевых действиях на стороне правительства, Воля сказал: "С точки зрения международного права, те люди, которые воюют на территории ОРДЛО, они не являются властью, они сепаратисты и мятежники – на Западе используются эти слова".

"Сепаратисты – это те, кто откалываются, хотят выйти из состава государства. Поэтому с точки зрения закона и законности, в глобальном смысле, добровольцы, которые участвуют в украинской армии, если они участвуют в регулярных подразделениях, они являются законными участниками боевых действий… А вот если добровольцы прибывают куда-то к сепаратистам, в международном праве это не приветствуется…", — подчеркнул политолог.

Что до законопроекта о реинтеграции Донбасса, то этот документ, по словам Воли, пока "загадочен", по всей видимости, он содержит "слишком много политических нюансов, не совсем адекватных с точки зрения международного права".

"Лучше дождаться (обнародования текста – Ред.) и посмотреть, что же там будет на самом деле. Думаю, что главным в этом проекте будет не определения международного плана, потому что они и так существуют. Международное право существует само по себе, независимо от правительств, которые действуют на уровне государств и сменяют друг друга. А вот управление в прифронтовой зоне – наверное, более важный аспект этого законопроекта", — резюмировал Воля.

Эксперт также отметил, что проект может рассматриваться властью как необходимый и по той причине, что "еще с осени 2014 года формулировка "антитеррористическая операция" не соответствует реалиям на востоке Украины".

"Многие говорят, что это далеко не АТО… Вот поэтому (после принятия законопроекта – Ред.), в определённом смысле, произойдёт приведение определений правовых к реальной ситуации, как она есть, то есть – война. Другими словами, предлагается: давайте войну назовём войной. Как правило, считают эти события войной представители крайне правого фланга", — сказал Воля.

А почему это происходит именно сейчас? По мнению политолога, отчасти это ответ на дипломатию Запада.

"В контексте миссии (спецпредставителя Госдепартамента США по Украине – Ред.) Курта Волкера… Да вот и (президент Франции – Ред.) Эмманюэль Макрон пытается вдохнуть новое дыхание в минский процесс, не меняя особо сути… И вот я думаю, что в этом контексте украинское руководство, со своей стороны, пытается предложить обновлённый подход", — констатировал Воля, добавив, что о сути "обновлений" можно будет говорить тогда, когда мы увидим сам проект.

Политический аналитик Дмитрий Корнейчук предположил, что именно при помощи законопроекта о реинтеграции Донбасса Порошенко попытается "протянуть" через парламент выполнение минских соглашений (все положения "Минска" включат в законопроект).

"Правда, все это придется сверху приправить антироссийской риторикой. Ведь голосовать придется и БПП, и "Народному фронту", ориентированному на патриотический электорат. Да и Порошенко на выборы идти в образе борца с Путиным", — написал Корнейчук на своей странице в Facebook.

Каким бы не было содержание документа, важно, чтобы проект был консенсусным, считает ведущий аналитик Международного информационно-аналитического Центра "Развитие Украины" Александра Решмедилова.

Она напомнила: именно отсутствие согласия относительно политической части "Минска" привело к трагическим событиям 31 августа 2015 года у стен Верховной Рады, когда от взрыва гранаты погибли бойцы Нацгвардии.

По мнению политолога Олега Саакяна, если в национальном законодательстве и закрепят Россию в качестве "агрессора", то нужно понимать: "это всё равно политическое заявление, это не является правовым документом, это не признано судом, это не признано международным правом".

"Это наша внутренняя национальная оценка", — сказал Саакян в эфире радиостанции Голос Столицы.

Высказываются и опасения, что закон позволит более широко использовать военную силу на востоке Украины (не исключено, что этой возможностью воспользуются).

А внутри страны, как отметила журналистка Кристель Неан в статье, опубликованной во французском издании Agora Vox, это "…позволит заткнуть рты всем несогласным или даже на совершенно законных основаниях устранить всех, кто мечтает свергнуть Порошенко: Авакова, Тимошенко, Турчинова".

Ранее политолог Андрей Ермолаев именно проект о "реинтеграции Донбасса" приводил в качестве "синхронных" действий противников Дональда Трампа в США и украинских "ястребов".

Напомним, Ирина Луценко сообщила. Что законопроект содержит "очень серьёзные новеллы". По ее мнению, "отдельные моменты этого закона будут также и в послании президента к Верховной Раде".