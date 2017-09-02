Хроника 1 сентября: биометрика на границе, LOBODA на российском телевидении

Анна Лаба, РИА Новости Украина

В пятницу, 1 сентября, Госстат назвал сумму долга по зарплате в Украине, закончилось "школьное" перемирие в Донбассе, представительство ЕС сообщило, когда Украина получит новый транш. Подробнее — в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Порошенко ввел биометрический контроль на границе

Президент Петр Порошенко своим указом поручил Кабинету министров внести Россию в список стран "миграционного риска". Президент ввел в действие решение СНБО о биометрическом контроле для иностранцев на границе с 2018 года. Кроме этого Порошенко поручил Кабмину в двухмесячный срок разработать механизм предварительного информирования иностранцами о въезде в Украину. Граждане РФ с 2018 года должны будут проходить более сложную по сравнению с другими иностранцами процедуру идентификации для въезда на территорию Украины. Для граждан РФ утверждается двухступенчатый уровень контроля. В частности, кроме того, что, как иностранцы, они будут подавать биометрические данные, также должны будут заблаговременно сообщить, что они планируют ехать в Украину и подать минимальный объем информации о себе.

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Соглашение об ассоциации Украины с ЕС вступило в силу

Соглашение об ассоциации между Украиной и Евросоюзом в пятницу, 1 сентября, вступает в полную силу, что открывает путь к реализации положений о сотрудничестве в сферах обороны, предотвращения конфликтов, налогообложения, госфинансов, борьбы с терроризмом, миграции и пограничного контроля. Президент Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер назвал вступление в полную силу в Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС праздником для всего европейского континента, а также поблагодарил людей, участвовавших в Евромайдане.

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ОБСЕ: пауза "школьного" перемирия в Донбассе закончилась

После объявления "школьного" перемирия в Донбассе интенсивность перестрелок между враждующими сторонами вновь возросла — пауза перемирия закончилась, заявил на брифинге первый замглавы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Александр Хуг. Он пояснил, что обычно в первые несколько дней после объявления перемирия число перестрелок снижается, но затем оно начинает расти. "Нажимают кнопку "пауза", а не "стоп". Так случилось и в этот раз".

Госстат назвал сумму долга по зарплате в Украине

Госстат Украины сообщил, что по сравнению с августом 2016 года задолженность по выплате заработной платы увеличилась на 16,1%, или на 331 млн грн. и составила 2,37 млрд грн. Наибольшие суммы задолженности накопили предприятия Луганской (22,8%), Донецкой (21,2%) и Харьковской (10,9%) областей. Наименьшие — предприятия Черновицкой (0,07%), Закарпатской (0,14%) и Житомирской (0,18%) областей.

ВСУ: РФ может пробить "коридор" в Калининград во время учений "Запад-2017"

Российско-белорусские совместные военные учения "Запад-2017" могут закончиться попыткой прорыва бойцов без знаков различия в сторону Калининградской области, заявил спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины полковник Владислав Волошин. По словам спикера Генерального штаба Вооруженных сил Украины полковника Владислава Волошина, есть угроза того, что определенная часть российского вооруженного контингента может остаться в Белоруссии.

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Представительство ЕС сообщило, когда Украина получит новый транш

Представительство Евросоюза в Украине прогнозирует выделение Украине очередного транша в размере 600 млн долларов макрофинансовой помощи в январе 2018 года, сообщил первый секретарь отдела торговли и экономики представительства ЕС Жослин Гитон. В представительстве ЕС отметили, что Евросоюз ожидает выполнения Украиной всех условий, которые позволили бы ей получить транш, включая отмену запрета Верховной Радой на экспорт древесины.

Популярная украинская певица стала ведущей на российском ТВ

Известная украинская певица LOBODA стала ведущей шоу на российском телеканале. Премьера шоу на российском телевидении с участием Светланы Лободы в роли ведущей состоится 2 сентября.