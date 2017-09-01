Соцсети: опять 1 сентября

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Вот и лето прошло… Уже традиционно в первый осенний день нарядные молодые украинцы поспешили на школьные дворы для празднования не менее традиционного Первого Звонка. Все казалось бы как обычно: банты, цветы, поздравления, песни и пляски… однако некоторые изменения все же наблюдаются. К примеру в Днепре и Черновцах чиновникам запретили приходить на школьные линейки к 1 сентября.

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И это еще не все. Немало других отличий нашли сами украинцы, чем поспешили поделится в соцсетях: "Знаете, что порадовало меня в сегодняшних школьных линейках? Разноформатность. Кто шагом, кто строем, кто танцем, кто бегом, кто соревнованием, игрой, квестом… Все меньше стадного, ряженного"; "Похоже, в соседней школы форма одежды старшеклассниц — короткие кожаные куртки. Из восьми, зашедших к нам покурить, шесть в кожанках". "1 сентября в киевский школе: вышиванки и поп. Это точно День знаний?" — Интересуются и таким в соцсетях.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook



