Der Tagesspiegel: быть или не быть Северному потоку-2?

Тимур Громов, РИА Новости Украина

"В порту Засница на острове Рюген уже складируются трубы. В конце этого года здесь должно начаться строительство "Северного потока — 2". Тот факт, что бывшему канцлеру ФРГ Герхарду Шредеру предлагается должность в российском нефтяном концерне Роснефть, вновь обращает внимание общественности на этот второй проект, который как никакой другой связан с именем Шредера — и о котором сейчас в Брюсселе идут жаркие споры", — пишет Анна Зауэрбрай в статье для Der Tagesspiegel.

"Этот трубопровод должен поставлять в Европу российский газ. Собственником является одна дочка "Газпрома", строительство будет осуществляться с финансовым участием двух немецких фирм, а также французских, австрийских и голландских предприятий. Еще будучи канцлером ФРГ, Шредер сделал возможным в 2005 году путем государственного поручительства строительство параллельного трубопровода Северный поток и перешел затем в наблюдательный совет консорциума — того консорциума, который хочет сооружать не менее спорный трубопровод "Северный поток — 2", — продолжает автор публикации.

Атака на энергетический союз?

"Этот проект считается весьма взрывоопасным не только из-за работы Шредера в "Газпроме". Он раскалывает Европейский союз и способствует разладу в большой коалиции. Поэтому в настоящее время неясно, будет ли германское правительство и после выборов в бундестаг столь же яростно как теперь защищать этот проект в Брюсселе, и будет ли этот проект после выборов все еще пользоваться политической поддержкой, как сейчас", — говорится в статье.

"В Брюсселе становятся очевидными нынешние разногласия по поводу "Северного потока — 2" между Германией и Австрией, с одной стороны, и Еврокомиссией и большинством других европейских стран, с другой. Об этом свидетельствует секретный протокол от конца июля 2017 года, которым располагает Tagesspiegel. Этот спор имел, в частности, место на встрече рабочей группы совета по энергии. Рабочие группы готовят встречи глав государств и правительств", — пишет Анна Зауэрбрай.

"На этом длительном заседании речь шла в первую очередь о правовых вопросах. Но за этим скрывалась принципиальная досада: "Северный поток — 2" рассматривается, особенно Польшей и балтийскими странами, но также и комиссией как атака на энергетический союз и совместную геополитическую стратегию, состоящую в том, чтобы сократить одностороннюю зависимость Европы от российского газа. На Россию приходится около одной трети импорта газа в Германии и в ЕС", — напоминает журналистка.

Еврокомиссия опасается за безопасность энергоснабжения

"Еще в июле Еврокомиссия заявила, что будет добиваться от глав государств и правительств мандата на право самой вести переговоры с Россией о принципах эксплуатации "Северного потока — 2". Это является попыткой отвоевать право Европы определять стратегию в энергетической политике, которое немцы, по мнению многих в Брюсселе, подрывают проектом "Северный поток — 2". По аргументации этой комиссии, "Северный поток — 2" облегчает "единственному поставщику" — то есть "Газпрому" — "укрепить свои позиции на газовом рынке ЕС", — говорится в публикации.

"Таким образом подвергаются, мол, опасности существующие транспортные пути, например, через Украину. В своем кругу комиссия высказывается еще отчетливее: Северный поток — 1 и 2 представляют собой "значительный риск для безопасности энергоснабжения ЕС", — заявил, согласно протоколу, один представитель этой комиссии в Брюсселе в конце июля. Поэтому, мол, необходим отдельный договор ЕС с Россией", — напоминает Анна Зауэрбрай.

"В рабочей группе по энергетике Европейского совета немцы при поддержке Австрии выступили против намерений комиссии, поставив принципиально под сомнение ее компетентность для переговоров с Россией. При этом немцы ссылаются на один анализ юридической службы совета. В качестве основания немецкие представители на заседании рабочей группы приводили аргумент о том, что речь идет об экономическом, а не о политическом проекте. Некоторые в Брюсселе опять же рассматривают немецкий выпад против компетенции комиссии как попытку превратить юридическую службу совета в инструмент для политических целей", — продолжает автор статьи.

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Сама комиссия отвергает сомнения в ее компетенции, пишет журналистка. "Это не первый случай, когда комиссия добивается такого мандата, — заявила в беседе с Tagesspiegel представитель комиссии по энергетической политике Анна-Кайса Итконен. — Это нормальный процесс. Для этого в договорах имеется правовая основа". Она ссылается на аналогичные переговоры ЕС с Азербайджаном и Туркменистаном в 2011 году, которые эта комиссии также проводила по поручению совета.

Помимо этого в комиссии ссылаются на то, что в совете хотя и дискутируют о размере мандата, но отнюдь не о компетенции, продолжает Анна Зауэрбрай. "Мы хотим получить гарантии, чтобы трубопровод, если "Северный поток — 2" будет строиться, использовался прозрачно и без какой-либо дискриминации, как это предусматривают принципы международного и европейского права", — отмечает Итконен.

Выборы в бундестаг могут оказать существенное влияние на проект

У европейских "зеленых" похожая точка зрения, продолжает автор статьи. "Комиссия совершенно права, — считает их председатель Райнхард Бютикофер. — Вопреки мнению господина Габриэля, такой проект не может осуществляться вне правового поля или в правовом поле России. Необходимы переговоры с Российской Федерацией".

"Вопрос о том, следует ли рассматривать "Северный поток" в качестве политического или экономического проекта и требуется ли договор ЕС, может вскоре вновь обсуждаться также и в Германии. Насколько острыми будут дебаты, зависит от исхода выборов в бундестаг. Во всяком случае, чем ближе выборы, тем более открыто критикуется в рядах ХДС отношение правительства ФРГ к "Северному потоку — 2". К видным критикам относятся председатель комитета бундестага по международным делам Норберт Реттген и депутат Европарламента Эльмар Брок", — напомнила Анна Зауэрбрай.

Они воспользовались приглашением Шредеру на работу в "Роснефть" в качестве повода, чтобы возобновить свою критику, говорится в статье. "Северный поток" является политическим проектом, — заявил Брок в беседе с Tagesspiegel. — Мы должны наконец понять, что энергетическая политика является также политикой безопасности. Ни одно иностранное государственное предприятие не имеет права играть ведущую роль на нашем рынке. Когда пройдут выборы в бундестаг, мы в Германии должны сесть вместе и открыто и честно обсудить это".

"Какую поддержку "Северный поток — 2" сможет получить в будущем в Брюсселе, зависит также и от исхода выборов. Ангела Меркель по этому вопросу пока не высказывалась открыто против СДПГ. В любом правительстве без участия СДПГ "Северный поток" может лишиться политической поддержки. А участие в правительстве "зеленых" будет означать, по-видимому, конец этого проекта", — полагает автор статьи.