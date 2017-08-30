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30.08.201715:26
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    Аналитика и комментарии

    Авто и кара небесная: цены на топливо заставляют сходить с ума

    (обновлено: )4310
    Для рядового украинца авто становится непозволительной роскошью. Цены на автогаз продолжают бить рекорды, подорожав в августе почти на 50%. Водители в шоке, ведь газ был единой альтернативой хоть как-то экономить на топливе, которое периодически "лихорадит".
    Автозаправка
    REUTERS Maxim Shemetov

    Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

    Цены бьют рекорды

    Август преподнес водителям неприятный сюрприз в виде рекордного подорожания автогаза. За последний месяц лета газ подорожал почти на 50%, превысив на некоторых АЗС уже показатель в 17 грн/л!

    Резкое подорожание газа стало настоящим шоком для водителей. Ведь на фоне роста цен на бензин и дизель, газ оставался единой альтернативой хоть как-то экономить на топливе.

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    По данным OilNews, цена автогаза в крупных сетях в Киеве всего за пару дней (с 18 по 21 августа) выросла в среднем на 1,5 грн/л — до 14,99 грн/л. А в течение выходных (26 и 27 августа) — еще на 0,5-1 грн/л, достигнув на некоторых АЗС ("Нефтек" и "РУР Групп") новой рекордной отметки в 16,99 грн/л. 

    Среди причин эксперты называют: высокий уровень потребления газа, дефицит его поставок, а также нехватка мощностей в Украине для хранения этого вида топлива.

    По мнению топливных экспертов, скачок цен связан в первую очередь с дефицитом сжиженного газа на рынке. Значительная часть поставок автогаза на украинский рынок завязана на России (до 50%), которая ввела экспортные ограничения из-за дефицита на внутреннем рынке. Плюс вмешалась политика — отгрузки в Украину сократились из-за санкций между странами.

    Отечественные импортеры начали искать альтернативу российскому газу, но, как показывает практика, равноценной замены так и не нашли.

    Кроме того, на белорусских заводах, с которых также поставлялись значительные объемы сжиженного газа, начался ремонт, что привело к дефициту на топливо.

    "Один из них, самый объективный, простой — это просто профилактические ремонты в России, Беларуси, Казахстане на заводах, на которых традиционно снабжалась Украина. Но сегодня второй по важности фактор, может даже и основной, который тормозит наполнение рынка, тормозит прибытие сюда новых объемов — это "Укрзализныця". Она испытывает в свою очередь острый дефицит дизельного топлива, об этом, в принципе, они говорят открыто. И, по сути, в Украине просто не хватает мощностей, чтобы этот газ привести. Даже тот, который можно сегодня купить", — отмечает аналитик Консалтинговой группы "А-95" Артем Куюн.

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    РИА Новости Украина Константин Гришин
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    Что касается газа отечественной добычи, то на сегодня Украина, по разным данным, может обеспечить лишь около 20-27% потребностей рынка. 

    Однако эксперт успокаивает: в середине сентября цены на газ должны пойти вниз.

    Скачки не впервой 

    Впрочем, украинским водителям уже не привыкать к периодическим скачкам цен. 

    Предыдущий ценовой антирекорд на газ был зафиксирован в сентябре 2016 года. Так, 8 сентября цены держались на уровне 11,50 грн/л, а уже 19 сентября подскочили до 12,70 грн/л. 

    После этого цена на газ падала до 12 грн/л в феврале 2017, или держалась в рамках этой отметки (декабрь 2016 года), что значительно увеличило спрос на него на фоне нестабильных цен на бензин и дизельное топливо.  

    Алексей Якубин
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Напомним, в апреле 2017 года всего за сутки (с 10 по 11 апреля) на отечественных заправках бензин и дизельное топливо подорожали аж на 0,1 – 1,0 грн/л.

    Средняя стоимость бензинов и ДТ на АЗС в Украине выросла до: А-92 — 23,85 грн./л, А-95 — 24,60 грн./л, А-95 Премиум — 25,80 грн./л, ДТ — 22,13 грн./л и ДТ Премиум — 23,93 грн./л.

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    По мнению экспертов, на это повлияло в первую очередь то, что с начала февраля Россия остановила поставки дизтоплива в Украину. Кроме того, в цены на украинских АЗС вмешалась и мировая конъюнктура. Если удорожание автогаза было вызвано проблемами с поставками продукта из РФ, то остальное горючее подорожало, в первую очередь, из-за роста мировых котировок на нефть.

    В 2016 году резкие скачки цен на топливо были зафиксированы в июле и апреле. Лишь за выходные (23 и 24 июля) цены на бензин марки А-95 выросли по Украине до 27,14 грн/л, что на 5,69 грн больше, чем было ранее.

    Валентин Землянский, директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Землянский: цены на газ и уголь нужно пересмотреть

    Сообщалось, что наивысшая цена на бензин марки А-95 была зафиксирована в Донецкой, Полтавской, Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой, Ивано-Франковской, Луганской и Одесской областях — на уровне 29 грн/л. 

    По словам экспертов, рост цен был обусловлен увеличением стоимости нефтепродуктов на европейском рынке.

    Однако свой исторический рекорд в цене бензин побил в феврале 2015 года. На протяжении второй недели февраля топливо на АЗС дорожало каждый день — в среднем на 50 копеек.

    В результате, за семь дней средневзвешенная стоимость бензина выросла аж на 2,5 грн/л: А-92 и дизтопливо премиальные заправщики предлагади уже по 20,50 грн/л, а А-95 – по 21 грн/л.

    В конце февраля средня стоимость бензина А-95 и дизельного топлива составила 26,8 грн/л, а стоимость газа возросла до 13,9 грн. 

    При этом, для сравнения, до начала 2014 года цены на бензин держались на уровне 10,5-11 грн/л, на дизельное топливо — 9,94 грн/л, а на газ — 6,3 грн/л. 

    По материалам из открытых источников интернет 

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