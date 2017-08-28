Ученые с мировым именем заговорили о новом финансовом кризисе

Владимир Матвеев, обозреватель

Лауреаты Нобелевской премии спустя десятилетие после предыдущего финансового кризиса включают повторение подобного кризиса в политическую повестку дня, пишут Аня Эттель и Хольгер Цшепиц в статье на сайте газеты Welt.

Таковы результаты проведенного редакцией газеты Welt опроса среди 18 лауреатов Нобелевской премии в области экономики, которые на этой неделе обсуждают в городе Линдау на берегу Боденского озера наиболее острые экономические проблемы.

Незадолго до начала шестой встречи лауреатов Нобелевской премии в области экономики, ее участники "дистанцировались от главы американского Федрезерва Джанет Йеллен". В частности, в конце июня Йеллен заявила о том, что она не верит, что будет другой финансовый кризис, по крайней мере, пока она жива, благодаря реформам банковской системы после финансового кризиса 2007-2009 гг.

"Я бы не стал делать ставку на такое заявление, — говорит в ходе беседы с корреспондентом газеты Welt Бенгт Хольмстрем, получивший Нобелевскую премию 2016 года. - Каждый раз, когда мы думаем, что больше уже не будет массового изъятия средств со счетов банков, риск повторения подобной ситуации возрастает".

Эдвард Прескотт, лауреат Нобелевской премии 2004 года, считает, что "с большой долей вероятности можно сказать, что уже в недалеком будущем произойдет финансовый кризис".

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард, выступая в эфире CNBC в ответ на комментарий, сделанный Йеллен, ранее допустила, что мир может постигнуть очередной глобальный финансовый кризис.

Associated Press Jose Luis Magana Кристин Лагард

Помимо объективных причин возможного кризиса, долгового бремени США (официальный госдолг $19.8 триллионов) и других стран лауреаты подчеркивают, что многое будет зависеть от того, как отреагирует большая политика.

Ученые с мировым именем считают, что, несмотря на реформы последних лет, продолжают существовать неконтролируемые области.

По мнению Дэниэля Макфаддена, нобелевского лауреата 2000-го года, "финансовые риски перемещаются, как электричество в огромной сети". Как и в случае с током, в финансовой системе регулярно возникает короткое замыкание. "У нас вообще нет необходимых инструментов для того, чтобы следить за такого рода нестабильностью, регулировать ее и управлять ею. Поэтому новый финансовый кризис является неизбежным", уверен Макфадден, которого цитирует газета.

В этом году речь на открытии конференции произнесет председатель Европейского центробанка (ЕЦБ) Марио Драги. Ему будет непросто накануне запланированного на сентябрь решающего заседания Совета (управляющих) ЕЦБ убедить экономистов в защищенности от кризисов общей валюты.

Большая часть опрошенных газетой ученых считают, что евро еще далеко не полностью оправился после финансового и долгового кризиса. "Евро может процветать только в том случае, если Евросоюз будет основывать фискальную политику в еврозоне на более здоровой основе и будет бороться с экономической стагнацией в тех странах-членах, в которых производительность труда находится на относительно низком уровне", — сказал Макфадден в беседе с корреспондентом.

Прескотт "весьма пессимистически настроен в отношении евро". Вопрос состоит лишь в том, "какой именно ущерб еврозоне нанесет он до своего коллапса", считает он.

Между тем, один эксперт считает, что у евро может быть хорошее будущее. "Общая валюта может хорошо развиваться прежде всего потому, что Америка в глобальной конкуренции валют выделяется плохим управлением доллара", сказал Вернон Смит, нобелевский лауреат 2002.

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Напомним, Лагард ранее отметила, что для того, чтобы быть готовыми к возможным потрясениям в финансовой системе мира, мировые правительства должны быть осторожными и убедиться в том, что финансовый сектор их стран находится под контролем, и хорошо отрегулирован, а финансовые институты здоровы.

"Необходимо предвидеть и подготовить защитные меры, чтобы противостоять потенциальному кризису", — сказала глава МВФ. "Как правило, кризис никогда не приходит оттуда, откуда мы ожидаем".