Знания подорожали. Сколько стоит собрать ребенка в школу

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Даже если все дорожает чуть ли не ежедневно, собрать ребенка в школу — неприкосновенная для большинства украинских родителей строка расходов.

Набор необходимого школьнику с прошлого года остался прежним, а цены — выросли. Так, рюкзаки и спортивная обувь подорожали примерно на 10%. На том же уровне в среднем — одежда и канцелярские принадлежности. В целом школьный комплект подрос в цене на 7%.

От бантика до вышиванки

По самым скромным подсчетам, собрать мальчика к 1 сентября стоит от 2400 гривен, девочку — от 2540. Разумеется, эта сумма дает доступ к "эконом-варианту". Тот же набор, но ощутимо выше качеством, обойдется уже в 5340 для школьников и 5520 — для школьниц.

За школьный костюм придется отдать от 900 гривен, за пиджак — 500 и больше, жилет и юбка "потянут" на 300, брюки — 350, туфли — от 500, белая блуза для мальчика стоит от 250 гривен, для девочки — 300 и выше. При этом блузы/рубашки и брюки/юбки стоит закупать по 2-3 единицы — пачкать или рвать одежду школьники по-прежнему не разучились.

А еще ставшие едва ли не обязательными вышиванки… Получается, что за школьную форму придется отдать около 3000 гривен.

На урок физкультуры не допустят без спортивной формы и кроссовок. В среднем спортивный костюм для школьника можно купить за 800 гривен, спортивную обувь — около 500. А есть же еще и затраты на "красоту": галстук для мальчиков — от 50 гривен, банты для девочек — 50 и выше, колготки — от 60, сарафан для школьницы — стартуют от 450 гривен.

Доплата за "уклон"

Переходим к канцелярии. За портфель просят от 600 гривен (ортопедический — 750-900), набор цветных карандашей — от 20, простых — 15, линейка, ручка и ластик потянут на 5 гривен, ножницы, кисточки — от 15, краски и папка для труда — более 40, обложки — от 25, набор тетрадей — от 80 гривен, пластилин, цветная бумага, альбом для рисования — 20 и выше.

Но канцелярских принадлежностей нужно много, одной ручки не хватит, поэтому можно приводить цену условного купленного рюкзака с заполненным пеналом — не менее 1200 гривен. А если в школе, где учится ребенок, есть "предметный" уклон — например, языки, родители доплатят еще 300-500 гривен на учебники.

Правила экономии

Но что делать, если от цен родители хватаются за сердце? Экономить — разными способами.

Первое — покупать в "не сезон", например, зимой. В это время спрос на школьные принадлежности небольшой, товары можно купить с большими скидками.

Второе — заказывать одежду напрямую у производителей. Делать это можно сообща с другими родителями или родительскими советами в классах. Разница впечатляющая: если на рынке, например, школьный костюм стоит 900 гривен, на фабрике его продают за 500.

Третье — идти в интернет, ловить скидки или специальные предложения. А еще, сравнивать стоимость на маркетплейсах — площадках, где собраны цены одного товара в разных магазинах. Или просчитать, не будет ли дешевле доставка из других стран.

Четвертое — покупать б/у: в магазинах секонд-хенд или интернет-барахолках.

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Экономия становится еще актуальнее для родителей, когда они вспоминают, что нужно будет сдавать деньги в фонды класса и школы, радовать ребенка финансами на карманные расходы… А предприимчивые кредитные организации в это время заманивают специальными предложениями. Например, "льготными условиями займов для родителей послушных детей". При этом, справки ни от родителей, ни тем более от детей не требуют.