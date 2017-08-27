И вечный стресс, покой нам только снится. Портрет современного украинца

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Каждый год 24 августа — это не только всеукраинский праздник, но и время подводить итоги, как изменилась наша жизнь и ценности, и как на это повлияла обретенная свобода.

РИА Новости Украина по случаю Дня Независимости подготовила портрет современного украинца — на основе результатов опросов.

Постоянный стресс, неопределенность жизни, тревога уже стали образом жизни современного украинца. Однако уже пришло время, когда современный украинец кое-как адаптировался к глубоким изменениям, которые произошли в 2014 году и после него. РИА Новости Украина Евгений Котенко Бортник: осень становится ключевой для нашей власти

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У украинского общества в целом сохраняется высокий уровень пессимизма и неопределенности. Однако, несмотря на войну и ухудшения условий жизни, украинцы все-таки смотрят в будущее с надеждой и оптимизмом. Как говорят социологи, основными чувствами, которые возникают у украинцев, когда они думают о будущем: надежда (47%), тревога (35%), оптимизм (21%) и страх (17%).

Считает себя патриотам, но политикам не верит

Современный украинец считает себя патриотом, но не верит политикам.

Патриотами Украины считают себя 83% граждан страны, свидетельствуют результаты опроса, проведенного в преддверии Дня Независимости социологической группой "Рейтинг".

Больше всего украинцы гордятся местом, где выросли, землей, территорией, на которой живут, великими, знаменитыми людьми нашей национальности. Немного меньше — трудолюбивости, языком, песнями, прошлым, историей, душевными качествами, говорит директор социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович.

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При этом уровень недоверия в обществе растет не только к власти, но и к оппозиции. Как свидетельствуют результаты соцопросов, больше всего украинцы доверяют церкви, волонтерам и ВСУ, а меньше всего — президенту, правительству и Верховной Раде.

В то же время к новым массовым протестам современный украинец не готов. "Разговоры о протестный акциях и протестные акции — это разные вещи, — комментирует социальный психолог Олег Покальчук. — В истории Украины сопротивление, как правило, начиналось, когда враг уже у ворот, когда приходили какие-то армейцы-красноармейцы. Тогда люди брались за топор и вилы. А когда проблема где-то там вообще, то с протестами уже сложнее".

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Жизнь в состоянии стресса

На фоне периодического обострения на фронте, накала обстановки внутри страны, а также ухудшения уровня жизни, беспокойство и тревога стали образом жизни современного украинца.

Отупевшие от постоянного стресса и сломленные люди готовы на все, лишь бы получить покой, пишет в блоге на "Обозревателе" политтехнолог Дмитрий Бачевский.

В то же время социальный психолог Олег Покальчук считает, что украинцы всегда были предрасположены к "постоянной готовности переживать драматизм".

"К примеру, если нет повода для печали, давайте будем грустить по поводу своей истории. То есть, имеется запрос на стрессогенность. Как только случается какая-либо беда, во "всенародном плаче" сразу же ощущается настроение: раз нас гнобят, значит, мы чего-то стоим", — цитирует Покальчука "Цензор".

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Страхи и фобии

Бедность стала характерной чертой украинской действительности и главным страхом современного украинца. Как говорят социологи, безработицы, роста цен, невыплат зарплат современный украинец сейчас боится больше, чем внешней агрессии.

По данным опросов, половине украинских семей денег полностью хватает лишь на еду. Из-за резкого роста тарифов и цен украинцы вынуждены экономить буквально на всем. А лечение, туризм и развлечения становятся для большинства непозволительной роскошью.

В плане финансов украинцы стали менее доверчивыми и более экономными. Однако вся эта бережливость далеко не от хорошей жизни.

В связи с этим, говорят социологи, сегодня на первое место в "рейтинге" страхов украинцы вышли экономические. Безработица, рост цен и тарифов, невыплата зарплат и пенсий — вот чего больше всего боятся украинцы. Даже в рейтинге внешних угроз опасность военной агрессии уступает финансовым проблемам, в которых украинцы видят более серьезную проблему.

По данным опроса, проведенного Институтом социологии НАН Украины в сотрудничестве с Благотворительным фондом "Интеллектуальная перспектива", среди основных страхов — рост цен (81%), безработица (73%), невыплата зарплат и пенсий (61%). Среди весомых страхов — рост преступности (51%), нападение внешнего врага (43%).

На фоне ухудшения уровня жизни все остальные вопросы стали для современного украинца второстепенными. Несмотря на получение безвиза, которого украинцы так ждали, выяснилось, что у более 70% украинцев сейчас нет денег на поездки в Европу.

Равнодушней украинцы стали и к ЕС и НАТО. Начиная с 2014 года, число сторонников присоединения Украины к ЕС увеличилось лишь с 52% до 54%. Что касается НАТО, то и вовсе упало. Если, еще в 2015 году — 43% украинцев позитивно относились к вступлению страны в НАТО, то в 2017 — их число упало до 40%.

Стали агрессивнее

Постоянный стресс, а также неудовлетворенность жизнью не проходят бесследно — в обществе растет агрессивность. Как говорят социологи, большинство наших соотечественников стали конфликтнее и во многом потеряли способность к самоконтролю. При этом жестокость набирает немыслимые обороты. Теперь лишают жизни из-за неудачной стрижки, а расстреливают — на глазах у всех средь бела дня. Родители убивают своих же детей, и как бы страшно это ни звучало, такое уже не редкость.

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Как считает социолог, основатель компании Research and Branding Group Евгением Копатько, внутри украинского общества произошла глубокая деградация человеческих отношений: люди, как в стихотворении Высоцкого, делят всех на "своих" и "врагов".

"Человечность уходит из нашей жизни — это очень серьезно. У Высоцкого была фраза: "И людей будем долго делить на своих и врагов". Вот это, наверное, произошло. Это и случилось. Да, люди пытаются адаптироваться, каких-то вещей не замечать, кто-то пытается занимать активную позицию, не принимать другую точку зрения — это произошло. У нас отсутствует другая точка зрения в стране. Она есть, но она глубоко загнана. Что с этим делать? Я считаю, что пока выхода из этой ситуации нет, потому что пока не будет альтернативной позиции относительно событий, которые происходили и происходят в Украине, говорить о чем-то не приходится. Вещи нужно называть своими именами", — отмечает он.

По материалам из открытых источников интернет