Черноморский судостроительный завод: один в поле воин

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Захар Виноградов, Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Во времена СССР Черноморский судостроительный завод в Николаеве заслуженно считался одним из флагманов кораблестроения. Предприятие, на котором сто лет назад строили знаменитый броненосец "Потемкин" пережило расцвет во время строительства кораблей для всего океанского флота Советского Союза. В то время завод напоминал маленький городок — на предприятии, расположившемся на территории в несколько сотен гектаров трудились 25 тысяч человек, жизнь кипела ключом, не прерываясь ни на минуту.

Все будет забыто

И хоть о тех славных временах сегодня остались одни лишь воспоминания, на ЧСЗ делают все возможное, чтобы оставаться на плаву. Если на других заводах-гигантах в Николаеве все практически поросло травой, здесь продолжают трудиться над выполнением заказов самого разного уровня.

Задача не из простых, тем более, что параллельно приходится бороться и с политической составляющей. В последнее время рейды прокуратуры стали здесь обычным делом. Как признаются на ЧСЗ, причина повышенного интереса может быть только одна — политическое преследование владельца предприятия Вадима Новинского, который находится в оппозиции к действующей власти.

"В этом году заводу исполняется 102 года, — рассказывает РИА Новости Украина главный технолог ООО "Смарт Меритайм Групп" ПАО "Черноморский судостроительный завод" Ярослав Коваленко. — Здесь делались такие корабли как "Императрица Мария", броненосец "Потемкин Предприятие пережило все: и первую мировую, и великую отечественную, а доки на нем топили и наши, и немцы. К сожалению, сегодня у государства попросту отсутствует программа развития собственного флота".

Как признается специалист, сегодня огромные площади завода отошли под разные виды деятельности. Здесь работает и технопарк, который занимается перевалкой, тут же действует известная аграрная компания "Нибулон", которая баржами перевозит зерно по всей Украине. Авианосцы на ЧСЗ уже давно никто не строит.

"Для этого нужен заказчик, а его нет, — разводит руками эксперт. — Мощности имеются, но нужны капитальные вложения. Думаю, что эта тема здесь будет забыта".

Уникальные, но не нужные

Экскурсия по заводу начинается с так называемого "нулевого" стапеля. Здесь в свое время проходила сборка блоков и секций, после чего они устанавливались на корабль.

"Все авианесущие корабли бывшего Советского союза" были построены именно на этих стапелях. Последний из них, известный "Адмирал Кузнецов" сейчас находится в России", — говорит Коваленко.

Сверху нависают две гигантских махины высотой в несколько десятков, а то и сотню метров.

"Это два козловых девятисот тонных крана, которые производились в Финляндии. На территории бывшего СССР таких нет, — объясняет технолог. — В чем их уникальность? В колоссальной грузоподьемности. В свое время сюда вливались огромные денежные средства, человеческие ресурсы, материалы. Сегодня уникальные краны задействуют для ремонта судов".

К слову, во время нашего визита на завод, одно из таких, судно военно-морского флота Украины, как раз готовилося к возвращению в большое плавание.

Нет денег — нет траулера

С учетом огромных территорий, передвигаемся по заводу на автомобиле и вынужденно останавливаемся, чтобы пропустить грузовой поезд с несколькими вагонами. Внимание привлекают два огромных корабля, которые, как выяснилось, никогда не знали большого плавания.

"Это большие морозильные траулеры, которые мы делали по заказу министерства рыбного хозяйства СССР. Их задача — ловить рыбу и тут же ее замораживать. Сейчас они простаивают, возможно, когда-нибудь их будут использовать по назначению", — говорит Коваленко.

ZN.UA Черноморский судостроительный завод

По его словам, в свое время украинские военно-морские силы рассматривали траулер в качестве платформы для судна-разведчика. Но дальше рассмотрения дело не пошло. Так, что достроить траулеры завод сможет только если найдет покупателя.

Уже не актуально

Имеется на заводе и гигантское судно для утилизации радиоактивных отходов с судов, где есть ядерные установки.

"Это судно строилось еще 25 лет назад, но из-за развала Союза мы так и не успели его закончить — оно стоит еще с 1991-го года. По сути, сегодня оно оказалось никому не нужно — уникальное судно строилось под определенные задачи, которые сейчас не актуальны", — сожалеет эксперт.

Пока что пустынным выглядит ангар, в котором в свое время регулярно строились подводные лодки и траулера.

"На тележечном поезде будущее судно перетягивалось по рейсовым путям, с места на место, донасыщалось, — делится технологией Ярослав Коваленко. — В итоге из ангара выходило готовое судно. А в это время уже закладывалось, формировалось новое. В свое время каждые три недели работы этого производства на воду спускался новый корпус. Это был настоящий судостроительный конвейер".

"Корвет" подвис

Внимание привлекает огромная, рыжего цвета конструкция, которую тут же просят не фотографировать. Это блоки отечественного "Корвета", пока еще секретного военного объекта.

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"В 2009-м году был подписан договор с Минобороны на строительство серии кораблей класса "Корвет", — рассказывает эксперт. — К сожалению, с самого начала было только частичное финансирование этого проекта, а начиная с 2014-го года оно прекратилось полностью. Мы построили все блоки корпуса и уже планировали начать их состыковку, но без средств на сегодняшний день строительство остановлено. Сейчас все подвисло в воздухе. Если бы мы сдали это судно военно-морскому флоту, то получили бы великолепнейший хранитель рубежей нашей Родины. На Черном море ему не было бы равных — хоть по классу это и корвет, по боевой мощи он приравнивается к фрегату".