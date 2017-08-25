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    Аналитика и комментарии

    Хроника 24 августа: День Независимости, взрыв в центре Киева, "школьное перемирие"

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    День Независимости и взрыв в центре Киева (94)

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    Украина отметила День Независимости парадом в Киеве, во время народных гуляний в правительственном квартале столицы прогремел взрыв, трое прохожих пострадали, Украина договаривается с США о летальном оружии, в Донбассе началось "школьное перемирие".
    Украинцы празднуют День Независимости
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Дарья Егорова, РИА Новости Украина 

    В четверг, 24 августа, в Киеве прошел парад ко Дню Независимости Украины. В столице в правительственном квартале прогремел взрыв, трое пострадали. Порошенко и Мэттис обсудили введение миротворческой миссии ООН в Донбассе. В Донбассе начало действовать "школьное" перемирие. Кортеж генсека НАТО попал в ДТП в Варшаве, четверо пострадавших. Максакова спела на Майдане. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

    Парад ко Дню Независимости в Киеве

    Украинцы празднуют День Независимости
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Парад Независимости. Против "агрессоров РФ" и… киевлян

    В центре Киева прошел военный парад по случаю Дня Независимости Украины. После окончания официальной части и прохождения парадных расчетов правоохранители убрали металлические заграждения, установленные вдоль Крещатика и Майдана Независимости.

    Порошенко: Киев готов "дать жесткий военный отпор" агрессору

    Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев готов дать отпор в случае военного наступления на свои позиции на востоке страны, но остается приверженным политико-правовому пути возвращения Донбасса и Крыма. 

    При взрыве в центре Киева пострадал экс-боец АТО — волонтер

    В результате взрыва в правительственном квартале Киева в День Независимости пострадал бывший участник АТО, который неоднократно участвовал в боях за Донецкий аэропорт. 

    Смотрите также: На месте взрыва в Киеве: пострадавшие, полиция и свидетельства очевидца

    СБУ озвучила основную версию взрыва в центре Киева

    Парад ко Дню Независимости в Киеве
    president.gov.ua
    День Независимости Украины: парад, гуляния... и взрыв

    Правоохранители считают "хулиганство" основной версией взрыва в центре Киева, в результате которого пострадали два человека, сообщили РИА Новости в Службе безопасности Украины.

    "Школьное" перемирие начало действовать в Донбассе

    Договоренности об очередном перемирии в Донбассе, на этот раз приуроченном к началу нового учебного года, вступили в силу в полночь 25 августа. Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины 23 августа в Минске договорилась о новом перемирии с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь и третья с начала конфликта — обеспечить "режим тишины" к 1 сентября.

    Порошенко и Мэттис обсудили введение миротворческой миссии ООН в Донбассе

    Президент Украины Петр Порошенко заявил, что обсудил с министром обороны США Джеймсом Мэттисом возможность развертывания в Донбассе миротворческой миссии ООН.

    Полторак и Мэттис обсудили расширение помощи ВСУ для "отпора агрессии"

    Прибытие главы Пентагона Джеймса Мэттиса в Киев
    УНИАН
    Под дождем и без излишеств. Прибытие главы Пентагона Мэттиса в Киев

    Министр обороны Украины Степан Полторак обсудил в четверг с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом в ходе его визита в Киев расширение материально-технической помощи со стороны США для украинской армии и проведение оборонной реформы.

    Мэттис в Киеве: разговор с Порошенко шел о поставках летального оружия

    Глава Пентагона Джеймс Мэттис в ходе визита в Киев заверил Украину в дальнейшей поддержке со стороны США и заявил, что Вашингтон рассматривает вопрос о предоставлении Киеву летального оружия. По словам Мэттиса, свои рекомендации руководству США он представит по итогам визита.

    Кортеж генсека НАТО попал в ДТП в Варшаве, четверо пострадавших

    Кортеж генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга попал в ДТП в Варшаве, сообщает местный телеканал TVN 24. Позже информацию о ДТП подтвердила полиция.

    Власти Крыма о намерениях Порошенко вернуть полуостров: путей не осталось

    У Украины не осталось никаких путей вернуть Крым под свою юрисдикцию, так как крымчане "сделали свой окончательный выбор в пользу исторической родины – России", заявил РИА Новости глава госкомитета крымского правительства Заур Смирнов.

    Задержан подозреваемый в убийстве гражданина Израиля в Киеве

    На месте убийства сотрудницы Одесского СИЗО
    ГУ НП в Одесской области/Facebook
    Стынет кровь. Ужасающий криминал шокирует Украину

    Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве иностранца в Киеве во время стрельбы вечером 23 августа. Об этом сообщает в четверг отдел коммуникации столичной полиции. 

    Ранее сообщалось, что убитого молодого человека, которого расстреляли в Киеве из автомобиля, звали Шахрух Турсунов, он гражданин Израиля, проживал в Иерусалиме. Подозреваемого в убийстве задержали на авто, которое начали разыскивать после того, как обнаружили погибшего.

    "Для тебя, Украина, еще не то возьму". Максакова спела на Майдане в Киеве

    Оперная певица, вдова экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, убитого в центре Киева, Мария Максакова приняла участие в праздничном концерте на Майдане Незалежности, посвященном 26-ой годовщине независимости Украины. 

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