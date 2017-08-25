Хроника 24 августа: День Независимости, взрыв в центре Киева, "школьное перемирие"

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

В четверг, 24 августа, в Киеве прошел парад ко Дню Независимости Украины. В столице в правительственном квартале прогремел взрыв, трое пострадали. Порошенко и Мэттис обсудили введение миротворческой миссии ООН в Донбассе. В Донбассе начало действовать "школьное" перемирие. Кортеж генсека НАТО попал в ДТП в Варшаве, четверо пострадавших. Максакова спела на Майдане. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Парад ко Дню Независимости в Киеве

В центре Киева прошел военный парад по случаю Дня Независимости Украины. После окончания официальной части и прохождения парадных расчетов правоохранители убрали металлические заграждения, установленные вдоль Крещатика и Майдана Независимости.

Порошенко: Киев готов "дать жесткий военный отпор" агрессору

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев готов дать отпор в случае военного наступления на свои позиции на востоке страны, но остается приверженным политико-правовому пути возвращения Донбасса и Крыма.

При взрыве в центре Киева пострадал экс-боец АТО — волонтер

В результате взрыва в правительственном квартале Киева в День Независимости пострадал бывший участник АТО, который неоднократно участвовал в боях за Донецкий аэропорт.

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СБУ озвучила основную версию взрыва в центре Киева

Правоохранители считают "хулиганство" основной версией взрыва в центре Киева, в результате которого пострадали два человека, сообщили РИА Новости в Службе безопасности Украины.

"Школьное" перемирие начало действовать в Донбассе

Договоренности об очередном перемирии в Донбассе, на этот раз приуроченном к началу нового учебного года, вступили в силу в полночь 25 августа. Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины 23 августа в Минске договорилась о новом перемирии с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь и третья с начала конфликта — обеспечить "режим тишины" к 1 сентября.

Порошенко и Мэттис обсудили введение миротворческой миссии ООН в Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что обсудил с министром обороны США Джеймсом Мэттисом возможность развертывания в Донбассе миротворческой миссии ООН.

Полторак и Мэттис обсудили расширение помощи ВСУ для "отпора агрессии"

Министр обороны Украины Степан Полторак обсудил в четверг с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом в ходе его визита в Киев расширение материально-технической помощи со стороны США для украинской армии и проведение оборонной реформы.

Мэттис в Киеве: разговор с Порошенко шел о поставках летального оружия

Глава Пентагона Джеймс Мэттис в ходе визита в Киев заверил Украину в дальнейшей поддержке со стороны США и заявил, что Вашингтон рассматривает вопрос о предоставлении Киеву летального оружия. По словам Мэттиса, свои рекомендации руководству США он представит по итогам визита.

Кортеж генсека НАТО попал в ДТП в Варшаве, четверо пострадавших

Кортеж генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга попал в ДТП в Варшаве, сообщает местный телеканал TVN 24. Позже информацию о ДТП подтвердила полиция.

Власти Крыма о намерениях Порошенко вернуть полуостров: путей не осталось

У Украины не осталось никаких путей вернуть Крым под свою юрисдикцию, так как крымчане "сделали свой окончательный выбор в пользу исторической родины – России", заявил РИА Новости глава госкомитета крымского правительства Заур Смирнов.

Задержан подозреваемый в убийстве гражданина Израиля в Киеве

Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве иностранца в Киеве во время стрельбы вечером 23 августа. Об этом сообщает в четверг отдел коммуникации столичной полиции.

Ранее сообщалось, что убитого молодого человека, которого расстреляли в Киеве из автомобиля, звали Шахрух Турсунов, он гражданин Израиля, проживал в Иерусалиме. Подозреваемого в убийстве задержали на авто, которое начали разыскивать после того, как обнаружили погибшего.

"Для тебя, Украина, еще не то возьму". Максакова спела на Майдане в Киеве

Оперная певица, вдова экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, убитого в центре Киева, Мария Максакова приняла участие в праздничном концерте на Майдане Незалежности, посвященном 26-ой годовщине независимости Украины.