"...и в воздух чепчик бросали". Соцсети о праздничной оратории Максаковой

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Ох и неспокойно в соцсетях накануне Дня Независимости. Кому парад не по душе, а кто-кто не рад приглашенным певцам. А все из-за того, что в праздничной программе будет участвовать оперная певица, бывший депутат Госдумы РФ и вдова российского политика Вороненкова Мария Максакова. Поговаривали даже, что исполнит она не что иное, как гимн Украины, чем вызвала немалое недовольство в украинском сегменте соцсетей.

Позже сама певице уточнила, что гимн она петь не будет — ограничится исполнением оратории "Слався, Вкраїно!" и каватины из оперы Беллини "Норма". Однако и это не остановило народную молву. "У кого-то на почве пиара совершенно рвануло крышу. Идея с выступлением Максаковой — это та же невообразимая пиар-дурня, что и приглашение Маши Гайдар…"; "Предлагаю считать Максакову трофейной. Нехай співає!"; "единственное выступление бывшего депутата государственной думы, которое я готов слушать", — пишут украинцы в соцсетях.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook



