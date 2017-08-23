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    "...и в воздух чепчик бросали". Соцсети о праздничной оратории Максаковой

    Тема:

    Киев готовится ко Дню Независимости Украины (28)

    (обновлено: )56812
    Новость о том, что оперная певица, вдова убитого в Киеве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова Мария Максакова будет петь на праздничном концерте в День Независимости не на шутку взбудоражила соцсети. Что же пишут об этом сами украинцы?
    Оперная певица, экс-депутат Госдумы Мария Максакова во время пресс-конференции в Киеве
    РИА Новости Украина Константин Гришин

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Ох и неспокойно в соцсетях накануне Дня Независимости. Кому парад не по душе, а кто-кто не рад приглашенным певцам. А все из-за того, что в праздничной программе  будет участвовать оперная певица, бывший депутат Госдумы РФ и вдова российского политика Вороненкова Мария Максакова. Поговаривали даже, что исполнит она не что иное, как гимн Украины, чем вызвала немалое недовольство в украинском сегменте соцсетей. 

    Позже сама певице уточнила, что гимн она петь не будет — ограничится исполнением оратории "Слався, Вкраїно!" и каватины из оперы Беллини "Норма". Однако и это не остановило народную молву. "У кого-то на почве пиара совершенно рвануло крышу. Идея с выступлением Максаковой — это та же невообразимая пиар-дурня, что и приглашение Маши Гайдар…"; "Предлагаю считать Максакову трофейной. Нехай співає!"; "единственное выступление бывшего депутата государственной думы, которое я готов слушать", — пишут украинцы в соцсетях.

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook

    Скриншот с сайта Facebook
     


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